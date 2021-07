De aproximativ doi ani de zile se încearcă înăbușirea activității de transplant de organe din România în beneficiul centralizării, la nivel european, a acestei activități medicale. Practic, după ce transplantul nu va mai putea fi realizat în țară, cei care vor avea nevoie de organe se vor înscrie pe listele asociației Eurotransplant. Ea va deveni singura instituție europeană care va decide cine va avea putea primi o inimă, un plămân, etc. Săptămâna aceasta Ministerul Sănătății a anunțat că vrea să închidă Institutul de Urologie și Transplant din România. În replică, pentru salvarea spitalului CJ Cluj s-a oferit să preia instituția medicală.

Ministerul Sănătății a pus ochii pe Institutul de Urologie și Transplant din Cluj-Napoca, singurul loc din regiunea de N-V a României unde se pot realiza transplanturi renale, și vrea să-l închidă.

La începutul săptămânii, ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a afirmat că este oportună reorganizarea Institutului de Urologie şi Transplant Renal din Cluj prin includerea în structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca sub forma unui centru de urologie şi transplant renal, menţionând că această operațiune va asigura pacienţilor accesul la serviciile de urologie şi de transplant renal şi nu va însemna discontinuităţi în tratament.

În replică, șeful CJ Cluj, Alin Tișe, i-a cerut, public, demisia ministrului Sănătății, Ioana Mihăilă.

”Este inadmisibil așa ceva! Doamna ministru trebuie să plece dacă închide Institutul de Urologie și Transplant. Eu am, așa, o idee pentru ce ar vrea dânsa să transforme institutul într-o secție a Spitalului Județean. O face pentru că spitalul are probleme cu acreditarea, n-au acolo secție de transplant, n-au alte asemenea secții importante. Noi dorim să preluăm acest institut la Consiliul Județean, pentru că acesta face parte integrantă din viitorul Centru Integrat de Transplant Multiorgan pe care-l vom construi pe strada Victor Babeș”, a declarat Tișe.

El a mai subliniat că ”am avut o discuție cu doamna ministru, mai bine zis o ceartă, în cursul zilei de ieri, pe telefon, aproape jumătate de oră, după ce am avut o discuție cu doctorul Moga, care mi-a împărtășit dorința angajaților de la Institut de a fi preluați de către Consiliul Județean (CJ), care are în prezent cinci spitale luate în subordine. Am exprimat dorința de a face toate demersurile ca acest spital să revină în subordinea CJ, în situația în care se continuă pe această linie absurdă a desființării. Am avut o discuție și cu premierul Cîțu, am solicitat în mod expres să nu se emită o Hotărâre de Guvern prin care să se desființeze acest Institut. Din punctul meu de vedere, voi face toate demersurile pentru ca acest lucru să nu se întâmple”

Transformarea Institutului de Transplant într-o secție a Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj va aduce beneficii doar spitalului, care va avea un rating mai mare și, implicit, va primi mai multe alocări bugetare.

Trebuie menționat că Spitalul Județean Cluj este, în momentul de față, unul dintre cei mai mari angajatori din Cluj Napoca, cu aproximativ 4.000 de angajați. De asemenea, conducerea a scos la concurs nu mai puțin de 300 de posturi.

Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal se confruntă cu probleme financiare, iar fostul manager, Silviu Moga, a demisionat recent din funcţie. Bogdan Stancu a fost numit în locul său, în 24 iunie, o zi mai târziu solicitând Ministerului Sănătăţii să fie revocat din funcţie, din „motive personale”

Primul pas: Voiculescu a sufocat plămânii

Primul pas în sufocarea activității de transplant de organe din România a fost suprimarea, birocratică, a transplanturilor pulmonare. Mai pe scurt, pe vremea când Ministerul Sănătății era condus de Vlad Voiculescu au fost tăiate toate fondurile necesare pentru operații. Astfel că românii au fost nevoiți să își salveze viața la alte clinici din străinătate.

Asociația Transplantaților din România, transmite că în secunda în care se acreditează primul transplant pulmonar, conform legii, nu mai ai voie să trimiți la spitalele din străinătate care înghit o groază de bani. Din comunicatul de presă transmis de ATR se înțelege că Vlad Voiculescu, prin faptul că nu lasă să se facă transplantul pulmonar în România, ar putea face jocul spitalelor din străinătate.

