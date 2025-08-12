Rata anuală a inflației a urcat la 7,84% în iulie 2025, față de 5,7% în iunie, potrivit datelor INS. Creșterile au fost determinate de scumpirea alimentelor (+7,67%), serviciilor (+7,33%) și a mărfurilor nealimentare (+8,18%), relatează Agerpres.

Banca Națională a României estimează că inflația va continua să crească în trimestrul al treilea, ca urmare a expirării plafonării prețurilor la energie și a majorării TVA și accizelor din 1 august. Ulterior, rata inflației ar urma să scadă lent, cu o corecție semnificativă abia în a doua jumătate a anului viitor.

BNR avertizează totodată că incertitudinile legate de măsurile fiscale viitoare ar putea influența traiectoria inflației.

Citește și