În această ediție, Gazeta de Cluj vă propune un interviu în exclusivitate cu poeta Lena Chilari, autoarea volumului „o cană de noviciok la bătrânețe”, publicat ca urmare a câștigării premiului „Regele Dimineții”, în cadrul celei de-a VII-a ediție a concursului „Alexandru Mușina” pentru debut în poezie, acordat de Editura Aula Magna în parteneriat cu Facultatea de Litere a Universității Transilvania din Brașov și cu Editura Tracus Arte. Lena are 26 de ani și trăiește de câțiva ani în Cluj-Napoca, de când a ales să studieze la Facultatea de Litere UBB. În rândurile ce urmează, am discutat cu tânăra poetă despre viața culturală clujeană, ultimele discuții privind scandalul din cadrul premiilor Eminescu, cât și despre ce înseamnă să fii poetă în societatea românească.

Ești originară din Republica Moldova. Ce te-a făcut să alegi Clujul?

Servus! Sunt din satul Pepeni, raionul Sîngerei, din nordul Republicii Moldova. Mereu mi-am imaginat că o să ajung la Chișinău, însă la un moment dat, a venit verișorul meu din Chișinău care făcea facultatea la Cluj și mi-a povestit de acest paradis terestru pe un nume răsunător, Cluj. Că este TIFF, că este Cinema Victoria, că este verde și cafeaua delicioasă, iar oamenii sunt toleranți și binevoitori, nu așa cum îi cunoșteam la Chișinău. Cunoscusem și un pictor pe nume Pavel, din satul meu care studia la Cluj și mi-a povestit despre viața lui aici, dar nu merită să îmi mai irosesc caracterele pentru interviu cu menționarea sa.

Care e povestea volumului tău de debut? Cum a prins contur?

Profesoara mea, poeta Ruxandra Cesereanu a postat afișul concursului de debut în poezie – Alexandru Mușina. Am scris volumul inițial în trei zile din pandemie, închisă în căminul 17, murind de foame și neputință și l-am trimis în ultima zi a concursului pe adresa afișului.

Ce impact a avut poezia asupra ta – cât și ce impact ai vrea ca poezia pe care o scrii tu să aibă asupra oamenilor?

Am venit în poezie pentru a-mi spune povestea. Ce impact poate avea poezia mea asupra oamenilor ține strict de ei înșiși. Pe parcurs mi s-a spus că nu e bună, că „e o labă tristă”, că e prea confesională și personală, că impun o intimitate forțată, că e rudimentară, că nu e voie să scriu despre ce scriu, că geopolitica despre care scriu nu are nicio legătură cu mine și altele. De aceea, mă gândesc să mă retrag din poezie, simt că decapitează din tot ce credeam că putea fi poezia pentru mine la un moment dat.

Au fost numeroase discuții în ultimele zile vizavi de premiile Eminescu. Care e opinia generală față de ceea ce s-a întâmplat?

Mă bucur că s-a întâmplat ce s-a întamplat și în același timp, mă îngrozește. Situațiile strigătoare, mai întâi de la Iași, apoi de la premiile Eminescu ne dovedesc tuturor unde suntem ca popor în ce ține percepția asupra literaturii, a poeziei și mai ales, a femeilor care aleg să scrie literatură și poezie. Sunt mândră că trăiesc în același timp cu niște poete excepționale precum sunt Ileana Negrea și Cătălina Stanislav. Din replicile care au venit la adresa mea, care dovedesc unde suntem ca societate misogină și patriarhală sunt: „Lena, dacă mai țipi o dată pe scenă, o să te bat”, „tu ești frumoasă și inteligentă, tu trebuie să scrii asemenea ție”, „Lena, nu-i așa că dacă ți-aș propune să publici în X, doar n-o să ai tupeul să refuzi?”, „lele poetă, primul lucru pe care l-am observat la tine au fost sânii”, „nu poți fi și frumoasă și să și scrii bine”. Culmea, că în Republica Moldova este și mai rău.

