Apahida se află într-un punct crucial al dezvoltării sale, iar administrația locală și-a propus să implementeze proiecte ambițioase pentru modernizarea comunei. Cristina Belce, primarul în funcție, vorbește deschis despre provocările preluate, soluțiile găsite și planurile pe termen lung pentru infrastructură, educație, sănătate și digitalizare.

Cu un buget record, creșterea calității vieții devine o prioritate, iar investițiile în transport public, urbanism organizat, extinderea rețelelor de apă și canalizare, precum și protecția mediului sunt doar câteva dintre obiectivele urmărite. De asemenea, primarul subliniază importanța colaborării cu Consiliul Județean Cluj și a atragerii fondurilor europene pentru dezvoltarea Apahidei într-un mod sustenabil.

Ce măsuri concrete sunt deja în derulare și cum vor influența acestea viitorul comunei? Care sunt strategiile pentru a asigura o administrație modernă și eficientă? Aflați din acest interviu cu Cristina Belce.

R: Care sunt principalele proiecte pe care le aveți în derulare pentru Apahida și cum vor îmbunătăți acestea viața locuitorilor?

Cristina Belce: Pentru fiecare administrator nou ales în funcție, cel mai important lucru este să construiască o structură solidă, care să asigure dezvoltarea pe termen mediu și lung. Desigur, există și probleme urgente, pe termen scurt, care trebuie rezolvate imediat, însă abordarea noastră a fost una metodică, bazată pe o evaluare clară a situației preluate.

Am pornit de la premisa că avem nevoie de un plan bine structurat și de o viziune pe termen lung, pentru a transforma Apahida într-o comunitate sustenabilă. În acest sens, am analizat atent oportunitățile disponibile și am implementat măsuri concrete pentru eficientizarea administrației. O componentă esențială în acest proces este performanța compartimentelor din primărie și colaborarea eficientă dintre echipe. O administrație funcțională nu se poate baza doar pe un singur om, ci pe o echipă bine pregătită și implicată.

Rezultatele acestui efort sunt deja vizibile: anul acesta am reușit să creștem bugetul primăriei Apahida cu 88%, ceea ce reprezintă cea mai mare creștere din istoria comunei. Acest buget ne va permite să dezvoltăm proiecte majore, menite să îmbunătățească viața locuitorilor și să aducă Apahida la standardele unei comunități moderne și bine administrate

Mobilitatea este una dintre prioritățile noastre, iar în acest sens, am demarat un amplu proces de modernizare a infrastructurii rutiere și de transport public. Am inițiat achiziționarea de autobuze electrice, alături de o stație de încărcare, pentru a asigura un transport public eficient și ecologic în Apahida.

În ceea ce privește infrastructura rutieră, ne-am angajat să asfaltăm în totalitate zona Pata, precum și toate străzile rămase neasfaltate din Dezmir. Acest proces va include nu doar reabilitarea drumurilor, ci și amenajarea trotuarelor, a rețelelor pentru colectarea apelor pluviale și a pistelor de biciclete, astfel încât să creăm un mediu sigur și modern pentru toți locuitorii.

De asemenea, am prevăzut instalarea unor stații de încărcare pentru vehicule electrice, atât rapide, cât și lente. Vor fi montate 9 stații de încărcare lentă și 4 stații de încărcare rapidă, pentru a susține tranziția către un transport mai sustenabil în comună.

R: În ultimii ani, Apahida s-a dezvoltat rapid. Cum gestionați problema aglomerației și a dezvoltării imobiliare necontrolate?

Cristina Belce: După părerea mea, am preluat o comună blocată, unde dezvoltarea urbanistică s-a făcut haotic, fără o viziune clară pe termen lung. Una dintre prioritățile mele este să readuc urbanismul în slujba cetățenilor și nu doar a investitorilor. Am început deja acest proces prin reformarea compartimentului de urbanism, astfel încât deciziile să fie luate transparent și în interesul comunității.

În acest sens, am avut deja două ședințe de lucru pentru noul Plan Urbanistic General (PUG), un document esențial pentru stabilirea unor reguli clare de dezvoltare, care să prevină aglomerarea necontrolată și să asigure un echilibru între investiții și calitatea vieții locuitorilor.

Ne concentrăm pe o dezvoltare coerentă, care să includă infrastructura necesară – drumuri, utilități, spații verzi – astfel încât Apahida să nu mai fie o comună sufocată de construcții fără planificare, ci un loc unde oamenii să trăiască în condiții moderne și civilizate.

