Administrația Locală, respectiv primarul Municipiului Cluj-Napoca sunt din nou buni de plată, pentru că s-au jucat cu certificatul de urbanism solicitat de firma TRANSILVANIA CONSTRUCŢII INFRASTRUCTURE SRL (TCI).

Firma TCI a solicitat pentru a putea construi un imobil destinat activităților de formare profesională și fitness. În urma unei hotărâri definitive pronunțate de Tribunalul Cluj, autoritățile au fost obligate să emită un astfel de certificat de urbanism. Însă, făcând subtil slalom printre obstacole, administrația a argumentat, printre altele, că terenul ar putea face parte dintr-o „zonă de studiu” pentru investiția „Tren Metropolitan”. Această mențiune care s-a introdus ca musca-n lapte prin hârtiile înaintate de Primărie, a stârnit controverse în cadrul celor de la TCI, considerând mențiunea total nejustificată pentru eliberarea certificatului de urbanism.

Primăria Cluj-Napoca a crezut că a reușit o șmecherie, căci a eliberat certificatul de urbanism în scopul de construire, dar pentru nişte funcţiuni doar parţiale faţă de cererea iniţială. Instanţa de fond a constatat că recurenta-reclamantă era îndreptăţită să obţină acel certificat de urbanism, cu acel conţinut şi pentru scopul solicitat. Punerea în executare a hotărârii judecătoreşti presupunea emiterea certificatului de urbanism potrivit cererii, care să aibă acelaşi conţinut dar să fie emis în scopul solicitat. Astfel, TCI a avut toate motivele să meargă în instanță!

Firma TCI, pe lângă că dorea eliberarea imediată a certificatului de urbanism, a mai piperat situația cu solicitarea de a aplica pârâtului amendă în cuantum de 510 lei (20% din 2.550 lei, salariul minim brut pe economie) pe zi de întârziere, până la executarea obligației prevăzută în titlul executoriu, respectiv până la eliberarea Certificatului de Urbanism. Bine gândit, însă, în prima fază, Tribunalul a dat câștig de cauză administrației locale, motivând că reclamația este nejustificată.

„Întrucât legea prevede faptul ca CU se emite in termen de 30 de zile de la data solicitării, iar solicitarea reclamantei în baza căreia a fost emis CU este din anul 2020, in mod evident a fost necesara o actualizare a informatiilor privind situatia imobilului ce face obiectul CU nr. 3566/2021, neputand fi primita sustinerea potrivit căreia circumstantele de fapt si de drept nu s-au modificat de la data emiterii CU anterior, respectiv CU nr. 4406/27.11.2020. La momentul emiterii CU în 2020 nu era aprobat studiul de fezabilitate, acesta fiind aprobat la data emiterii ultimului CU în favoarea reclamantei, ulterior fiind emisa deja si Hotararea nr. ######### a Guvernului Romaniei pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii la care am facut referire. Pentru toate motivele mentionate au considerat că nu este justificata aplicarea unei amenzi Primarului #### ###########, acesta nefiind nici culpabil si nici de rea-credinţă, cum s-a susţinut în cuprinsul actiunii. În cauză, nu a existat intenţia de tergiversare a aducerii la îndeplinire a titlului executoriu sau o nejustificata pasivitate care să atragă sancționarea în condițiile prescrise în art. 24 din Legea nr.554/2004.”, se arată în rechizitoriu.

Situația nu s-a încheiat așa, cu una cu două, motiv pentru care, TCI a atacat sentința cu recurs, iar modul de abordare a Curții de Apel le-a surâs.

Curtea de Apel Cluj a recunoscut gravitatea unei situații de nerespectare a hotărârii judecătorești.

„Punerea în executare a hotărârii judecătoreşti presupunea emiterea certificatului de urbanism potrivit cererii, care să aibă acelaşi conţinut dar să fie emis în scopul solicitat prin cerere, aşa cum a stabilit instanţa de judecată. Or, în speţă, pârâtul a emis un certificat de urbanism unde, la partea de informare, a mai adăugat nişte menţiuni.”, motivează Curtea.

În final, Primăria CVluj-Napoca și-a găsit nașul și va plăti amenda, pentru elaborarea neconformă a certificatului de urbanism.

„Aplică pârâtului de rândul 1 PRIMARUL MUNICIPIULUI ####-###### o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe fiecare zi de întârziere, până la executarea obligației prevăzută în titlul executoriu, respectiv până la eliberarea certificatului de urbanism în scopul „Construire imobil pentru servicii de formare profesională și centru de fitness, amenajări exterioare, împrejmuire, branșamente și racorduri la utilităţi” conform cererii nr. 522964/22.10.2020, astfel cum a fost obligat prin sentința civilă nr.######### a Tribunalului ####, rămasă definitivă la data de 15.10.2021 prin decizia civilă nr. ######### a Curții de Apel ####, ambele pronunțate în dosarul nr. ###/117/2021. Obligă pârâții, în solidar, la plata unei penalități în cuantum de 100 lei pe zi de întârziere de la data pronunțării prezentei hotărâri și până la executarea obligației sus menționate. Obligă pârâții în solidar la plata sumei de 5.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale în fond.”, se arată în sentință.

