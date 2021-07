În premieră, reporterii Gazeta de Cluj au vorbit cu o victimă a unei platforme online de dating, mai bine spus aplicația prostituție 2.0 – Sugardaters. O poveste despre traume, agresiune și viol, care pornește de la dorința unui trai mai bun și iluziile alimentate de sugardating. În lumea sugardating-ului, poți fi sugar daddy (sau sugar mommy) sau sugar baby (sugar girl sau toy boy). Un sugar daddy este, de obicei, o persoană trecută de vârsta a doua, cu o situație materială foarte bună, care caută o companie tânără, căreia, în schimbul serviciilor sexuale, să îi ofere bani, cadouri, vacanțe etc. Practic, dacă ești student sau absolvent și nu te angajează nimeni, mirajul Sugardaters pare o alternativă bună până reușești să te pui pe picioare, ajungând să te înrolezi inconștient în industria prostituției online. Prin acest calvar a trecut și Adelina, o victimă a abuzurilor despre care nu vorbește nimeni, care a aflat de Sugardaters de la niște „prietene”.

Aceasta își amintește cu groază cum a pornit totul, după ce a reușit să fie studentă în cadrul UBB: „M-am trezit la 19 ani singură, într-un oraș imens cum e Clujul. Da, n-aș fi crezut, dar am reușit să intru la facultate, mai mult la insistențele mamei decât la ale mele. Mama e casieră la un supermarket de pe o străduță din Beiuș, iar fiica ei trebuie să aibă din ce trăi în Cluj. Am crescut cu un tată alcoolic, agresiv. Când aveam 14 ani, mama și-a făcut în sfârșit curaj să îl părăsească și ne-am mutat împreună cu bunica. Am dus-o mereu rău cu banii, mai ales după ce bunica a murit, când eu aveam 17 ani, și am rămas și fără pensia ei.”

„Nu mai voiam să mănânc pâine cu ketchup.”

Cei mai mulți bărbați care folosesc această aplicație sunt de obicei IT-iști sau oameni de afaceri (fapt confirmat și de utilizatorii din Cluj-Napoca) și mizează, în mod special, pe discreție, fiind ori căsătoriți, ori rușinați de faptul că au ajuns să apeleze la o platformă de acest tip. Pentru cei care își doresc să rămână total în anonimat, există posibilitatea contului premium, pentru care se plătește o sumă undeva la 25 de euro lunar. Așezați o astfel de persoană în oglindă cu o tânără care mărturisește că „Am 19 ani, locuiesc în complexul de cămine Hașdeu, mănânc pâine cu ketchup în zilele când rămân fără bani și tocmai am descoperit că traumele provocate de tatăl meu în copilărie m-au făcut să simt o atracție înspăimântătoare pentru bărbații mult mai în vârstă. Am auzit de Sugardaters de la o colegă de facultate. Am ajuns seara la cămin și mi-am făcut cont imediat. Nu aveam un scop precis, nu știam ce vreau sau ce se va întâmpla. Știam doar că mă simțeam prea vinovată ca mama să se chinuie să îmi plătească totul și nici nu mai voiam să mănânc pâine cu ketchup.” – oaia ajunge să vină singură în gura lupului.

De obicei, conversațiile durează puțin, urmărindu-se strict stabilirea detaliilor ce țin de partea financiară și cum urmează să se desfășoare întâlnirile, ca un simplu schimb de vânzare-cumpărare. Adelina nu își dorea așa ceva: „M-au abordat destui bărbați, unul mai dubios decât altul. De obicei, începeau întrebându-mă dacă sigur am 19 ani sau cât cer pe o noapte. Unul s-a oferit să îmi dea 500 de euro pe lună dacă ieșim la simple întâlniri și stăm de vorbă, fără să trebuiască să facem sex, doar că era din Sibiu. Eu aveam nevoie de cineva din Cluj. Până când l-am cunoscut pe el.” sau, mai bine zis, până când a început coșmarul.

