Comuna Jucu din județul Cluj este în mijlocul unei transformări ambițioase, urmând să devină o destinație de top în turismul românesc, prin deschiderea unei stațiuni balneare cu băi sărate. În ultimii ani, comuna a înregistrat progrese semnificative în infrastructura locală și modernizarea serviciilor publice, iar viitoarea stațiune promite să fie o atracție turistică majoră, oferind tratamente balneare și o oază de liniște pentru vizitatori.

Primarul comunei Jucu, Dorel Pojar, a acordat un interviu Gazetei de Cluj, în care ne-a trecut prin toate fazele construirii acestei comune: Ceea ce a început ca un vis, devine acum realitate.

Reporter: De unde ideea pentru proiectul stațiunii balneare?

Pojar Dorel: Ideea cu stațiunea balneară, după cum ziceam și la învestirea mea, este una mai veche. Din 2016, după ce am preluat Primăria, știam de aceste lacuri sărate de la noi. Încă de atunci am făcut demersurile, am pregătit documentația în vederea obținerii autorizației de exploatare. Am pregătit un dosar pentru Agenția Națională a Resurselor Minerale, l-am depus și după ce am obținut autorizația respectivă, în baza avizului de la ANRM am făcut al dosar. Astfe, în repzent suntem comună turistică de interes local.

De abia după obținerea acestei titulaturi am mers mai depșarte. Am făcut un studiu de fezabilitate și urmează să facem demersuri pentru cererea de finanțare. Până vom afla dacă vom obține fonduri sau nu, o să deschidem o linie de finanțare pentru extinderi de rețele. Vor fi proiecte pentru extinderi ale apei și a canalizării și vom face și structura de drumuri.

După ce avem PUZ-ul aprobat de Consiliul Județean, îl vom aproba în Consiliul Local, apoi vom aloca bani pentru proiectare. Săptămâna aceasta am o întâlnire cu proiectantul din zona Oradea, pentru că ei au experiența unor stațiuni asemănătoare și o să dăm drumul la proiect. Abia apoi vom ști de fapt valoarea reală a investiției, după care vom demara procedurile de achiziție

Reporter: La depunerea jurământului ați spus că e „un vis mai vechi devenit realitate”. De ce v-ați referit la această stațiune ca la un vis? Are legătură cu copilăria dumneavoastră?

Dorel Pojar: Prima dată când am candidat la Primărie a fost în 2008 și am câștigat abia în 2016. Un punct din programul meu prezentat, a fost să facem din „sărătură”, o stațiune. Știam de apa sărată de acolo, mergeam când eram copil la coasă și știam de lacuri. M-am gândit, cât de frumos ar fi să facem o stațiune pentru locuitorii comunei noastre, dar nu numai! Județul Cluj duce lipsă de așa ceva.

Reporter: Credeți că va deveni o destinație de top în turismul românesc?

Dorel Pojar: Eu, cel puțin, așa îmi doresc. În funcție de cât e mare va fi proiectul și dacă obținem sau nu finanțări. Dacă nu le obținem, construcția va dura mai mulți ani. Dar mă gândesc că până la finalul anului să avem o stațiune balneară, fără nicio probemă. Chiar din fonduri proprii, an de an vom aloca bani pentru proiect. Dacă vom avea fonduri europene, clar că va merge mai repede.

Reporter: V-ați gândit la prețurile de acces?

Dorel Pojar: Nu..Pe viitor ne vom gândi, dar bineînțles că vor fi prețuri accesibile pentru toată lumea.

Reporter: Ați întâmpinat dificultăți până acum pe parcursul ședințelor CTATU?

Dorel Pojar: Nu. Noi avem o colaborare foarte bună cu domnul Salanță. Joia trecută a fost pe ordinea de zi aprobarea acestui PUZ. Din păcate, am fost punctul al 18-lea și nu s-a ajuns până acolo, dar sperăm să se reia cât de repede și să putem face pașii următori.

Reporter: Ordonanța trenuleț distruge turismul românesc. Nu vă este teamă că acest lucru se va răsfrânge asupra noii stațiuni?

Dorel Pojar: Cred ca nu.. După ce vom avea această stațiune vom încerca o administrare locală cât mai eficientă. Sperăm să nu întâmpinăm dificultăți.

Reporter: Ce alte proiecte viitoare aveți pentru comuna Jucu? În valoare de cât?

Dorel Pojar: Aș aminti pe lângă această stațiune, proiectul reconstituirii casei memoriale a lui George Barițiu. Am achiziționat un teren de aproape 4ha pe malul lacului Someș în Jucu de Sus. Este un proiect pe care vreau să-l duc la sfârșit în acest mandat. Vreau să mai construiesc două blocuri ANL. Două blocuri avem deja construite, urmează să le repartizăm. Aș mai vrea un bloc de locuințe sociale de 28 de apartamente. Pe unul l-am construit deja, în care concetățenii mei locuiesc. Mai am în plan un proiect european la Gădălin și încă unul major pentru care am demarat procedurile: Un centru de vârstnici în sistem pavilionar de 100 de locuri, în Vișa, pe un hectar jumătate. Vor fi spații cu alei, băncuțe, ca bunicii noștri cazați acolo să aibă toate condițiile.

Mai mult, în apropierea centrului respectiv avem o biserică de lemn, care nu mai este utilizabilă, dar vrem să păstrăm altarul și să facem o bisericuță mică de lemn. Cei care vor locui în centrul de vârstnici, vor putea merge la o rugăciune.

Și acesta este un proiect de suflet pe care vreau neapărat să-l realizez în acest mandat.

Bineînțeles, infrastructură, continuări de drumuri, canalizări, electricitate…Există și acum, dar se construiește mult la noi în comună, iar concetățenii mei trebuie să aibă toate condițiile de oraș!