„Deoarece discuțiile în media au luat amploare cu privire la transplantul pulmonar și efectuarea acestuia în România, iar redacțiile de presă ne contactează pentru un punct de vedere, considerăm că este cazul să facem cunoscută opinia asociației cu privire la acest subiect. Trebuie să precizăm, că din momentul în care o unitate spitalicească din țara noastră a efectuat un transplant pulmonar, legea interzice finanțarea de către statul român a operațiilor de transplant pulmonar, dar și a monitorizării pacienților post transplant, în exteriorul țării”, transmite Asociația Transplantaților din România.

„Susținem de mai mulți ani necesitatea creării unui centru de transplant pulmonar în țara noastră din următoarele considerente. În acest context, așteptăm cu mult interes concluziile corpului de control al Ministerului Sănătății, poziția Agenției Naționale de Transplant și decizia Ministrului Sănătății”, mai transmite Asociația.

Vlad Voiculescu a precizat că joi a avut o întâlnire cu reprezentanți ai ANT și cu patru specialiști de la Eurotransplant, care proveneau de la centre din Olanda, Austria, Germania, Belgia, context în care s-a stabilit să fie realizat un audit în luna decembrie la Spitalul „Sfânta Maria”, dar și la un alt centru care se află „în competiție” cu acesta și care, la rândul său, dorește să facă acest tip de transplant.

„Am decis să nu începem activitatea la acest centru în interesul pacientului român și nu în defavoarea lui”, a explicat ministrul Sănătății.

El a spus că, în prezent, pe lista de așteptare pentru transplant pulmonar la Viena se află 5 pacienți români.

„Un transplant pulmonar la Viena costă în jur la 120.000 de euro, asta include zborul cu avionul. De la ‘Sfânta Maria’ am primit o primă cerere pentru decontare care era undeva la 110.000 sau 120.000 de euro după care am rugat o justificare a costurilor, răspunsul dumnealor a venit nu în cuvinte, ci în alte cifre”, a afirmat demnitarul.

Eurotransplant – centralizatorul de organe

La nivel european, transplantul de organe tinde să fie centralizat de asociația Eurotransplant, formată din reprezentanții mai multor state (Austria, Belgia, Croația, Germania, Ungaria, Luxemburg, Olanda și Slovenia).

Instituția primește organe donatoare din întreaga Europă și le redistribuie în funcție de diferite criterii, inclusiv urgența și șansele de succes.

Dacă în România, factorii politici și birocratici închid centrele de transplant, cum este cazul din Cluj Napoca sau situația transplanturilor pulmonare, în Germania, spre exemplu, au explodat anchetele în care sunt vizate clinicile care realizează transplanturi. Mai multe centre universitare din orașele Göttingen, Regensburg, München și Leipzig, au fost cercetate de procurori pentru acuzații de falsificare a datelor prin care se aleg persoanele care beneficiază de organe sănătoase. Ulterior, anchetele s-au extins la toate cele 47 de centre de transplant din Germania.

Reprezentanții instituției medicale din Germania care supervizează transplanturile de organe susțin că au depistat cel puțin 38 de cazuri de manipulare de date la două clinici din Leipzig, care presupun și implicarea Eurotransplant, centrul european de transplant de organe cu sediul în Leiden, Olanda.

Centrele de transplant de organe din Germania se confruntă cu investigații penale pentru presupuse încălcări ale reglementărilor pentru a oferi anumitor pacienți acces prioritar la transplanturi. Consiliul medical german a declarat că medicii manipulează dosarele pentru a-și muta pacienții pe listele de așteptare, potrivit rapoartelor media din Berlin.

Sub ochii lui Voiculescu s-au evaporat documente secrete

Numele lui Vlad Voiculescu a rămas în atenție din cauza unor scandaluri care au fost acoperite. Fostul ministru din guvernul Cioloș a fost anchetat în secret, începând cu 7 aprilie 2017, de DIICOT pentru dispariția unor documente de stat clasificate „Strict Secret” și „Secret de serviciu” din arhiva ministerului Sănătății. În mai 2019, procurorul de caz decide ca Vlad Voiculescu să fie pus sub urmărire penală în calitatea de suspect în acest dosar. După 7 luni, în decembrie 2019, dosarul este clasat.