„Mi-a zis că nu ar putea fi atât de pervers când e vorba de o fată neajutorată de 19 ani.”

Tânăra povestește cum acest bărbat a manipulat-o, reușind să-i intre pe sub piele și să-i câștige încrederea. Prima lor întâlnire păruse incredibilă, însă fata nu avea nici cea mai mică idee ce ar fi putut să urmeze: „Avea 42 de ani, dar nu mi-a zis niciodată cu ce se ocupă de fapt. Afaceri, bănuiesc. Fusese singurul cu care am purtat mai întâi o conversație normală. Am vorbit câteva zile despre noi, hobby-urile și viețile noastre. Părea ceva neobișnuit pe o rețea de socializare ca asta. M-am gândit că sigur nu are ce căuta aici. Am vorbit chiar și despre problemele mele cu banii. Mi-a zis că e dispus să mă ajute și că nu vrea nimic în schimb. Că nu ar putea fi atât de pervers când e vorba de o fată neajutorată de 19 ani. Că vrea să fim prieteni. Ne-am întâlnit într-un loc public din centru. Am vorbit câteva ore bune. Exista o chimie grozavă între noi și chiar îmi plăcea compania lui. Mi-aș fi dorit să-l mai văd. La plecare, s-a oferit să mă conducă la cămin. Am acceptat. Începusem să am încredere în el.”

„Am crezut că era una din fazele drăguțe din filme, dar el se pregătea de viol.”

După ce au au ajuns în campus, cei doi au mai rămas să se plimbe puțin, pe străduțele din jurul cantinei. Era întuneric. La un moment dat, Adelina a vrut să se retragă, dar el avea alte planuri.

„M-am uitat la ceas și se făcuse destul de târziu. I-am zis că trebuie să merg înăuntru, aveam cursuri a doua zi. A insistat să mai stau 10 minute. Și am mai stat. Apoi a insistat din nou. Mi-am cerut scuze politicos și am dat să plec, dar m-a ținut. La început, am crezut că era una din fazele drăguțe din filme, dar el se pregătea de viol. M-a lipit de un copac și m-a sărutat forțat, atingându-mă peste tot. Încercam să îl lovesc, mă zbăteam, dar pentru el părea doar un joc. Încerca să mă descheie la pantaloni, când am reușit să țip. Și s-a speriat. M-a făcut nebună și bolnavă mintal și a plecat.”, își amintește terifiată. După ce agresorul a plecat, a fugit până în camera de cămin fără să privească înapoi. I-a blocat numărul de telefon și și-a șters contul de pe Sugardaters. Crezuse că s-a terminat și că i-a fost învățătură de minte. Însă calvarul nici nu începuse bine.

„Mi-a spus că dacă nu mă culc cu el, o să o violeze pe mama. Și o să mă pună să privesc.”

„După două zile, am început să primesc apeluri și mesaje de amenințare de pe diferite numere. Blocam unul, apărea altul. Într-o zi m-a sunat și mi-a spus că dacă nu mă culc cu el, o să o violeze pe mama. Și o să mă pună să privesc. Era un psihopat. Mereu când mă întorceam la cămin, aveam impresia că acolo sunt oameni puși special să mă urmărească. Și probabil chiar așa a și fost”. Ajunsă într-un moment de disperare, Adelina nu a mai avut încotro și i-a mărturisit mamei sale totul. Se temea pentru viața amândurora. „Mi-a zis să mă întorc acasă. Mi-am schimbat numărul de telefon. Am lipsit o vreme de la facultate, până când am hotărât să nu mai merg deloc la studii în Cluj. Nu aș fi fost în siguranță.”

„A fost greșeala vieții mele. Nicio fată nu ar trebui, niciodată, să recurgă la un asemenea gest.”

