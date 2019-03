În urmă cu aproximativ șapte ani, doi cetățeni pakistanezi – Ramzan și Adeel Muhammad – au fost acuzați că pregăteau atacuri teroriste în România. Cei doi au fost declarați indezirabili pentru rațiuni de securitate națională și propuși spre expulzare din România. Pakistanezii își susțin acum cauza în fața judecătorilor Marii Camere a Curții Europene a Drepturilor Omului.

Cazul cetățenilor pakistanezi Ramzan Muhammad și Adeel Muhammad a fost unul dintre cel mai intense mediatizate acțiuni SRI. În decembrie 2012, atenția presei și a opiniei publice erau acaparate de știrea conform căreia SRI a dejudecat multiple atentate teroriste. Conform SRI, cei doi pakistanezi făceau parte dintr-o grupare extremistă islamică, afiliată Al Qaeda. Ei încercau să racoleze oameni şi să obţină sprijin pentru organizarea unui atentat terorist în România, în perioada sărbătorilor de iarnă din anul 2012. Serviciul Român de Informații era condus în acea perioadă de George Maior.

”Pakistanezii au fost supravegheaţi de SRI pentru o perioadă mai lungă de timp. Unul dintre ei avea pregătire calificată în domeniul fabricării dispozitivelor explozive improvizate, conform lui Sorin Sava, purtătorul de cuvânt al SRI.

„SRI în cooperare cu instituţiile din Sistemul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Terorismului (SNPCT) a întreprins măsuri complexe de documentare a unor activităţi pregătitoare pentru comiterea de acţiuni teroriste pe teritoriul României în perioada Sărbătorilor de iarnă de către o structură extremistă afiliată Al-Qaida”, a declarat la acea vreme, fostul purtător de cuvânt al SRI, Sorin Sava.

Potrivit lui Sava, „SRI a monitorizat acţiunile întreprinse de membrii structurii care se aflau în România în condiţii de conspirativitate”.

„S-a stabilit că aceştia asigurau suport pentru desfăşurarea întregii operaţiuni şi erau consideraţi puncte de sprijin aflate sub coordonare externă. S-au obţinut informaţii pentru faptul că aceştia încercau să coopteze persoane cunoscute ca susţinători ai structurii jihadiste, care să acţioneze împreună cu punctele de sprijin din România”, a mai spus Sava.

Pakistanezi erau studenți bursieri la Sibiu

Ramzan Muhammad şi pe Adeel Muhammad erau la acea vreme studenti veniti la studii prin intermediul unor burse prin programul Erasmus Mundus la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS).

Ramzan Muhammad şi Adeel Muhammad nu au creat niciodată probleme universităţii. Toată lumea vorbea despre cei doi ca nişte studenţi liniştiţi, Ramzan fiind, de altfel, doctorand. ”Mă surprinde ce s-a întâmplat, pentru că noi nu aveam nici un fel de probleme cu aceşti doi studenţi, mai ales că unul este la doctorat, iar celălalt a venit de două luni”, a spus la acea vreme rectorul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, Ioan Bondrea.

Indezirabilii SRI

În 5 decembrie 2012, la solicitarea Parchetului Curţii de Apel Bucureşti, o instanţă de judecată i-a declarat persoane indezirabile, în România, pe cetăţenii pakistanezi Ramzan Muhammad şi Adeel Muhammad, pentru raţiuni de securitate naţională pe o perioadă de 15 ani.

„Admite sesizarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti în contradictoriu cu intimaţii Ramzan Muhammad, Adeel Muhammad şi Inspectoratul General pentru Imigrări. Declară pe numiţii Ramzan Muhammad, cetăţean pakistanez, născut la data de 1.01.1982 în Layyah – Pakistan, fiul lui Muhammad Yousaf şi Salma Bibi, şi Adeel Muhammd, cetăţean pakistanez, născut la data de 4.04.1993 în Layyah – Pakistan, fiul lui Muhammad Khalil şi Asia, ca persoană indezirabilă pentru raţiuni de securitate naţională pe o perioadă de 15 ani. Dispune luarea în custodie publică a străinilor până la îndepărtarea de pe teritoriul României în temeiul art. 97 alin.(3) OUG nr. 194/2002. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare”, a decis Curtea de Apel Bucureşti.

România se judecă la CEDO

La recursul formulat la Înalta Curte de Casație și Justiție, pakistanezii declarau că s-au aflat în imposibilitatea de a se apăra în fața instanței de judecată, întrucât Curtea de Apel le-a respins atât dreptul la un avocat din oficiu, cât și accesul la dosarul cauzei pe motiv că documentele au caracter clasificat. Prin încheierea din 20 decembrie 2012, Înalta Curte le respinge apelul, moment după care Ramzan și Adeel Muhammad decid să declanşeze procedura juridică la CEDO împotriva statului roman.

Invocând art.1 din Protocolul 7 al Convenției Europene a Drepturilor Omului (n.r.garantii procedurale in caz de expulzare a strainilor), precum si art.13 al Conventiei (n.r.dreptul la un recurs efectiv), reclamanții se plâng cî nu au fost informați cu privire la motivele invocate de autoritățile noastre pentru a justifica îndepărtarea lor de pe teritoriul românesc. În special, reclamanții indică faptul că instanțele interne s-au limitat să invoce caracterul secret al informațiilor în cauză, neprecizându-le faptele de care sunt acuzați.

Cererea a fost înregistrată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului la 19 decembrie 2012. La 10 iulie 2015, cererea a fost comunicată Guvernului român cu formularea următoarelor întrebari: măsurile luate împotriva reclamantilor – cetateni straini cu resedinta in mod legal pe teritoriul romanesc – au fost conforme cu exigentele procedurale exprimate in art.1 din Protocolul 7 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului? In particular, aceste exigente procedurale au fost indeplinite prin faptul ca judecatorii cauzei au avut acces la documente clasificate ce nu au fost comunicate reclamantilor? La 1 martie 2019, Camera Curţii Europene a Drepturilor Omului căreia i-a fost repartizată speța în cauza comunică desesizarea în favoarea Marii Camere, urmând ca audierea în fața judecătorilor Marii Camere să aibă loc în data de 25 septembrie 2019.