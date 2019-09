Marile gulere albe din mediul academic si institutiile statului incearca din rasputeri sa ascunda sub presulet rahatul generat de cea mai recenta dezvaluire facuta de noi, prin care am semnalat prezenta unui focar de febră Q la Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Mai mulţi studenţi şi angajaţi au fost diagnosticaţi cu această boală, a relatat Liviu Alexa pe Ziardecluj.ro.

La Spitalul de Boli Infecţioase din Cluj-Napoca au fost trataţi 13 studenţi şi angajaţi ai facultății şi cu toţii au avut o evoluţie favorabilă a bolii. Direcția de Sănătate Publică (DSP) Cluj spune că nu a fost identificată cauza acestor cazuri, deşi situaţia a fost semnalată la începutul verii şi au fost prelevate probe în repetate rânduri din sălile facultăţii.

In fapt, oficialii DSP, institutie condusa de eternul Moisescu-Goia, se comporta cu aceasta situatie ca si cum ar fi o epidemie de prostie, ignorand gravitatea situatiei.

Alt nesimtit mincinos e Decanul Facultăţii de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca, Nicodim Fiţ, care susține cu lejeritate că prima suspiciune de febră Q a apărut încă din 15 mai, la un student din anii terminali, dar analizele specifice nu au confirmat boala.

Ce uita sa spuna Nicodim este ca inclusiv el, decanul, a fost afectat de aceste bacterii, iar acum da declaratii false, ca nu e niciun pericol.

Urmeaza insa sa detonam bomba!

In realitate, nu este vorba doar despre bacteria Coxiella burneti, ci, potrivit documentuluide mai jos, s-a identificat prezenta altei bacterii periculoase, respectiv Chlamydia pneumoniae, ultima despre care nu s-a pomenit nicaieri. Suntem curiosi de ce specialista Violeta Briciu, doctor la Infectioase, tine ascunse rezultatele.

Lasa ce le aratam noi!

Nu, nu numai cativa studenti au luat contact cu bacteria, in realitate, numarul lor e necunoscut (ei nu au fost testati!), chiar si cadrele universitare ale FMV au contactat bacteria (inclusiv copiii lor).

Incompetenta lui Cornel Catoi, rectorul USAMV, care nu stie gestiona situatia e la fel de periculoasa!

Da, dezinfectiile s-au facut de doua ori, dar s-au realizat superficial, nu au cuprins toate incaperile (femeile de serviciu ale campusului mai mult imprastiau praful si sporii) fiind organizate, ATENTIE!, de catre firma de deratizare a unui medic veterinar, cadru universitar – dr. Campean Adrian.

Trebuia contactata o firma speciala care se ocupe corespunzator de acesta situatie? EVIDENT!



Am verificat si registrele Serviciului de Urgente Cluj, si lucrurile nu stau bine: dr Danciu Cecilia, diagnosticata cu probleme cardiace post infectia cu Coxiella burnetti, precum si dr. Marza Sorin, probleme la nivel pulmonar care urmare a infectiei cu Chlamydia pneumoniae.

Ba chiar si asistentele din campusul universitar au foist afectate, ele fiind cele care au eliberat adeverinte Centrului de Boli Infectioase Cluj!

Studentii nu au fost testati si informati corespunzator, iar e-mail ul de informare de care se vorbea a fost trimis doar ca masura de siguranta din partea universitatii, sa isi apere spatele dupa ce lucrurile luasera amploare… Ia cititi cat miserupism are tanti Andreea Niculcea, medic epidemiolog la Institutul National De Sanatate Publica:



In plin episod de epidemie, s-au organizat evenimente precum ,,Scoala Altfel,, unde au participat zeci de elevi carora li s-a prezentat intreaga facultate, mai ales din scolile cu copii din zone defavorizate.

Decanul Fiț Nicodim nu are fitze cand trebuie sa minta…

Insa marea problema o reprezinta absenta din peisaj a prefectului Aurel Chereches, prefectul pacii si somnului, ala care DUPA ce deputatul Dohotaru a declansat scandalul cu cocalarii de pe Tarnita s-a gasit si el sa se bage in seama spunand ca manelarii de pe lac nu au autorizatii de ponton. Si in acest caz, Relu Chereches isi incaseaza bine merci salariul baban de peste 3000 de euro si doarme mumos in Prefectura, in loc sa sara pe gatul lui Moisescu-Goia de la DSP si sa il puna la treaba!

SURSA: Ziardecluj.ro