Clujul e marea capitală culturală a României. Totuși, crezi că se investește destul în evenimentele de poezie? Ce îmbunătățiri/ sugestii ai aduce vieții culturale clujene?

La Cluj sunt Poetree, Nepotu’ lui Thoreau și cenacluri despre care nu cunosc prea multe. Cred că stă foarte bine la capitolul – cinematografie, dar puțin spre deloc la capitolul – poezie. Ar putea investi și oferi mai mult.

Ai citit recent la Nepotu’ lui Thoreau. Cum ai descrie experiența, relația cu publicul?

La Nepotu’ lui Thoreau m-am simțit excelent în timpul lecturii. Lectura și scena este locul unde mă simt cel mai grozav și probabil, se vede. Am crezut că am stabilit un contact excelent cu publicul, iar la un moment dat din timpul lecturii poemului „crăpând oglinda cu pumnul am observat”, au venit la mângâiat doi câini. Am fost, însă, criticată și ofensată direct în ambele aspecte, poezia scrisă și performanța propriu-zisă. Am sfârșit cu lacrimi și moralul strivit la pământ și se pare că nu e bine nicicum ce fac.

Ce crezi că i-ar aduce pe oameni mai aproape de poezie? Vorbim, totuși, despre un public de nișă. Unde crezi că s-a produs „ruptura” și cum ar putea fi remediată?

Cred că poezia își găsește căile necunoscute și nu cred în niciun fel de ruptură. De când scriu, văd tot mai mulți oameni interesați de poezie, la fel, cum ar fi interesați de un film cu super-eroi Marvel. Cred că e nevoie de un pic de mai multă încredere și un pic de răbdare în ce ține poezia și unde și la cine poate ajunge.

Sfaturi pentru poeții aflați la început de drum? Recomandări de lectură? Ce carte ți-a schimbat viața?

Recomandarea mea este să își pregătească nervii de oțel. Sunt mulți oameni și mai ales, poeți, răutăcioși. Cu cât mai mult scrii, cu atât ai parte de mai multă ură, mai ales dacă ești poetă. E nevoie să înțelegi asta cât mai devreme, dar ai tot dreptul să fii șocat și înverșunat când asta ți se întâmplă. Vorbește când ți se întâmplă asta, ești validat în orice emoție pe care o simți. Regret că am ales să scriu poezie și că m-am expus. Le recomand să citească tot de la Tracus Arte, Max Blecher și OMG. Cărțile care mi-au schimbat viața sunt „Evanghelia după Isus Cristos” de José Saramago, „Pianista” de Elfriede Jelinek, „1Q84” de Haruki Murakami, „Hotel Iris” de Yoko Ogawa și poemele tatălui meu.

Vă prezentăm două poeme scrise de Lena Chilari:

alfabet

nu am fost atentă

când au schimbat cheia

la ușa încercărilor

părinții mei își varsă

veninul pe tărâmuri străine

iar eu fac litere și nici măcar

nu reușesc să izbutesc în ele

a absența mamei

b bani

c chilari

d de ce dracu sunt aici

e elena după bunica

f fratele meu

g grigore

h hrană

i „ia la dânsa, intelijenta”

î împrumut

j jale jenă

k 600 de km distanță

l ludmila e

m mama mea

n numele neamului

o oricum sunt o dezamăgire

p pentru ea

q

r

s

t tata te iubesc

numai până aici am putut ajunge

pentru voi

nu-mi place aluatul fără umplutură

rod brânza de vacă

precum rodeam spatele mamei de murdărie

un spate neted și mare

un spate care ar omorî o orătanie

dacă ar cădea peste Ea

nu-mi place aluatul fără umplutură

nu îmi place mușcatul buzelor

deși mi le mușc

nu îmi place rosul unghiilor

deși mi le rod

nu-mi place să am slăbiciuni față de tine

deși am

nu-mi place să mi se șoptească în ureche

că nu sunt ruptă din soare

deși nu sunt

afecțiunea este o haimana care nu mă lasă să-mi văd liniștită de drum.