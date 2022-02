Fața Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca este mânjită încă o dată de un concurs organizat cu dedicație și de anumite avantaje speciale care par a fi desprinse din CV-ul unui candidat. În cazul de față, Vlad Puia, fiul președintelui Colegiului Medicilor Cluj, care în baza unor avantaje bine alese de conducerea spitalului a reușit să fie ocupe postul de asistent medical în nutriție și dietetică.

Așa cum ne-am obișnuit, organizarea concursurilor de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca și modul în care sunt ocupate posturile lasă de dorit. Nu de puține ori s-au folosit diferite artificii pentru a favoriza un anumit candidat și pentru a-i elimina concurența, așa cum s-a întâmplat și la organizarea concursului dedicat medicilor primari, când medicii specialiști nu au avut nicio șansă sau în cazul concursului pentru ocuparea funcțiilor de medici șefi de secție, unde s-a pus problema unui potențial conflict de interese și ne-am izbit de o lipsă totală de transparență. Managerul spitalului, Claudia Gherman, se spală pe mâini spunând că profesionalismul este pe primul plan, însă este lesne de înțeles că aceste concursuri nu sunt organizate numai pentru a aduce specialiști în spital, ci, mai degrabă, pentru a le asigura locuri de muncă favoriților.

De această dată, miza a fost un post de asistent medical în nutriție și dietetică cu studii superioare pentru o durată determinată până la ocuparea postului prin concurs, dar nu mai mult de 30 zile de la încetarea stării de alertă.

Așa cum se întâmplă de câteva luni bune, conducerea spitalului intervine cu diferite artificii în organizarea concursurilor și când patru se luptă, al cincilea câștigă.

Postul a fost la concurs în data de 31 ianuarie 2022 și, potrivit anunțului, criteriile specifice de selecție impuneau candidaților să dețină o diplomă de licență în specialitate, iar dacă aceștia dețineau un certificat de calificare ca bucătar reprezenta un avantaj. Selecția dosarelor a avut loc în 3 februarie, când au fost admise cinci dosare, iar susținerea interviului a avut loc în 7 februarie, când fiul președintelui Colegiului Medicilor, Vlad Puia a tras lozul câștigător și a fost declarat admis, deoarece a fost singurul care a avut avantajul stipulat în anunț. Să fie doar o simplă întâmplare?

„Ca să poți să te înscrii, să lucrezi și să fii util instituției noastre, trebuie să ai cunoștințe atestate de bucătar”

Reporterii Gazeta de Cluj au contactat-o pe Claudia Gherman pentru a-i cere un punct de vedere. Ca de obicei, managerul spitalului a găsit mii de scuze pentru a ne determina să credem că Vlad Puia, fiul lui Cosmin Puia – președintele Colegiului Medicilor a fost singurul candidat admis în urma examenului din pură întâmplare și că nicidecum avantajul prevăzut în anunț nu a fost cu dedicație. Însă, în urma discuției purtate deducem că acest avantaj s-a transformat într-un criteriu și de la opțional a devenit obligatoriu, astfel, era lesne de înțeles de la bun început că ceilalți candidați nu au nicio șansă în fața lui Vlad Puia.

„Au fost mai mulți candidați și a reușit cel mai bun, deci nu avem persoane cu afiliație. Este vorba despre un spital care a scos un post la concurs, printre multe altele. Vorbim despre Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, care are în componență un bloc alimentar. Acest bloc alimentar trebuie să deservească trei mese pe zi pentru absolut toți pacienții internați, deci are un necesar de personal conform unui stat de funcții. Dacă statul de funcții are posturi vacante și este nevoie să fie scoase la concurs, în această perioadă de alertă nu avem o altă formulă la îndemână decât o angajare temporară. Dacă pe aceste zile temporare am avut nevoie de un asistent medical licențiat în nutriție, sigur, acest post s-a scos la concurs ca să putem să pregătim acele trei mese pentru pacienți care au regime diferite în funcție de bolile pe care le au. Acest post s-a putut scoate doar pe stare de alertă, asta înseamnă că s-a angajat conform legii, pe durată determinată. Și pentru că alocarea acelui post era în blocul alimentar și nu pe o secție clinică, ca loc de desfășurarea a activității, în blocul alimentar, toți cei care funcționează acolo au și calificarea de bucătar. Ca să poți să te înscrii, să lucrezi și să fii util instituției noastre, trebuie să ai cunoștințe atestate oficiale de bucătar și, bineînțeles, o diplomă de studii superioare, care atestă că ai terminat un modul de pregătire în nutriție. Au fost înscriși 5 candidați, iar cerința postului era ca aceștia să aibă și studii de bucătar. Doar un singur candidat a avut aceste cunoștințe și atestate oficiale de bucătar, ca să poată lucra în blocul alimentar, în același timp, dublate de studii superioare la Facultatea de Farmacie cu pregătire pe nutriție dietetică. Nu are importanță cum îl cheamă pe acel candidat. Nu am nicio intenție de a organiza altfel de concursuri, decât concursuri cinstite.”, a declarat Claudia German.

