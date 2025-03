Floreștiul, cea mai mare comună din România, continuă să se dezvolte într-un ritm accelerat, beneficiind de o administrație locală dedicată modernizării infrastructurii, extinderii serviciilor publice și îmbunătățirii calității vieții pentru locuitori. Printr-o abordare strategică și investiții bine direcționate, comuna devine un model de dezvoltare urbană echilibrată, reușind să integreze soluții moderne pentru nevoile comunității. Bogdan Pivariu, primarul, vorbește despre tranziția sa de la consilier local la edil, despre proiectele de infrastructură menite să fluidizeze traficul, investițiile în educație și sănătate, dar și despre planurile pentru un mediu mai curat și o administrație mai eficientă. În acest interviu, aflăm ce s-a realizat până acum, ce probleme persistă și cum vede edilul viitorul Floreștiului în următorul deceniu.

​În ultimii ani, comuna Florești a cunoscut o dezvoltare semnificativă, implementând numeroase proiecte menite să îmbunătățească infrastructura și calitatea vieții locuitorilor. Bugetul local a crescut considerabil, atingând în 2024 suma de 220 de milioane de lei, dintre care 58% a fost alocat pentru investiții.

Printre proiectele notabile se numără modernizarea Bulevardului Eroilor, transformarea acestuia într-un spațiu modern și funcțional, și inaugurarea Parcului Sportiv, cea mai mare bază sportivă din localitate, întinsă pe 4,2 hectare.

Introducere și viziune

R: Domnule Pivariu, cum a fost tranziția de la consilier local la primar? Ce v-a surprins cel mai mult în această funcție?

Bogdan Pivariu: Tranziția a fost bruscă. Nu am ajuns primar din postura de consilier local, ci din cea de viceprimar, dar dacă ar fi să aleg un cuvânt care să caracterizeze această trecere, acesta ar fi „bruscă”. Multitudinea de informații care ajung în această zonă a conducerii instituției este incredibilă. Toate acestea stau la baza luării unei decizii.

De asemenea, tot brusc este și faptul că trebuie să iei deciziile într-un timp scurt. Ceea ce decizi se implementează imediat, iar tu nu poți avea certitudinea că hotărârea luată este una corectă. La momentul luării deciziei, nu poți vedea cu exactitate consecințele sale pe termen lung, ci doar ceea ce îți dorești să producă. Dacă iei decizia în conformitate cu propria gândire și cu bunele intenții pe care le ai, există premise ca lucrurile să evolueze în mod pozitiv.



R: Ați fost reales cu un procent semnificativ de voturi. Care considerați că sunt principalele realizări care v-au adus acest succes?

Bogdan Pivariu: Am avut întotdeauna un plan – un plan de coerență în dezvoltare, de schimbare a paradigmei, de creare și consolidare a unei comunități. Toate proiectele pe care le-am realizat, cele implementate și cele aflate în curs de implementare, au avut acest obiectiv.

Spre exemplu, ne-am îndepărtat de vechea paradigmă conform căreia Florești era doar un „dormitor al Clujului”. Practic, se construiau doar spații de locuit, în timp ce toate serviciile – fie ele private, publice sau sociale – lipseau cu desăvârșire. Acest lucru a transformat Floreștiul într-o simplă anexă rezidențială a Clujului.

Din momentul în care am preluat mandatul, am stabilit reguli clare privind urbanismul, construcțiile și crearea spațiilor publice. Am dezvoltat infrastructura necesară, am creat spații publice și am adus servicii esențiale, atât publice, cât și private. De asemenea, am generat locuri de muncă, contribuind astfel la dezvoltarea unei comunități reale, nu doar a unei zone de dormit.

Astăzi, Floreștiul nu mai este doar un loc în care oamenii dorm, ci un spațiu în care trăiesc, lucrează și se dezvoltă.



R: Floreștiul este cea mai mare comună din România. Ce înseamnă acest lucru pentru administrație? Cum se reflectă această creștere în problemele cu care vă confruntați?

