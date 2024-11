Fotbalistul liderului Universității Cluj, Hildeberto Pereira (28 de ani), a fost depistat pozitiv la Furosemid, o substanță interzisă. Acesta riscă o suspendare între 2 și 4 ani, potrivit surselor GSP.

Imediat după primirea acestei vești, jucătorul portughez a cerut rezilierea contractului, conform informațiilor GSP. Propunerea lui a fost acceptată de club. Fotbalistul a recunoscut că a fost depistat pozitiv, după un test efectuat pe data de 6 septembrie 2024, și a anunțat că își va căuta dreptatea în instanță, întrucât nu a folosit substanța pentru a-și îmbunătăți performanțele sportive.

„Eu, Hildeberto Pereira (Berto), fotbalist profesionist care a evoluat ultima dată pentru Universitatea Cluj, aș dori să clarific o situație recentă. Pe data de 6 septembrie am fost supus unui test antidoping, în urma căruia am fost depistat pozitiv cu substanța Furosemid.

Vreau să fiu cât se poate de transparent în privința faptului că nu am consumat nicio substanță cu intenția de a-mi spori performanțele sportive, ci din motive personale pe care le voi clarifica și justifica în fața instanței. Situația este fără doar și poate extrem de dificilă și are un impact major asupra mea, dar sunt hotărât să cooperez în totalitate cu organizațiile care judecă astfel de spețe. Înțeleg seriozitatea situației și astfel am decis să-mi reziliez de urgență contractul cu Universitatea Cluj.”, a declarat acesta.

