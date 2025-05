Într-o ediție incendiară a emisiunii de la Gold FM, Cosmin Gușă îl are ca invitat pe jurnalistul și editorialistul Liviu Man, cunoscut pentru pozițiile sale tranșante. Discuția gravitează în jurul pericolelor majore care amenință România în contextul alegerilor prezidențiale: influențele externe exercitate de Bruxelles, rolul controversat al lui Nicușor Dan, valul suspect de voturi israeliene în Cluj și riscurile implicării României într-un război care nu este al său.

Liviu Man avertizează că sub masca „progresismului” se ascund agende care vizează destructurarea identității românești: credința ortodoxă, familia și națiunea. Cu argumente directe, el acuză faptul că România este transformată într-o colonie economică și militară, în timp ce liderii noștri închid ochii sau, mai grav, sunt complici. O discuție necesară, cu mize uriașe.

CG: Am revenit, prieteni, împreună cu Liviu Man. Liviu, să mă scuzi, te rog, că am întârziat, dar am mai băgat o rubrică astăzi în plus și e vina mea. M-a inspirat scrisoarea celor șapte foști ambasadori. Mi-am dat seama că cinci sunt de origine evreiască și că nu reprezintă interesele americane, pentru că Trump oricum s-a dat cu Putin, și ei ne moralizează de pe poziția unei comunități evreiești. Cam asta a fost concluzia mea legat de cei șapte ambasadori americani care interferează în procesul electoral cu o ipoteză falsă, vorbind despre Putin sau România, în condițiile în care niciunul dintre candidați – cel mai puțin George Simion – ar fi… ăă… putinist, adică n-ar fi putinist. Dar ei vin, și chiar cu asta aș vrea să începem comentariul de astăzi, pentru că după aceea vom merge mai departe. Și te întreb așa: crezi că, pe modelul Anthony Blinken, care a oferit protecție diplomatică regimului de la București ca să anuleze în mod ilegal turul doi al alegerilor din 2024 – că numai așa a putut să fie anulată, ilegal, prin protecție diplomatică de la cel mai înalt nivel – se forțează, prin genul ăsta de evenimente, scrisoarea semnată de șapte foști ambasadori, o anumită cauționare pentru o viitoare fraudare? „Păi, trebuie să fraudăm, că altfel nu câștigăm.”

LM: Nu știu dacă ei chiar ar dori… adică nu că ar dori – sigur că ar dori să facă asta, pentru că, în mod normal, după toate sondajele, George Simion, în această secundă, este președintele României. Dar cred că e vorba de altceva aici. Dacă te uiți la toți ambasadorii ăștia, inclusiv la nesimțitul de Zuckerman, care a fost trimis de Trump, el a…

CG: El a inițiat-o.

LM: El a inițiat-o și, care, el e susținut de Partidul Republican. Îl avem pe celălalt ambasador american, care-i la Fondul Proprietatea și care a avut… da, care a avut proiectul ăla mare, cu care a dat faliment – a dat cu mucii în fasole la Vultureni, lângă Cluj – un proiect uriaș, care acum e în insolvență. Dar ne-ai povestit tu de el la un moment dat.

CG: Exact.

LM: Deci cred că aici este vorba de interese economice. Oamenii ăștia au businessuri în România. Deci și Zuckerman, și Gittenstein sunt implicați în viața economică din România. Iar securiștii care îl susțin pe Nicușor Dan acum – și care înainte au fost în spatele informatorului blestemat al securității, Petrov-Băsescu, și în spatele impotentului Klaus Werner Iohannis – i-au băgat în afaceri pe ambasadorii americani, i-au mituit așa cum știu ei cel mai bine să mituiască. Nu e foarte greu. Dacă mituiești români, de ce să nu mituiești și americani? Aici trebuie să le dau dreptate, că au lucrat bine. I-au mituit pe înalții reprezentanți americani și i-au băgat în businessuri românești. Deci, cred că este vorba de un interes economic. Ei vor în continuare să exploateze România, să-și bată joc de țara asta. Nici acum nu e foarte clar ce face Fondul Proprietatea și exact care e rolul lui Gittenstein în Fondul Proprietatea. N-am văzut nicio anchetă în presă despre asta.

CG: Da.

