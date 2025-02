Daniela Elena Mănăilă este primarul comunei Tureni, reprezentând Partidul Național Liberal (PNL). În iunie 2024, a fost aleasă pentru al cincilea mandat consecutiv, câștigând detașat în fața principalului său contracandidat. Pe parcursul mandatelor sale, a reușit să atragă peste 28 de milioane de euro din fonduri europene, bani investiți în dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii comunei. Printre proiectele sale notabile se numără modernizarea drumurilor, extinderea rețelelor de apă și canalizare, precum și îmbunătățirea serviciilor publice.

Într-un interviul pe care l-a oferit Gazetei de Cluj, Daniela Mănăilă a vorbit despre planurile pentru 2025, subliniind importanța continuării proiectelor de dezvoltare și atragerii de noi investiții. Ea și-a exprimat angajamentul de a transforma Tureni într-o comună modernă și bine conectată, oferind locuitorilor condiții de trai cât mai bune. Aceasta ne-a mărturisit că vede comuna Tureni precum un cartier al orașului Cluj-Napoca.

R: Care au fost primele provocări pe care le-ați întâmpinat atunci când ați preluat funcția de primar? A existat vreun moment în care v-ați simțit copleșită de responsabilități?

Daniela Mănăilă: În anul 2000, am venit în comuna Tureni și am început construcția unei case. Ca orice cetățean, aveam nevoie de utilități esențiale, dar am observat că lucrurile stagnează. Lipsa apei, a canalizării și a drumurilor modernizate făcea traiul mai dificil decât ar fi trebuit. Văzând că nu se iau măsuri, am decis să candidez, hotărât să schimb lucrurile și să aduc îmbunătățirile de care comuna avea nevoie.

R: Dacă ar fi să comparați comuna Tureni din momentul în care ați devenit primar cu cea de astăzi, care sunt cele mai evidente schimbări? Care sunt aspectele care v-au adus cea mai mare satisfacție în acești ani?

Daniela Mănăilă: Poate că la această întrebare ar trebui să răspundă chiar cetățenii, pentru că adevărata măsură a unei administrații eficiente nu vine din laude personale, ci din percepția celor care beneficiază direct de schimbările aduse. În fostele campanii electorale, mulți dintre bătrânii comunei au afirmat că, de când trăiesc în Tureni, nu au văzut o perioadă de dezvoltare mai intensă decât cea din ultimii ani. Și nu spun asta ca o formă de autopromovare, ci ca un fapt constatat de comunitate.

Această recunoaștere nu s-a limitat doar la aprecierile localnicilor. În anul 2015, mi-a fost acordat titlul de Cel mai bun primar de comună din regiunea Nord-Est, o distincție obținută pe baza unor criterii obiective, legate de impactul real asupra comunei. Acest titlu a reflectat rezultatele concrete ale muncii depuse: modernizarea infrastructurii, accesul la utilități esențiale și proiectele care au schimbat în bine viața locuitorilor din Tureni.

R: Care considerați că sunt principalele atuuri ale comunei Tureni care o fac un loc atractiv pentru locuitori, investitori și turiști?

Daniela Mănăilă: Principalul atu al comunei Tureni sunt Cheile Turenilor. Eu zic că sunt mai frumoase decât Cheile Turzii, având un traseu mult mai sălbatic. De asemenea, avem cele 67 de hectare de lacuri situate pe teritoriul comunei Tureni, vizibile când vii dinspre Cluj spre Turda. Mai există lacul de la Micești, o biserică din Micești aflată pe lista monumentelor istorice și o fântână cu apă sărată, tot din Micești.

R: Dezvoltarea infrastructurii este esențială pentru orice comunitate. Care sunt principalele proiecte de infrastructură pe care le-ați realizat în ultimii ani și ce impact au avut asupra locuitorilor?

Daniela Mănăilă: Până acum, la nivelul Primăriei Tureni, deci Primăria Tureni, nu companiile de apă, am reușit să înființăm primul sistem de apă și canalizare din comună. Am realizat primele surse de apă, prima stație de tratare a apei din comună și stația de epurare, care va deservi patru sate, adică aproximativ 1.500 de locuitori.

Primii 8 km de rețea de apă și canalizare i-am implementat noi, fără ajutor extern. În prezent, suntem în faza de implementare a încă 38 km de rețea de distribuție, dintre care 38 km sunt deja executați. Recent, s-a predat amplasamentul. A avut loc o licitație cu proiectare și execuție pentru transferul apelor uzate de la stația noastră de epurare, deoarece, din punct de vedere geografic, comuna este situată într-un bazin unde scurgerea apelor uzate nu se poate face în altă parte decât în Cheile Turenilor.

În ceea ce privește rețeaua de drumuri, până acum am construit 38 km de drumuri de la fundație. Când am preluat mandatul în 2008, nu exista nici măcar un metru pătrat de asfalt, iar în prezent avem 38 km de drumuri asfaltate. În plus, mai avem în implementare încă 6 km printr-un program național.

R: Educația este un pilon esențial al oricărei comunități. Ce investiții s-au făcut în școlile și grădinițele din Tureni pentru a asigura condiții mai bune pentru elevi?

Daniela Mănăilă: În anul 2008, când am preluat funcția, am reușit să construiesc o sală de clasă în Micești, oferind astfel copiilor condiții normale pentru învățare. Tot în toamna anului 2008, la școala din Mărtinești, am realizat două săli de clasă moderne. La școala din Tureni, inițial, erau montate doar geamurile termopan, iar în clădire vântul pătrundea nestingherit. Am remediat rapid această situație, iar toate aceste lucrări urgente au fost finalizate înainte de începerea noului an școlar. Am modernizat și grădinița, asigurând condiții mai bune pentru cei mici. De asemenea, am construit o sală de sport, iar clădirile unităților de învățământ au beneficiat de izolație termică. În fiecare an, o parte semnificativă din bugetul local a fost alocată pentru educație. Astăzi, fiecare copil are o tabletă, fiecare clasă este dotată cu table interactive, iar fiecare profesor a primit un laptop pentru a-și desfășura activitatea în cele mai bune condiții.

„ȘCOALA E OGLINDA PRIMARULUI”– ne-a declarat doamna Daniela Mănăilă.

R: Un primar de succes trebuie să fie în permanență conectat cu nevoile cetățenilor. Cum mențineți această legătură cu locuitorii comunei?

Daniela Mănăilă: Indiferent la ce oră veniți, la mine ușa este deschisă!

Cu peste 28 de milioane de euro atrași din fonduri europene, Tureni a cunoscut o evoluție semnificativă, de la infrastructură și utilități esențiale, până la educație și servicii publice moderne. Modernizarea școlilor și grădinițelor, dotarea claselor cu tehnologie de ultimă generație și sprijinirea cadrelor didactice subliniază angajamentul administrației pentru viitorul generațiilor tinere.

În final, Daniela Mănăilă subliniază importanța dialogului permanent cu cetățenii și a transparenței decizionale, asigurându-se că fiecare proiect răspunde realităților și nevoilor comunei. Cu un bilanț solid în spate și planuri ambițioase pentru viitor, primarul Tureniului își menține angajamentul de a transforma comuna într-un loc tot mai dezvoltat și mai conectat la standardele moderne.

