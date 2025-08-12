Lucrările la metroul din Cluj-Napoca avansează: luni, 11 august 2025, a început construcția puțului de lansare pentru cele două utilaje de forat tuneluri (TBM – Tunnel Boring Machine), în zona stației Teilor din comuna Florești.

Puțul va deservi ambele galerii paralele ale viitoarei magistrale și reprezintă o etapă esențială în derularea proiectului. Construcția presupune realizarea pereților mulați, urmată de excavarea și consolidarea structurii până la cota finală, în vederea coborârii și asamblării utilajelor în subteran.

„Această lucrare este de maximă complexitate și precizie, de aceea presupune implicarea a peste 150 de proiectanți și ingineri care lucrează ca aceste lucruri să se întâmple”, a declarat primarul Emil Boc.

Mai multe detalii despre stadiul lucrărilor au fost prezentate în cadrul unei conferințe de presă susținute de reprezentanții Primăriei și ai constructorului. Înregistrarea este disponibilă pe canalele oficiale ale municipalității.

