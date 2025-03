Într-un an cu un buget record de aproape 1,7 miliarde de lei, Consiliul Județean Cluj își propune să adreseze nevoile comunității clujene prin investiții strategice, menite să îmbunătățească infrastructura, sănătatea și cultura. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean, a dezvăluit pentru noi principalele direcții de alocare a fondurilor și impactul pe care acestea îl vor avea asupra locuitorilor județului.

Reporter: Ați anunțat un buget record pentru acest an. Care sunt cele mai importante domenii în care vor fi alocate aceste fonduri și ce impact vor avea asupra comunității clujene? Care considerați că vor fi cele mai vizibile schimbări pentru cetățeni în urma acestui buget?

Alin Tișe: În acest an, bugetul general propriu al județului Cluj are o valoare totală de 1.684.264.340 lei (337 milioane de euro), în creștere cu peste 10% față de cel din 2024, datorită, în principiu, fondurilor europene atrase. Din acest cuantum, bugetul local al județului este de 881.426.150 lei (177 milioane de euro), din care 354.059.670 lei este destinat dezvoltării.

În ceea ce privește bugetul alocat investițiilor, cel mai mare procent – 35,5% (126 milioane de lei) este destinat finanțării proiectelor europene, inclusiv a celor din PNRR. La acestea de adaugă și proiectele finanțate prin AFM, în valoare de 22,5 milioane de lei. Printre cele mai importante proiecte europene care vor primi bani în acest an se numără reabilitarea și dotarea celor cinci spitale subordonate Consiliului Județean Cluj, modernizarea și redarea strălucirii complexului muzeal „Octavian Goga” de la Ciucea, reabilitarea a cinci importante drumuri județene, din care două noi, dotarea laboratoarelor școlilor speciale, revitalizarea zonei Parcului Etnografic Național ”Romulus Vuia” – Pădurea Hoia și amenajarea a circa 92 km de piste de bicicletă în cadrul proiectului interjudețean „Velo Apuseni”.

O altă investiție majoră care va fi finalizată de Consiliul Județean până la sfârșitul primăverii, și căreia i-au fost alocate prin bugetul din 2025 circa 37 de milioane de lei, este cea privind instalarea și punerea în funcțiune a primei stații de tratare prin dezintegrare moleculară pentru valorificarea energetică a deșeurilor din județul Cluj.

În ceea ce privește proiectele din domeniul sănătății, una dintre cele mai mari investiții și priorități absolute ale actualului mandat o reprezintă construirea Spitalului Pediatric Monobloc Cluj. Pentru demararea efectivă a lucrărilor la acest spital unic în România, Consiliul Județean Cluj a alocat prin buget suma de 19 milioane de lei. De asemenea, Consiliul Județean va aloca peste 55 de milioane de lei pentru extinderea ambulatoriului de psihiatrie pediatrică din cadrul Spitalului de Copii, reabilitarea termică a spitalelor de Boli Infecțioase și Recuperare, dar și pentru cofinanțarea proiectelor depuse pe PNRR, respectiv cel de dotare a spitalelor de Boli Infecțioase, de Pneumoftiziologie, de Copii și de Recuperare.

Un alt capitol la care Consiliul Județean Cluj a crescut alocările din acest an este cel privind finanțările nerambursabile acordate proiectelor din domeniul culturii, tineretului, sportului și cultelor, sens în care prin buget au fost alocați 7,8 milioane de lei, în creștere cu circa 14% față de anul 2024.

Nu în ultimul rând, o sumă considerabilă, de 36.805.000 lei, va fi alocată din fonduri proprii și fonduri europene pentru realizarea de investiții în modernizarea, reabilitarea și dotarea mai multor centre pentru copiii și adulții cu dizabilități, aflate în subordinea DGASPC Cluj.

Reporter: Cât urmează să investiți în rețeaua de drumuri? Dar în rețeaua de canalizare și alimentare cu apă?

Infrastructura rutieră rămâne, și în acest an, una dintre prioritățile absolute ale Consiliului Județean. Ne vom axa, în continuare, pe dezvoltarea acesteia, astfel încât să asigurăm clujenilor condiții optime de circulație și o bună desfășurare a traficului auto pe cei peste 1.220 de kilometri de drumuri județene. Lucrările vor fi finanțate atât din fonduri europene nerambursabile cât și din bugetul Consiliului Județean sau din alocări bugetare prin programul <Anghel Saligny. Având în vedere numeroasele beneficii pe care le generează atât în plan economic cât și social, Consiliul Județean va aloca și în acest an o sumă considerabilă, respectiv 80.000.000 de lei, pentru întreținerea și reabilitarea drumurilor județene. În plus, zeci de milioane de lei vor fi alocate din fonduri proprii pentru cofinanțarea proiectelor europene, dintre care cele mai importante vizează modernizarea drumurilor județene DJ 170B Topa Mică-Așchileu Mic și DJ 103K Căpușu Mare – Râșca – Beliș. În ceea ce privește canalizarea și alimentarea cu apă vom continua proiectul Apă în Apuseni, de care vor beneficia comunele din zona de munte a județului. Se va optimiza funcționarea șli mărirea capacității stației de epurare ape uzate din Apahida, se vor efectua lucrări diverse de extinderi și modernizări ale rețelelor aferente municipiului Cluj-Napoca, comunelor Gilău, Cășeiu, Vad, Sucutard, Țaga, Mociu, Borșa, Iclod, Aghireș, etc.