Bogdan Pivariu: Cu cât comunitatea este mai mare, cu atât și problemele sunt mai numeroase. Am muncit în așa fel încât să transformăm Floreștiul în cea mai bogată comună din România, să atragem un buget mai mare – și am reușit. Anul trecut, Floreștiul era comuna cu cel mai mare buget din țară, iar acest lucru nu a fost întotdeauna așa.

Infrastructură și dezvoltare

R: Traficul rămâne o problemă majoră în Florești. Care sunt cele mai importante măsuri pe care le-ați luat sau le aveți în plan pentru fluidizarea circulației?

Bogdan Pivariu: Așa cum am mai spus, orice zonă aglomerată din lume se confruntă cu probleme de trafic îngreunat. Pe lângă marile proiecte de infrastructură – despre care nu are rost să ne lungim acum, cum ar fi centura metropolitană, trenul metropolitan și metroul – vă pot spune ce putem face concret pentru traficul intern.

În primul rând, trebuie să ne îndepărtăm de această dependență de a migra zilnic spre municipiu pentru școală, grădiniță sau serviciu. Ne-am concentrat pe dezvoltarea locală, mărind capacitatea creșelor și grădinițelor, precum și a școlilor.

În prezent, avem o școală aflată în licitație, care, în scurt timp, va intra în faza de execuție și va putea primi aproximativ 1.000 de copii într-un singur schimb. De asemenea, construim o altă unitate de învățământ, care va adăuga încă șapte noi săli de clasă aferente liceului. Totodată, la Liceul „Dumitru Tăuțan” derulăm o licitație pentru o extindere. Toate aceste proiecte sunt finanțate din fonduri nerambursabile.

Mai mult decât atât, avem și alte licitații și proiecte care urmează să își înceapă execuția. Toate aceste investiții generează servicii sociale și locuri de muncă, iar, implicit, contribuie la reducerea numărului de mașini din trafic.

Urbanism și construcții

R: Există un plan clar pentru modernizarea rețelei de apă și canalizare, având în vedere numărul tot mai mare de locuitori?

Bogdan Pivariu: Avem mai multe proiecte: unele sunt derulate de compania de apă, altele sunt realizate în parteneriat cu noi, iar unele sunt finanțate din bugetul local, desigur, cu utilizarea fondurilor nerambursabile. De exemplu, la Strâmtoarea Terra, prin fonduri guvernamentale din programul Anghel Saligny, am redimensionat rețeaua de canalizare, am creat una nouă și am lucrat inclusiv la colectarea apelor pluviale, pentru a reduce problema lipsei canalizării pluviale. Astfel, am realizat o rețea separată pentru apele pluviale.



R: Se vorbește tot mai des despre necesitatea unor reguli urbanistice mai stricte. Aveți în vedere modificarea regulamentului de construcții?

Bogdan Pivariu: Regulile au fost deja modificate, fiind acum mult mai clare, mai riguros pregătite și mai atent structurate. Așa cum vă spuneam la început, acestea nu mai produc efecte doar în ceea ce privește dormitul, ci și locuirea, prin tot ceea ce propun. Acestea includ și spațiile publice aferente fiecărei dezvoltări urbanistice, cum ar fi căile de acces, trotuarele, magazinele și spațiile destinate serviciilor publice.

Despre noul PUG, vă pot spune că s-a lucrat foarte mult. Am diminuat cu mai mult de jumătate coeficientul de utilizare a terenului (CUT) față de ceea ce se propunea inițial. Ca să avem o imagine mai clară asupra impactului acestei modificări, reducerea CUT a dus la eliminarea dintr-un posibil trafic a aproximativ 25.000 – 30.000 de mașini.

În ceea ce privește spațiul verde, avem de trei ori media europeană. Dacă media europeană este de 15 metri pătrați per locuitor, noi avem peste 50 de metri pătrați per locuitor. Un alt aspect important este că dorim să întoarcem Floreștiul cu fața către Someș, punând în valoare malurile acestuia.