LM: Pur și simplu vor să-și mențină afacerile aici, așa cum știi foarte bine și tu ai scris pe larg. Copilul lui Biden, Hunter Biden, avea super afaceri în Ucraina. Controla undeva, ziceau unii, că un sfert din PIB-ul Ucrainei – care mi se pare o cifră absolut uriașă, chiar dacă PIB-ul Ucrainei este mai mic decât PIB-ul României. Deci eu cred că este vorba aici, în primul rând, de niște oameni corupți care îi apără pe corupții din România, care sunt în spatele lui Nicușor Dan și care sunt extrem de speriați că vor pierde Cotroceniul. Pentru că este evident că e o dezinformare absolut clasică cretinia asta cu Putin. Am mai văzut-o și în America, unde Trump a fost acuzat că este omul lui Putin. Deci cretinismele astea care vin de la Hillary Clinton încoace, din 2016…

LM: Dar te întreb: cum vor să forțeze asta? Pentru că Simion, sigur, a făcut o gafă, dar mă rog, gafa asta cumva îl ajută în controversa cu cei șapte ambasadori. Când s-a dus la Euronews, acolo s-a cocoșit el, nu știu cum i-a ieșit calculul, și a zis că îl arestează pe Putin. Adică Trump tocmai ce dăduse semnalul, înainte cu o săptămână: „Domnule, noi negociem cu Putin, cum să-l arestăm? Nu-l arestăm nici pe Netanyahu, nici pe Putin.” Simion a zis să-l aresteze pe Putin. Și acum ăștia vin și sugerează că Simion e pro-Putin. Adică, care-i logica? Ce efect poate să aibă așa ceva? De-aia te-am întrebat – nu este o cauționare? Sigur, sunt și interese de business. De acord cu tine că mulți dintre ăia șapte, vreo patru am numărat eu, au interese de business în România.

LM: Corect. Problema e că, acum, Departamentul de Stat nu mai e la Blinken și nu mai e Biden la putere în Statele Unite. Cum zicea vicepreședintele: „E un șerif nou în oraș.” Îi Donald Trump. Și eu sunt convins că Donald Trump este atât de bine informat încât să știe că n-are nicio treabă George Simion cu Putin și, mai ales, că genul ăsta de enunț, care i-a făcut și lui viața amară și în 2016, și în ultimele alegeri… acuma, da, el e obișnuit cu genul ăsta. Îi repugnă total lui Donald Trump. Deci nu știu, nu mă duc cu gândul așa de departe cum te-ai dus tu, că ar putea cauționa. Sigur că Departamentul de Stat acum e în mâna lui Marco Rubio, care e un om de bază al lui Trump, dar cei de sub Marco Rubio sunt tot nenorociții de pe vremea lui Biden. Deci aici e o problemă, într-adevăr. Deci linia a doua și a treia în State Department sunt moștenite de la gașca baidenistă. Deci nu știu ce să spun.

CG: Bun.

LM: Eu cred mai mult că e o chestie simbolică și că e războiul ăsta non-stop, ai văzut, prin care vor să-i roadă procentele lui Simion. Pentru că noi o știm – asta de la Goebbels. Goebbels a zis o chestie extraordinară, care e adevărată și astăzi: „Mințiți, mințiți, mințiți, că până la urmă tot rămâne ceva.” Deci, dacă tot o să spui „Simion e omul rușilor, Simion e omul rușilor, Simion e omul rușilor”, ceva tot o să rămână. Și aici se înscriu și inteligenții ăștia de ambasadori americani.

CG: Da, deci tu operezi cu ideea – eu mi-am spus părerea mai devreme, nu mai vreau acum să o reiau – tu operezi cu ideea că, în mod normal, fără fraudă, 100%, în acest moment, dacă nu se fraudează, George Simion este președinte, indiferent de dezbaterile influencerilor ăștia care se duc cu banana, că-l are pe ban, ce fac ei.

LM: Nu mai contează. Deci nu mai contează. În secunda asta e președinte. Chiar voiam să zic o chestiune care mi-a atras atenția un cititor astăzi. Am dat-o în Gazeta de Cluj. Dacă intri acum pe DEX online și vrei să întrebi orice cuvânt, DEX online face un sondaj de opinie. Votezi cu cine votezi? Cu Nicușor Dan sau cu George Simion? Dacă spui că votezi cu Nicușor Dan, e ok. Dacă spui că votezi cu George Simion, îți apare un răspuns. Zice: „Te rog frumos să te mai gândești. Gândește-te că viitorul tău e în Europa, nu e în Rusia și nu poți să ai acces la DEX online până când nu spui că votezi cu Nicușor Dan.” Deci așa, animale. Deci astăzi se întâmplă. Astăzi, dacă vrei să intri pe DEX online – îți dau numai un exemplu – de unde a mers disperarea nicușoriștilor și a celor care se văd deștepți, intelectuali, și noi suntem niște cretini și niște tâmpiți. Da. Deci răspunsul e foarte clar la întrebarea ta: nu are cum să piardă George Simion alegerile decât dacă votează morții sau mai aduc încă 2 milioane de oameni la vot.

