Un tânăr din Cluj-Napoca a fost condamnat definitiv la 1 an și 6 luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins conducând sub influența mai multor substanțe interzise pe Bulevardul 21 Decembrie 1989. Incidentul a avut loc în 2022, însă sentința definitivă a fost pronunțată de Curtea de Apel Cluj pe 24 aprilie 2025.

Analizele toxicologice au confirmat prezența în organism a substanțelor psihoactive precum mefedronă, MDMA, metamfetamină și THC. Instanța a stabilit că acestea erau încă active și afectau capacitatea de a conduce, ceea ce a dus la condamnare.

Deși legea prevede că simpla prezență a drogurilor nu este suficientă pentru condamnare, în acest caz probele au demonstrat că tânărul era sub influența directă a acestora, punând în pericol siguranța publică.

„Prin urmare, raportat la concluziile deciziei ICCJ, la cele statuate de experții Institutului Naţional de Medicină Legală și la faptul că în mostra de sânge prelevată de la inculpat a fost identificată prezenţa mefedronei, substanţa identificată fiind compusul părinte, care are proprietăți psihoactive, iar proba de urină a indicat un rezultat pozitiv pentru mefedronă, acid ritalinic (metabolit inactiv) și THC-COOH (metabolit inactiv), Curtea va reține că fapta inculpatului care în data de 06.08.2022, în jurul orelor 01:33, a condus autovehiculul marca Volkswagen, cu nr. de înmatriculare ## ## ### pe str. 21 Decembrie 1989 din mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, aflându-se sub influența substanțelor psihoactive (proba de sânge a indicat un rezultat pozitiv pentru mefedronă, iar proba de urină indicând un rezultat pozitiv pentru mefedronă, acid ritalinic (metabolit inactiv) și THC-COOH (metabolit inactiv)), întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prevăzută de art. 336 alin. (2) C.pen.”, au motivat magistrații clujeni.