Administrație și transparență



R: Digitalizarea administrației publice este un obiectiv important la nivel național. Ce pași a făcut Primăria Florești în acest sens?

Bogdan Pivariu: Avem cele mai multe servicii publice digitale, reușind să depășim inclusiv Oradea. De unde știm acest lucru? Suntem parte a unui proiect-pilot privind cloud-ul regional, alături de mai multe Unități Administrativ-Teritoriale (UAT-uri), printre care și Oradea. În cadrul tuturor ședințelor dedicate dezvoltării proiectelor digitale, am constatat cu surprindere că numărul serviciilor digitale implementate la noi este considerabil mai mare comparativ cu alte UAT-uri.

Procesul de digitalizare nu a fost unul întâmplător, ci a fost construit strategic, pornind de la structura de bază a administrației locale și extinzându-se treptat către cetățeni. Nu am început prin dezvoltarea unei simple aplicații pe care să construim ulterior, ci am creat mai întâi un sistem intern solid, eficientizând procesele administrative, iar abia spre final am ajuns la cetățean cu serviciile digitalizate.

Indiferent că este vorba despre eliberarea unui atestat fiscal, gestionarea fondului funciar sau alte servicii administrative, digitalizarea a fost realizată pas cu pas, asigurând o integrare completă și funcțională. După ce am implementat sistemul de bază, am continuat să îl îmbunătățim constant, ajungând în cele din urmă la performanța de a oferi soluții moderne, precum automate de plată amplasate inclusiv în centre comerciale. Acest model nu doar că a eficientizat activitatea administrației locale, dar a adus și un plus de accesibilitate pentru cetățeni, care pot beneficia acum de servicii rapide, intuitive și la îndemână.

Foarte puține administrații publice ajung să înțeleagă valoarea bazelor de date pe care le au. Acum câteva luni s-a furat o bază de date a unei Primării de Sector din București. Hoții au cerut 5 milioane de euro.

Spitalul Regional de Urgență din Florești

R: Care este rolul administrației locale în sprijinirea și monitorizarea progresului construcției Spitalului Regional de Urgență din Florești?

Bogdan Pivariu: Rolul nostru principal a fost acela de a simplifica procesele birocratice. În primul rând, suntem emitenți ai autorizației de construire, iar toate demersurile necesare până la obținerea acesteia derivă din acest rol.

După aproximativ un an – un an și jumătate de la preluarea mandatului, am observat o stagnare în acest proiect, în special în ceea ce privește procesul de autorizare. Pentru a rezolva situația, i-am adus pe toți factorii implicați la masa discuțiilor, în cadrul primăriei, și am găsit soluții concrete. Problema principală era că statul român cerea tot statului român să găsească soluții la dificultăți pe care tot el le ridica.

Mă refer aici la avizele necesare de la diferite instituții, precum compania de apă, furnizorii de electricitate și gaze – fiecare dintre aceștia trebuia să emită câte un aviz. Am organizat o întâlnire la Primăria Florești, reunind reprezentanții acestor instituții, proiectantul și toți cei implicați în proces. Toți au răspuns afirmativ, iar, în urma acestor discuții, am reușit să obținem toate avizele necesare și să emitem autorizația de construire.

R: Cum vedeți Floreștiul peste 10 ani? Ce ar trebui să facă administrația pentru ca această comună să devină un model de dezvoltare?

Bogdan Pivariu: Floreștiul va integra o comunitate care își va găsi o identitate stabilă și coerentă prin crearea unor elemente culturale durabile. Tot mai mulți oameni vor spune că locuiesc în Florești, nu în Cluj.

Floreștiul demonstrează că o administrație locală bine organizată, cu viziune și determinare, poate transforma o comunitate într-un exemplu de dezvoltare urbană echilibrată și eficientă. De la modernizarea infrastructurii și digitalizarea serviciilor publice până la implementarea unor reguli urbanistice mai clare și sprijinirea unor proiecte de anvergură, comuna se îndreaptă spre un viitor bine structurat.