Reporter: Domnule președinte, Spitalul de Copii din Cluj este un proiect de mare amploare. Cum progresați cu lucrările și care sunt etapele următoare ale acestui proiect esențial pentru comunitate?

Spitalul monobloc pediatric nu este doar un proiect al Clujului. Reprezintă un moment de cotitură pentru sistemul medical clujean, dar și național. Au fost ani mulți de muncă, de luptă, de speranțe, pentru a se ajunge aici. Vă pot spune cu satisfacție că în acest moment contractul este semnat. În data de 29 martie vom marca începerea efectivă a lucrărilor. Spitalul va fi realizat pe un teren în suprafată de 21.408,23 mp și are o suprafață totală desfășurată de 100.543,30 mp. Valoarea contractului este de 970.011.238,95 LEI, fără TVA aprox. 230 mil euro, cuTVA inclus. Termenul stabilit prin contractual semnat este de 48 de luni.

Reporter: Care sunt principalele provocări întâmpinate în derularea lucrărilor la Spitalul de Copii și ce măsuri ați luat pentru a le depăși?

Inițial ne-am lovit de problema lipsei terenului și a finanțării. După rezolvarea aspectelor legate de teren a trebuit să luăm în calcul faptul că noi am finanțat și continuăm să o facem întreg sistemul medical din subordine. Sunt spitale clinice mari, cu nevoi specifice, iar Consiliul Județean a investit sume mari în dotarea și modernizarea acestora. Vorbim aici de peste 20 de milioane de euro alocați sistemului medical. Să nu uităm că anul trecut am finalizat și construirea Spitalului Pediatric de Psihiatrie, primul spital public construit în România de la 0 din 1989 încoace. Iar noi vom continua să susținem sistemul medical, pentru că este vorba despre sănătatea clujenilor.

Reporter: În contextul acestui proiect, ce parteneriate sau surse de finanțare ați reușit să atrageți pentru a sprijini dezvoltarea Spitalului de Copii?

Pentru începerea lucrărilor am prevăzut sume de la bugetul propriu. Proiectul este inclus pe lista de așteptare pentru finanțare din PNRR și este prins pe un loc fruntaș la finanțare prin Programul Operațional pe Sănătate, cu o sumă de până la 200 de milioane de euro. De asemenea am purtat discuții cu reprezentanții BEI pentru o posibilă finanțare de până la 80% din valoarea contractului, cu o rambursare în 30 de ani. Practic ne-am asigurat că finanțarea pentru acest proiect este sigură.

Reporter: Recent ați vorbit despre intenția de a cumpăra Castelul Banffy din Cluj (actualul muzeu de artă)? Ce planuri aveți pentru restaurarea și conservarea acestui important monument?

În prezent negociem să achiziționăm jumătate din partea care nu ne aparține. Urmează, mai apoi, să negociem și pentru partea rămasă. Până atunci investim în lucrări consistente, fațadizare, acoperiș, curte, renovări pentru partea pe care o avem în administrare.

Reporter: Cum ar putea achiziționarea Castelului Banffy să contribuie la dezvoltarea turismului în județul Cluj și care sunt principalele beneficii economice și culturale pentru comunitate?

Județul a căpătat consistență din punctul de vedere al ofertei turistice, prin investiții și lucrări atât ale instituțiilor publice, cât și ale mediului privat. Dacă ne referim doar la castele și palate, în acest moment Consiliul Județean a finalizat restaurarea Castelului Banffy de la Răscruci. Mai sunte cele două castele, de la Gilău și Bonțida, care au fost redate circuitului turistic de investiții private. Cetatea de la Bologa este și ea restaurată. Toate acestea se pot constitui deja într-un adevărat circuit al castelelor și cetăților clujene, putând fi integrate în ofertele firmelor de profil. Palatulul Banffy din Cluj ar putea reprezenta un punct de plecare pentru un astfel de circuit care să ducă la cunoașterea lumii nobiliare ale timpurilor trecute.

Reporter: Există planuri pentru susținerea și promovarea turismului în județul Cluj, având în vedere potențialul cultural, istoric și natural al zonei?

În cadrul programului de dezvoltare a județului Cluj este cuprinsă o secțiune consistentă referitoare la ssusținerea și promovarea turismului din județul nostru. Se au în vedere integrarea proiectelor deja finalizate, dar și implementarea unor noi proiecte. Mă refer aici, pentru perioada următoare, la cele care vizează construirea pistelor de ciclism din cadrul proiectului Velo Apuseni, sau cele doua proiecte care au în vedere renovarea și punerea în valoare a Castelului Octavian Goga de la Ciucea. Să nu uităm de investițiile în drumurile de acces spre zonele turistice, care se bucură de întreaga noastră atenție. Sigur, lucrurile nu se vor opri aici.

Citește și: La Cluj, PSD votează cu inima. Și inima zice: Victor Ponta!