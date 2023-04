Astăzi, la librăria Diverta Lipscani din București, va avea loc, începând de la orele 18, lansarea cărții ,,Lebăda neagră de pe Balaton. Viktor Orban și o obsesie asumată”, tipărită în acest an de Editura Creator din Brașov. Cartea are coordonator pe jurnalistul Romeo Couți, fost director și senior editor la TVR Cluj și mai mulți contributori cu nume sonore la nivel național sau în Transilvania: prof. univ. dr. Dan Dungaciu, Universitatea București/dr. Alexandru Ghișa. istoric și diplomat/ col.(r) Tudor Păcuraru, analist de intelligence/jurnalistul Liviu Man, director Gazeta de Cluj/ jurnalistul Cosmin Puriș, redactor șef Făclia de Cluj/prof. univ. dr. Tibori-Szabo Zoltan, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, director Institutul pentru Studii de Holocaust și Genocid. Cu două săptămâni în urmă, cartea a fost lansată la Cluj într-un salon aparținând cinematografului Florin Piersic , și s-a bucurat de un real succes. Personal, am asistatat la lansarea de carte cu cel mai numeros și de calitate public din ultimele decenii. Cartea abordează evoluția relațiilor româno-maghiare în perioada postcomunistă și ascensiunea politică fulminantă a premierului ungar Viktor Orban, precum să conduita sa tot mai revizionistă și turbulentă în zonă. Coordonatorul și principalii contributori ai lucrării dezbat și tot mai discutata problemă a colaborării șefului guvernului de la Budapesta cu fosta Securitate comunistă ungară controlată de KGB. O să mă refer în cele ce urmează la principalele acuzații și dovezi aduse în acest sens, pe care le voi completa cu unele informații obținute din surse și interpretări proprii.

Acuzații și documente privind colaborarea cu Securitatea comunistă

In primăvara anului 2022, în contextul atitudinii suspecte și obstrucționiste manifestată de Ungaria față de Ucraina, Uniunea Europeană și NATO, după invadarea țării vecine de către Rusia putinistă, în presa românească și în cea occidentală au apărut primele acuzații și dovezi privind colaborarea premierului maghiar Viktor Orban cu Federația Rusă, invocându-se șantajarea acestuia de către președintele Vladimir Putin, cu dosarul lui de colaborare cu Securitatea comunistă maghiară (denumită AVO/AVH), care s-a aflat sub controlul total al KGB, până la schimbarea de macaz politic din 1990 și retragerea trupelor sovietice în 1991. Despre apartenenţa sau legătura lui Viktor Orbán cu serviciul secret ungar s-a vorbit prima data în Ungaria în 2009, an preelectoral, după care, în 2012 și 2015, în presa din țara vecină au apărut acuzații și documente privind colaborarea premierului Orban cu Securitatea comunistă, care l-ar fi racolat în perioada satisfacerii stagiului militar (1981-1982).

Spre exemplu, în 2012, Kuruc.info dă publicităţii o serie de documente din arhiva fostei securităţi comunist-sovietice, respectiv o propunere de racolare a lui Viktor Orban înregistrată în 1982, perioadă în care acesta își satisfăcea stagiul militar, și o notă înregistrată în 23 iunie 1989 (la o săptămână după ce Orban a avut prima apariție publică, fiind cel mai tânăr din cei șase vorbitori care s-au adresat unui sfert de milion de unguri adunați în Piața Eroilor din Budapesta, la ceremonia de reînhumare a grupului Imre NagY, ocazie cu care a solicitat vehement plecarea comuniștilor de la putere și a trupelor sovietice din țară),semnată de locotenentul Istvan Tarjan, din care rezultă că Viktor Orban, născut la 31 ianuarie 1963 la Székesfehérvár, este identificat ca persoană de încredere cu criptonimul ”Gyori Gabor”. Această notă oficială constituie o recunoaștere cât se poate de fățișă a fostei securități ungare că Viktor Orban a făcut parte din dispozitivul informativ secret al acestei instituții.

Kurunc.info publică inclusiv o notă olografă a premierului Viktor Orbán, pe care ziarul o prezintă ca autentică, precizând că a fost supusă unei expertize grafologice şi scrisul aparţine fără îndoială șefului guvernului ungar. În această nota olografă sunt consemnate următoarele: „István Csáki /Temesvari (Timisoara) – delegat secret – membru intern FIDESZ/ Gábor Győri- persoană din reţea/ Kover” Conform ziarului citat, István Csáki din nota olografă este maiorul de Securitate István Csáki din cadrul Grupului Principal de Securitate II, cel mai probabil ofițerul de legătură al lui Orban. Temesvari este un agent secret sub pseudonimul „Timişoara”, a fost identitficat de jurnalişti ca fiind Zsolt Szeszák (născut la 9 decembrie 1968, în Miskolc). Conform unor surse, acesta ar fi fost omul de legătură al Securității ungare cu pastorul reformat Laszlo Tokes, care-l slujea nu numai pe Cel de Sus la Timișoara, și ar fi fost impiicat în evenimentele din decembrie 1989 din urbea de pe Bega.. „Györi Gábor” este conform documentului Securității ungare din 23 iunie 1989 Viktor Orbán (născut în 31.02.1963, la Szekesfehervar), persoană de legătură cu acest criptonim documentul holograf. Al patrulea și ultimul nume este „Kövér”. Săgeata îndreptată în direcţia „ Győri Gabor” poate fi interpretată în mai multe moduri, susțin ziariștii de la Kuruc.info: dacă îl considerăm un semn egal, atunci „ Győri Gabor” este acelaşi cu László Kövér, deci ar fi două nume conspirative utilizate; dacă nu, semnul poate însemna şi altceva.