Am avut nenumărate ocazii să vedem cât de mult a contat cinstea în organizarea concursurilor de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, astfel că am întrebat-o pe Claudia Gherman dacă, în ideea în care principalul criteriu de angajare, așa cum ni l-a expus dumneaei, nu a fost respectat decât de unul dintre cei cinci candidați, de ce au fost aprobate dosarele celorlalți candidați. Astfel, managerul spitalului și-a amintit că, de fapt, obligativitatea deținerii unui atestat oficial de bucătar nu era stipulată în anunț, ci era vorba numai de un avantaj.

„Nu, sub nicio formă. Nu se elimină, acest criteriu este considerat la proba de interviu doar un avantaj. Nu ne permitem să discriminăm pe nimeni, absolut toată lumea are șanse egale și pe măsura calificării și a profesionalismului sunt bineveniți să lucreze în spitalul nostru.”, a explicat managerul spitalului.

Claudia Gherman, înlocuită în comisia de selecție pentru că trebuia să apară la o emisiune

Nu am putut să nu observăm că managerul spitalului a făcut parte din comisia de selecție a dosarelor, în calitate de președinte, însă în etapa de susținere a interviurilor, componența comisiei de selecție a fost modificată, Claudia Gherman fiind înlocuită de directorul de îngrijiri Eva Kis. Managerul spitalului a explicat că această schimbare a fost făcută deoarece ne aflăm în pandemie, iar funcția pe care o ocupă a împins-o într-o altă activitate a spitalului care nu putea suferi amânare. Mai exact, Claudia Gherman a fost nevoită să participe la o emisiune în direct.

„Calendarul concursului s-a desfășurat după un program afișat și anunțat, iar ulterior, în calitatea mea de manager, vă reamintesc că ne aflăm în pandemie, programul meu a fost ocupat de alte activități în acel interval orar și a trebuit să mă substitui, pentru că altfel aș fi dat un motiv real de subiect de discuție, deoarece nu s-ar fi putut desfășura examenul. Pot să și dovedesc ce altă activitate oficială, în calitatea mea de reprezentant al instituției a trebuit să onorez. A trebuit să onorez o activitate a spitalului care nu putea suferi amânare în egală măsură cu acel examen. Este vorba de o emisiune legată de COVID-19 și pandemie, care a avut loc și s-a transmis pe TVR. Am fost în direct împreună cu alți reprezentanți ai instituțiilor din județul Cluj care continuă să se lupte cu această pandemie și să asigure un status de sănătate și de bine populației.”, a declarat Claudia Gherman.

Nu putem să nu ne gândim și la faptul că managerul spitalului a vrut să scape, ce-i drept ca prin urechile acului, de un conflict de interese, deoarece câștigătorul concursului este fiul lui Cosmin Puia, președintele Colegiului Medicilor, iar pe de cealaltă parte Claudia German a fost președintele comisiei de selecție a dosarelor și ocupă funcția de director al Departamentului de Imagine, Relații Interne și Internaționale al Colegiului Medicilor Cluj. Mai mult, nu putem să nu sesizăm afinitatea clară a Claudiei German față de familia Puia exprimată prin like-urile de pe rețelele de socializare. Managerul nu a dorit să detalieze acest subiect și s-a rezumat la a nega orice legătură între funcțiile pe care le ocupă și concurs: „Nu, nu are nicio legătură. Nu.”

Acestea fiind spuse, dacă pandemia va ține încă 10 ani de acum înainte și starea de alertă va fi prelungită constant, fiul președintelui Colegiului Medicilor, Vlad Puia, va avea un loc de muncă asigurat, iar dacă restricțiile pandemice vor dispărea, nu mare ne-ar fi mirarea să vedem cum se mai organizează încă un concurs cu dedicație la care ar apărea o altă condiție specifică pe care numai cei aleși o vor putea îndeplini. Poate, în lipsă de idei, conducerea spitalului va seta „avantaje” mai interesante precum culoarea ochilor sau înălțimea.