Afaceriști precum Bogdan Buzăianu, Claudiu Florică, Dinu Pescariu, Dorin Cocoș se află printre martorii care au primit identitate protejată de la DNA, în timp ce ei au fost protejați de procurori, acuză jurnalista Sorina Matei.

„Uitaţi un pic de mizeria şi interlopeala de la Ploieşti. Să vorbim de alt nivel, adevărata problemă. Au făcut martori cu identitate protejată, au generat o adevărată industrie falsă a probaţiunii, dar ştiţi cine sunt sărăcuţii martori cu identitate protejată? Păi, Buzăianu ce e, Grupul Monaco ce e, Cocoş ce e, UTI ce e, Siveco ce e, Pescariu, Florică, Marin, Beji şi o liotă nesfârşită de băieţi deştepţi ce sunt? Îmi spune şi mie vreun procurăraş de ce şi de cine anume i-aţi protejat pe băieţii ăştia? Nu cumva chiar de lege?

Mai întâi i-aţi fezandat şi apoi i-aţi făcut protejaţi de nu mai ştie fiecare de capul lui câte denunţuri a scris după dictare după care se confirma singur sub altă identitate.

Fază în DNA. Intră un procuror într-un birou în care era Cocoş, de demult fezandat, să dea al 7044802lea denunţ. Cocoş stătea. Procurorul stătea. Procurorul zice: am înţeles că aveţi de făcut un denunţ. Cocoş zice: eu am venit. Am înţeles că aveţi nevoie de mine. Spuneţi-mi ce anume aveţi nevoie să scriu şi scriu. Ca până acum. Procurorului i-a picat faţa. Câte denunţuri şi identităţi protejate a avut Cocoş- nimeni nu mai ştie exact. Răspunsul e acelaşi: multe, nene. Care e rezultatul? Băieţii cu identităţi protejate- şmecherii, tâlharii, au scăpat de răspunderea penală, deci au fost protejaţi de Justiţie- şi rezultatul pe denunţurile luate, scrise după dictare şi identităţile protejate a fost zero la hotărârile pe fond pentru că erau multe fake sau nu au putut fi coroborate cu altceva.

Deci povestea asta trebuie retezată din start, din temelie, de la origine, din rădăcină, de la bază- nu oricine şi nu oricum şi nu oricând cineva mai poate avea identitate protejată, condiţiile trebuie să fie mai clare şi aspre, pentru că orice laxitate a legii au reinterpretat-o şi au transformat-o, au pervertit-o într-o monstruoziatate ilegală, devenită în practică o reală industrie.

So, îmi poate spune vreun procuror dacă în ultimii 30 de ani, magnatul Buzăianu, acest amărât al instituţiei martorului ameninţat, martor denunţător anonim, de a oripilat şi prin străinătate, n-a furat din România niciun sfanţ? Zău? Really? Vorba lui CTP: Să muriţi voi? Dacă Buzăianu n-a furat, după capul vostru, oare cine o fi furat?”, a scris Matei pe Facebook.

Afirmațiile vin în contextul apariției circularei semnate de Laura Codruța Kovesi în care fosta șefă a DNA le-a dat undă verde procurorilor să folosească aceeași persoană și ca martor cu identitate protejată, și ca martor cu identitate reală, cu condiția să anunțe instanța de judecată.

Sursa: cotidianul.ro