Consider că este vorba de prietenul și colegul de la Drept și Bibo, Laszlo Kover. pe care Orban l-a numit ministru fără portofoliu însărcinat cu coordonarea serviciilor secrete maghiare, după ce FIDESZ a ajuns în 1998 pentru prima oară la guvernare. Principala sarcină trasată lui Kover a fost să verifice documentele privind activitățile desfășurate de serviciul secret maghiar în timpul regimului Kadar, pentru a peria sau dosi eventuale dosare sau documente ce-i i-ar fi privit pe liderii FIDESZ. Cel mai probabil, după ce a devenit prim-ministru, Orban a scris și i-a transmis lui Kover bilețelul susmenționat (care se aseamănă cu bilețelele generalului Coldea din 2007) pentru a afla ce documente și informații există în arhivele secrete referitor la ofițerul de legătură Istvan Csaki, agentul Temesvar și colaboratorul Gyori Gabor. Premierul ungar a refuzat constant să răspundă la întrebările legate de aceste acuzații și documente, refuzând să clarifice autenticitatea acestora.

Lovitura de grație a vechiului camarad Lajos Simiscka

A urmat scandalul din 2015, când unul dintre colegii săi de armată, Lajos Simicska, a acordat un interviu ziarului online Mandiner, în care a relatat că, în decursul stagiului militar, Viktor Orban a fost informator al organelor de securitate militare ale Ungariei comuniste. Simiscka devoalează că, în timpul stagiului militar a fost chemat de ofițerul de contrainformații al unității, care i-a prezentat un dosar cu declarații acuzatoare la adresa sa, referitor la atitudini potrivnice regimului comunist, iar ulterior, în 1983, Orban i-a recunoscut că l-a turnat în armată și i-a cerut scuze. Afirmațiile lui Lajos Simiscka sunt mai mult decât plauzibile. Simiscka a fost nu numai coleg de armată, ci și coleg de liceu la Szekesfehervar și la Colegiul Bibo din Budapesta, fiind legați de o strânsă prietenie din fragedă tinerețe. Orban l-a elogiat într-un interviu de mai târziu afirmând că ,,Simiscka a fost cel mai deștept și orientat dintre noi”.

În prima guvernare FIDESZ, Simiscka a fost, alături de Laszlo Kover și Zsolt Nemeth, unul din principalii colaboratori ai premierului Orban, fiind numit șeful Fiscului. Ulterior, a devenit cel mai mare milionar și proprietar de presă din Ungaria, jucând rolurile de aspirator de bani și de dirijor al propagandei pentru FIDESZ și Viktor Orban. La un moment dat au apărut asperități între cei doi camarazi, iar prietenia lor s-a rupt în a doua guvernare FIDESZ (2010-2014), Simiscka căzând în dizgrație. Atunci în 2015, șeful Guvernului de la Budapesta a fost chemat în fața comisiei parlamentare de resort, dar a refuzat să se prezinte.

Protejat de un ministru de interne, care era și șeful Securității

O altă dovadă adusă de presa de la Budapesta care confirmă colaborarea lui Viktor Orbán cu serviciul secret comunist ungar rezultă dintr-un document „strict secret” întocmit de Inspectoratul Județean de Miliţie Fejer. Din verificarea anturajului lui Viktor Orbán efectuată de organul securităţii statutului din cadrul Inspectoratului Judeţean de Miliţie Fejer, întocmit în luna mai 1982, se poate citi că Orban este caracterizat ca ,,un tânăr loial sistemului nostru socialist” și că „pentru securitatea statului comunist, o garanţie specială era persoana tatălui lui Viktor Orbán, Gyozo Orbán, un adept onest şi respectat al regimului Kadar (fost propagandist și activist al Partidului Socialist Muncitoresc din Ungaria). De altfel, după 1990, tot mai vehementul anticomunist Viktor Orban a recunoscut la un moment dat că, până la satisfacerea stagiului militar, a fost „un suporter naiv și fidel” al regimului comunist. Verificarea susmenționată coincide cu racolarea lui Orban de către securitatea comunistă maghiară în cursul stagiului militar.

