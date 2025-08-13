Un bărbat de 70 de ani din Cluj a suferit arsuri pe peste jumătate din suprafața corpului, după ce a fost surprins de un incendiu de vegetație. Pompierii au intervenit rapid, iar victima a fost transportată de urgență la spital.

Pompierii din Dej au intervenit ieri după-amiază pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată, izbucnit în apropiere de localitatea Șomcutu Mic, parte din municipiul Dej. Flăcările au mistuit o suprafață de aproximativ un hectar de vegetație uscată, cu pericol de extindere la mai multe case aflate în apropiere. La fața locului a ajuns o autospecială pentru stingerea incendiilor și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj, unde au găsit un bărbat, în vârstă de aproximativ 70 de ani, care prezenta arsuri peste 60% din suprafața corpului. Acesta era în stare de conștiență și era cooperant, a fost preluat de către echipajul de ambulanță și transportat spital pentru îngrijiri de specialitate..

Pompierii au acționat pentru limitarea și stingerea focarelor incendiului, fiind împiedicată propagarea acestuia mai departe de limitele în care a fost găsit. ”Readucem încă o dată în atenție importanța conștientizării riscurilor incendiilor de vegetație uscată, mai ales în condiții de secetă sau vânt puternic. Folosirea focului pentru igienizarea terenurilor de vegetația uscată provoacă pierderi materiale considerabile în momentul scăpării de sub control a arderii și poate pune în pericol viețile omenești”, transmit pompierii.