Una dintre problemele majore pe care le-am descoperit a fost lipsa de transparență și blocajele administrative. De exemplu, o adresă importantă a fost ținută timp de două luni de către șeful compartimentului de urbanism, ceea ce a însemnat, practic, o blocare intenționată a unui proces esențial pentru dezvoltarea comunei.

Pentru a corecta astfel de practici și a asigura un cadru legal clar, am solicitat consultanță juridică pentru noul Plan Urbanistic General (PUG), iar acum ne aflăm în faza finală a acestui proces. Consider că dezvoltarea sustenabilă trebuie să fie „constituția” după care să ne ghidăm în următorii 10 ani, astfel încât Apahida să crească într-un mod organizat, echilibrat și în beneficiul cetățenilor.

Un primar trebuie să vadă Apahida de mâine și chiar de poimâine.

R: Ce soluții aveți pentru extinderea rețelei de apă și canalizare, având în vedere creșterea numărului de locuințe? Aveți în vedere introducerea canalizării în Colpadea?

Cristina Belce: În urmă cu trei ani, a fost depus un proiect de 33 de milioane de lei pentru extinderea rețelei de apă și canalizare, însă din cauza incompetenței în planificare, finanțarea a fost pierdută. Acest eșec a avut un impact semnificativ asupra dezvoltării infrastructurii din Apahida, deoarece proiectul prevedea extinderea rețelei pe mai mulți kilometri.

În prezent, ne aflăm într-o situație în care unele străzi, inclusiv cele recent asfaltate, nu au fost incluse în proiectele anterioare de extindere a rețelelor de utilități. Totuși, pentru că anumite lucrări sunt încă în garanție, avem oportunitatea să depunem un nou proiect de finanțare pentru apă și canalizare.

Pentru a gestiona mai eficient această problemă, am restructurat compartimentul responsabil de fondurile europene și am adus un inginer nou, dedicat acestor proiecte. În loc să mizăm pe un proiect mare, cu riscuri ridicate, am împărțit lucrările în trei proiecte mai mici, astfel încât să putem implementa lucrările într-un mod mai organizat și să evităm pierderea finanțării.

Intenția mea este ca, înainte de a asfalta orice stradă, să ne asigurăm că sunt finalizate toate lucrările de infrastructură subterană. Este esențial ca cetățenii să înțeleagă că, momentan, unele străzi sunt afectate de lucrări, însă acest lucru este necesar pentru a respecta termenele și pentru a evita situații în care asfaltul proaspăt trebuie spart ulterior pentru introducerea rețelelor de utilități.

De asemenea, am decis să renunțăm temporar la proiectul de trotuare într-o anumită zonă, pentru a putea interveni cu introducerea canalizării în Colpadea pe tronsonul respectiv. Prioritatea noastră este să realizăm lucrările esențiale într-un mod sustenabil și corect, astfel încât să nu mai fie necesare intervenții ulterioare care să afecteze infrastructura deja realizată.

R: Există planuri pentru construcția sau modernizarea unităților de învățământ și a grădinițelor din comună?

Cristina Belce: În Dezmir avem deja proiectul pentru construirea unei creșe, iar proiectul pentru grădiniță este finalizat și pregătit pentru implementare. De asemenea, lucrăm la planurile pentru o nouă școală, având în vedere creșterea numărului de copii din comună.

Un aspect esențial pe care trebuie să îl gestionăm este preluarea copiilor din apartamentele din cămin, asigurându-le condiții adecvate de învățământ. În acest sens, am apelat la sprijin specializat și am analizat soluțiile disponibile. Am discutat deja cu conducerea școlii despre necesitatea extinderii unității de învățământ și, împreună cu echipa de implementare, vom lucra pentru a amenaja încă șase săli de clasă.

Educația este o prioritate, iar obiectivul nostru este să creăm infrastructura necesară pentru ca toți copiii din Apahida să beneficieze de un mediu de învățare modern și bine dotat.

R: Ce măsuri luați pentru protejarea mediului înconjurător, reducerea poluării și gestionarea eficientă a deșeurilor?

Cristina Belce: În lista noastră de investiții, avem prevăzută amenajarea unei platforme de colectare selectivă cu aport voluntar, un ecocentru care va facilita reciclarea și gestionarea responsabilă a deșeurilor.

Pe lângă acest proiect, ne propunem să extindem spațiile verzi și să plantăm arbori în toate zonele comunei. Vrem ca, atât în cadrul investițiilor publice, cât și al celor private, să existe un echilibru între dezvoltare și protecția mediului. Crearea unor spații verzi accesibile pentru locuitori este esențială pentru o comună modernă, sustenabilă și prietenoasă cu mediul.