Din rapoarte ale organelor de securitate maghiare din august 1986 reiese că însăși István Horváth, atotputernicul ministru de interne al regimului Kadar, care avea in subordine și securitatea comunistă maghiară și era membru al Comitetului Central al partidului comunist ungar, a fost protectorul lui Viktor Orbán şi a anturajului său. Ministrul Horvath era socrul lui István Stumpf, decanul Facultăţii de Drept a Universității Eotvos Lorand şi coordonatorul Colegiului Bibó din Budapesta, instituții pe care le-a absolvit Orban. La Colegiul Bibo au fost racolați cei mai buni studenți de la facultățile de drept și de economie, îndeosebi urmași ai unor activiști de partid (copii, nepoți), pentru a constitui viitoarea pepinieră politică a Ungariei. Victor Orban și logodnica sa Aniko Levai au fost colegi la Facultatea de Drept și la Colegiul Bibo fiica ministrului de interne, Andrea Horvath, și au întreținut relații stânse de prietenie cu aceasta și soțul său Istvan Stumf. Interesant este că din 1986, într-o țară ocupată de trupe sovietice și controlată de KGB, Colegiul Bibo a fost finanţat de miliardarul american de origine maghiară George Soros, care a acordat burse în Occident lui Orban și principalilor săi colaboratori politici de mai târziu (Laszlo Kover-ministru coordonator al serviciilor secrete în perioada 1998-2002 și președintele Parlamentului din 2010 pâna în prezent, Zsolt Nemeth-secretar de stat în Ministerul de Externe sau președintele Comisiei de politică Externă a Parlamentului, ș.a.). De altfel, circa 30 de colaboratori apropiați, cu care a înființat partidul FIDESZ în 1988 și a guvernat Ungaria între 1998-2002 și din 2010 până în prezent, i-au fost colegi la Bibo.. Prin urmare, putem conchide că Viktor Orbán a avut, de la început, o puternică umbrelă de protecţie în Ungaria comunistă.

Rafale internaționale asupra premierului ungar prorus

În data de 13 mai 2022, prestigioasa agenție americană Bloomberg a dezvăluit că Ungaria este suspendată din Clubul de la Berna: „Reamintim că aceeași reticență față de Ungaria se manifestă și în domeniul de intelligence, unde serviciile secrete occidentale au renunțat să mai colaboreze cu Budapesta din cauza temerilor că Ungaria împărtășește informațiile sensibile cu Moscova”. Totodată, Bloomberg a semnalat că „Viktor Orban e izolat, liderii UE, șefii de stat și de guvern nu mai discută cu el chestiuni delicate în Consiliul European din cauza apropierii de Rusia. Pozițiile politice ale lui Viktor Orban și legăturile lui cu Rusia i-au determinat pe ceilalți lideri europeni să ezite când vine vorba să îi împărtășească informații sensibile în Consiliul European”.

„Lebăda neagră de pe Balaton”

În data de 3 iunie 2022, europarlamentarul german Michael Gahler, purtătorul de cuvânt al Partidului Popular European pentru afaceri externe, a făcut publică certitudinea de ”kompromat” (cu KGB și cu serviciul secret rusesc succesor) la adresa lui Viktor Orban. Compromatul a fost definit drept modul în care operaționalizarea materialelor compromițătoare constituie nucleul operațiunilor informative de penetrare de tip TRUST, specifice serviciilor de spionaj rusești – care, de altfel, au inventat această metodă, acum un secol. Atunci, după ce premierul Orban a solicitat scoaterea preafericitului Kiril, patriarhul Rusiei, de pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene, Michael Gahler a avut o declarație publică, cu caracter de avertisment:„Orban îl protejează pe Patriarhul Kiril de sancționarea de către UE. Kiril binecuvântează crimele de război pe care dictatorul rus le ordonă în Ucraina. Să vă fie rușine! Într-o zi va fi dezvăluit Kompromat-ul prin care rușii vă țin supuși. Ce rușine pentru Ungaria, o țară iubitoare de libertate!”

Și Departamentul de Stat al SUA a fost deosebit de tranșant după discursul rasist al premierului Orban de la Băile Tușnad din 23 iulie 2022, calificând retorica sa ca fiind inadmisibilă la peste 75 de ani de la Holocaust. Este primul și cel mai critic comunicat oficial american la adresa micului dictator iliberal de la Budapesta, care joacă fățiș la ruleta rusească de mai mulți ani. În septembrie 2022, postul oficial german ARD l-a etichetat pe premierul Viktor Orban drept ,,cel mai mare pericol pentru Uniunea Europeană”, accentuând că Rusia și Ungaria au regimuri și ideologii asemănătoare.

Pe zi ce trece, apar tot mai multe dovezi că Viktor Orbán a fost şi este nu doar produsul gulaş-comunismului, ci chiar produsul… Securităţii comuniste ungare, care s-a aflat sub controlul total al KGB.

Sursa: cotidianul.ro