Într-un interviu exclusiv, Ciprian Păun, avocat de business cu o vastă experiență în relațiile economice internaționale, împărtășește viziunea sa asupra schimbărilor ce vor marca politica Germaniei sub conducerea noului cancelar Friedrich Merz. De la politica energetică la migrație și relațiile externe, Păun analizează cum Merz va redefini rolul Germaniei în Uniunea Europeană și pe plan internațional, precum și impactul acestor modificări asupra relațiilor bilaterale cu România.

Reporter: În ce context l-ați cunoscut pe cancelarul Merz?

Ciprian Păun: Context profesional. Domnul Merz este avocat de business, eu la fel, cu clienți foarte mulți în zona germană.

Reporter: Cum l-ați descrie ca tip de personalitate?

Ciprian Păun: Domnul Merz este o persoană foarte determinată, un foarte bun negociator, un lider puternic care știe care trebuie să fie rezultatele negocierilor în care se implică.

Reporter: Cum credeți că se va schimba politica germană sub politica lui Merz?

Ciprian Păun: În primul rând, Germania va schimba politica referitoare la migrație, în ceea ce privește situația celor care sunt în acest moment pe teritoriul Germaniei fără un titlu legal. Aceștia se pot aștepta la deportări în țările lor de origine. Deci, dacă nu vor avea pe bază legală un drept de azil, sau orice alt document care să le înlesnească prezența pe teritoriul Germaniei, probabil vor fi trimiși înapoi din țările de unde au venit. În același timp, Germania va introduce controale la frontiere, după instalarea Guvernului Merz. Este una dintre promisiunile de campanie a noului cancelar al Germaniei, iar din ceea ce privește politica externă, vom avea o politică în care Germania va trebui să-și recâștige rolul de motor al economiei europene.

Reporter: Cum credeți că vor evolua relțiile germano-române sub conducerea lui?

Ciprian Păun: Friedrich Merz are relație foarte bună cu România. S-a întâlnit cu președintele Iohannis în vizite oficiale de două ori, o dată la Cotroceni în 6 martie și o dată la Berlin în 17 noiembrie. Relațiile pe care domnia sa le are cu România sunt foarte bune. În data de 6 decembrie el a trimis un mesaj către toți românii pentru a face o opțiune pentru forțele democrate pro-europene și din această perspectivă a fost implicat în campania noastră electorală. Știe ce se întâmplă și a fost atent la toate mișcările de pe scena politică românească în perioada aceasta. Având în vedere faptul că Germania este unul dintre cei mai importanți parteneri oficiali ai României și având în vedere că noi avem un bilanț foarte bun în relația cu Germania, exportăm bunuri de aproape 20 de miliarde de euro pe an în Germania și importăm bunuri de aproximativ 25 de miliarde de euro din Germania, relațiile româno- germane sunt foarte bune și trebuie să continue la nivelul aceasta.

Cum ar putea să fie îmbunătățite relațiile româno-germane: Cred că România ar trebui să își găsească la nivelul Uniunii Europene, parteneri puternici cu care să gestioneze crizele și parteneri cu care România să poată să dezvolte punți de legătură pentru a asigura o reprezentare corectă a țării noastre pe arena internațională. În acest moment suntem într-o situație absolut ciudată în care, din păcate, în politica externă pe care noi o avem, suntem ignorați, deși România joacă un rol fundamental în flancul estic, în Nato cât și în Uniunea Europeană.

Reporter: Cum credeți că va aborda cancelarul Merz problema energiei, care este foarte scumpă în Germania?

Ciprian Păun: Germania va trebui să renunțe la politica lor izolaționistă și la politica verde. Germania va trebui să treacă din nou pe combustibilul nuclear. Ideea de a renunța la combustibilul nuclear și la energia nucleară a generat o inflație și a trimis Germania în recesiune trei trimestre consecutive, ceea ce e o problemă pentru tot ceea ce înseamnă sistemul economic german. Este clar că va fi o schimbare profundă față de strategia energetică a Guvernului Scholz și eu cred că importurile de gaze din Statele Unite vor continua și că Germania va dezvolta o relație foarte bună cu Statele Unite și cu Donald Trump.

Reporter: Cum credeți că vor evolua relațiile ruso-germane?

Ciprian Păun: Friedrich Merz are o politică foarte interesantă. Prioritatea numărul 1 este asigurarea democrației și a valorilor democratice ale Europei. Din această perspectivă, Friedrich Merz a condamnat intervenția rusă în Ucraina și a menționat în numeroase rânduri că bătălia pe care o duce în acest moment Ucraina împotriva Rusiei este o bătăie pentru spațiul european și pentru valorile europene. Din această perspectivă, am putea crede că Germania va avea o politică destul de contondentă în relația cu Rusia.

Cu toate acestea, pe termen mediu și lung, îmbunătățirea relațiilor Uniunii Europene cu Rusia poate să asigure un calm la nivel de dezvoltare economică și la nivel de securitate regională și globală și eu cred că Germania va fi unul dinre pilonii importanți ai negocierii acordurilor de securitate și de încetare a războiului din Ucraina.

Citeşte şi: Zelenski ne țepuiește cu „limba moldovenească”