R: Ce planuri aveți pentru îmbunătățirea serviciilor medicale și accesului la sănătate pentru locuitori?

Cristina Belce: Fiind cadru medical la bază, acord o atenție deosebită sănătății și serviciilor medicale din comună. Unul dintre obiectivele mele este înființarea unui centru de permanență, pentru a asigura acces rapid la îngrijiri medicale pentru toți locuitorii.

De asemenea, îmi doresc să atrag o clinică în Apahida, fie privată, fie de stat, astfel încât locuitorii să beneficieze de servicii medicale de calitate, fără a fi nevoiți să se deplaseze în alte localități. Accesul la sănătate este esențial, iar aceste proiecte vor contribui semnificativ la îmbunătățirea calității vieții în comună.

Un proiect deosebit de important pentru comunitatea noastră este înființarea unui centru de recuperare pentru copiii cu dizabilități, un demers pe care îl realizăm în colaborare cu Episcopia. Acest centru va oferi servicii specializate de terapie și recuperare, venind în sprijinul familiilor care au nevoie de astfel de resurse aproape de casă.

Ne dorim să creăm un spațiu dedicat, bine echipat și adaptat nevoilor acestor copii, pentru a le asigura șansa la o dezvoltare cât mai bună și la o viață de calitate. Susținerea categoriilor vulnerabile este o prioritate pentru administrația locală, iar acest proiect reprezintă un pas important în această direcție.

R: Cum colaborați cu Consiliul Județean Cluj și alte instituții pentru obținerea finanțărilor necesare proiectelor locale?

Cristina Belce: Apahida are un potențial economic semnificativ și joacă un rol important în economia județului Cluj. Tocmai de aceea, colaborarea cu Consiliul Județean este esențială pentru a asigura dezvoltarea durabilă a comunei și integrarea acesteia în strategia regională.

Proiectele pe care le pregătim și le implementăm beneficiază de o deschidere mai mare din partea autorităților județene, deoarece rezonăm cu viziunea de dezvoltare a întregii regiuni. Suntem conștienți că multe dintre provocările cu care se confruntă Cluj-Napoca – inclusiv traficul, infrastructura și serviciile publice – au un impact direct asupra Apahidei. De aceea, implicarea noastră în dezvoltarea regională este absolut necesară.

De la bun început, am simțit această deschidere din partea Consiliului Județean, iar Apahida se află pe lista priorităților în ceea ce privește investițiile și proiectele de modernizare. Continuăm să lucrăm împreună pentru a aduce soluții concrete și beneficii reale pentru locuitorii comunei.

R: Ce proiecte sociale sunt în derulare pentru sprijinirea familiilor vulnerabile și a persoanelor în vârstă?

Cristina Belce: „Unul dintre proiectele pe care le pregătim cu mare atenție este înființarea unei cantine pentru vârstnici, alături de un centru de zi dedicat acestora. Ne dorim să oferim sprijin real seniorilor din comunitatea noastră, asigurându-le atât mese calde, cât și un spațiu unde să socializeze și să participe la diverse activități.

R: Aveți în plan digitalizarea serviciilor publice locale pentru a facilita accesul cetățenilor la informații și documente?

Cristina Belce: O administrație modernă trebuie să fie activă, adaptabilă și orientată spre noile tehnologii. Digitalizarea nu mai este un lux, ci un pilon esențial pentru orice administrație care își dorește să fie performantă și eficientă. Am inclus acest obiectiv în programul meu electoral, considerându-l o prioritate absolută pentru Apahida.

Digitalizarea trebuie să fie implementată strategic, astfel încât fiecare investiție să fie făcută coerent și să aducă beneficii reale locuitorilor. Scopul nostru nu este doar să modernizăm procesele administrative, ci să creăm un sistem eficient, care să ofere cetățenilor acces rapid și facil la serviciile publice.

Cel mai important lucru este ca fiecare locuitor să beneficieze de promptitudine, transparență și servicii digitale performante. Avem deja un plan concret pentru această tranziție și vom începe cu pașii necesari pentru a dezvolta o administrație locală eficientă, modernă și accesibilă pentru toți.

Apahida se află într-un proces amplu de transformare, iar administrația locală își propune să aducă schimbări vizibile și sustenabile pentru comunitate. De la modernizarea infrastructurii și digitalizarea serviciilor publice până la investiții în educație, sănătate și protecția mediului, planurile sunt ambițioase, dar necesare pentru viitorul comunei. Cu o viziune clară și o strategie bine pusă la punct, Cristina Belce și echipa sa își asumă responsabilitatea de a face din Apahida un loc mai modern, mai accesibil și mai bine conectat la dezvoltarea județului Cluj.