Din fericire, după ce s-a întors acasă și a blocat orice posibilitate de contact cu agresorul, mama sa a ajutat-o să își revină și să se înscrie la o altă facultate, în București de această dată. Adelina nu mai vrea să se întoarcă în Cluj niciodată și trage un semnal de alarmă în rândul tuturor tinerelor care, din cauza situației materiale, își pun inconștient viețile în pericol: „A fost greșeala vieții mele. Nicio fată nu ar trebui, niciodată, să recurgă la un asemenea gest. Știu că banii mereu vor fi o problemă. Dar există atâtea alternative și joburi. Mai bine decât să îți pui viața în pericol. Sau pe a celor dragi.”

Cum deschide Sugardaters drumul către prostituție

Din păcate, Adelina cu siguranță nu reprezintă un caz singular. Există un număr îngrijorător de mare de tinere absolvente de licență sau master care, din lipsa unui loc de muncă, apelează la această aplicație, ca un ultim resort, riscând să rămână prinse într-un cerc vicios și să ajungă să practice prostituția involuntar, nemaiavând capacitatea de a conștientiza, din cauza disperării și încercării de a duce un trai decent, ori chiar să intre de bunăvoie în industrie, fiind o alternativă extrem de tentantă, ca urmare a obținerii beneficiilor financiare pe o cale mai simplă, spre deosebire de ceea ce poate oferi piața muncii.

În plus, deloc surprinzător, dincolo de tinerele studente naive de pe Sugardaters, cele mai multe reprezentante ale sexului feminin sunt escorte, care folosesc acest site deoarece pot obține un câștig financiar mult mai mare decât în mod normal, având avantajul de a-și selecta și aborda clienții în funcție de venitul acestora sau de cât de mult sunt dispuși să ofere, neexistând un tarif clar. Astfel, se poate ajunge la licitări, pornind de la oferte în sume cu două-trei zerouri la final, până la sponsorizări constante, reușind chiar să fie întreținute de acești oameni de afaceri.

Problema principală e constituită de faptul că escortele caută să atragă tot mai multe tinere, devenind un fel de mentori și prezentându-le prostituția care pornește din online drept o opțiune ofertantă, tentantă.



„Ești un pui de miel speriat într-un oraș mare și ai nevoie de un bărbat adevărat, super dotat și cu un portofel doldora, care să-ți arate cum stă treaba.”

Despre această tentație vorbește și Karley Sciortino în cartea sa, Slutever: Dispatches from a Sexually Autonomous Woman in a Post-Shame World, o tânără care a ajuns să practice sugar dating-ul după ce a fost influențată și îndrumată de o prietenă care devenise deja expertă în industrie.

Într-un fragment, Karley dezvăluie strategiile escortelor care au succes aici: „Ok, deci cel mai important lucru pe care trebuie să-l ai în minte atunci când îți completezi profilul e că bărbații nu prea au creier, dar au niște egouri enorme, a spus ea, cu gura plină de dulciuri. Trebuie să-i convingi pe tipii ăștia că au grijă de tine, nu că te plătesc, pentru că asta îi face să se simtă jalnic. Vrei să-i faci să se simtă că dețin controlul folosind cuvinte precum «binefăcător» sau «mentor». Practic, ești un pui de miel speriat într-un oraș mare și ai nevoie de un bărbat adevărat, super dotat și cu un portofel doldora, care să-ți arate cum stă treaba — altfel n-o să supraviețuiești.”, cuvinte și sfaturi care ar putea avea un impact decisiv în viața unei absolvente disperate, naive și neexperimentate.

O mulțime de proxeneți văd prin această aplicație un prilej de a racola noi victime, Clujul fiind deja cunoscut pentru cazurile sale înfiorătoare de proxenetism și de trafic cu carne vie.

Tabloul cu adevărat tragic se conturează abia în momentul în care, odată ce au dat de gustul unei vieți luxoase, al petrecerilor pe yacht și al genților de la cele mai scumpe brand-uri, pentru aceste tinere nu mai există cale de întoarcere – pentru că, la finalul zilei, victimele sunt cele care aleg să se vândă voit, din dorința disperată de a îndeplini așteptările alimentate de o societate bolnavă.