CG: Păi nu, ei pot să aducă 2 milioane, dar ăia tot vor vota… și să voteze…

LM: Nu, nu 2 milioane care să voteze cu Nicușor. Dar asta e foarte greu.

CG: Morții, vorba ta. Morții. Da, că tu ai avut prima dată chestiunea aia, și aia e o chestiune care trebuie văzută cu atenție. Deci nu-i o glumă. Nu-i o glumă aia cu morții. Eu am stat să calculez, m-am uitat… înainte de turul întâi, cei de la AUR au făcut așa un apel, au exagerat un pic, dar n-au făcut-o fără o bază de calcul. Și a trecut turul întâi, și acum, când m-am uitat la posibilitățile de fraudare – eu cunoscându-le pe toate, că am condus atâtea campanii și am văzut cum se fraudează și cum fraudează ăștia – m-am oprit la asta cu morții și am făcut calculul numai din date oficiale, la zi. Nu m-am abătut deloc. Totul ce este oficial, și în România, și în străinătate. Și a rezultat un număr de aproape 2 milioane de morți pe listele electorale permanente. Calculul meu – totuși eu n-am fost olimpic la matematică în liceu, dar am fost șeful de promoție al generației mele de fizicieni pe țară. Adică mă pricep un pic la matematică.

LM: Păi nu se poate fizică fără matematică.

CG: Da. Deci înseamnă că am făcut calculul bun și pot să mă pun cot la cot cu Nicușor Dan la o probă, dacă vrea. Deci calculul meu este bun. Important este să fie băgat în seamă. Și, Liviu, să știi că n-ar dura mai mult — hai să zic 24 de ore, da? Zic mult, 24 de ore — ca baza de date de la Ministerul Administrației și Internelor, pe de-o parte, să fie pusă în paralel cu baza de date de la AEP, unde sunt morții pe listă. De la Ministerul Administrației și Internelor să fie scoși cei între 0 și 18 ani, care nu votează, să rămână numai ăia peste 18 ani, în viață, cetățeni români. Să se confrunte aceste două baze de date, să se scadă toți ăia care votează, și ar rămâne la AEP numai morții — ăia un milion, îi vezi acolo, îi RAZI de peste tot. Și avem o informație, pe care am uitat s-o dau. Îmi pare rău, dar revin acum. Ne zice un „goldist”: fosta soție, plecată din 1996, stabilită în SUA și cetățean american, cât și fiul meu, plecat de 10 ani, tot cetățean american, figurează la fiecare alegeri pe listă, la adresa — hai să dau adresa, ca să nu zică lumea că inventăm: Obregia nr. 57, bloc R14, secția de votare Școala Generală 194, pe Emil Racoviță, Sector 4, București. Uite, avem o informație concretă: două voturi — și nu-s doar astea, sunt și altele, știi? Astea, bineînțeles, că de multe ori la alegerile locale, mai ales, apar ca fiind votați. Ei nu sunt aici, nu mai votează la locale, că sunt în SUA. Nu pot vota la alegerile locale din România. Dar de multe ori, ăștia parcă apar ca votați. Adică nu are rost să mai vorbim de proceduri — că sunt zeci — dar frauda… Absolut.

LM: Absolut. Deci aici e o problemă. Și să ne gândim și la ce s-a întâmplat la Cluj în turul întâi, cu 77.000 de voturi venite din afară.

CG: Că voi ați dat știrile.

LM: Un votant din patru, în Cluj, nu era clujean. Și au fost 3.800 de voturi pe pașapoarte străine. Majoritatea, pașapoarte din Israel.

CG: Așa s-a votat la Cluj.

LM: Ne-am uitat ce s-a întâmplat, într-un articol ulterior, și la Timișoara. Majoritatea, israelieni cu pasapoarte românești. Da, israelieni. Ne-am uitat apoi la București, la Timișoara, Craiova, Constanța, Sibiu, Brașov. În București, procentul a fost 17% — voturi de ne-bucureșteni, care au votat la prezidențiale în București. Dar cel mai mare din toată țara — și în București e mult, dar cel mai mare procent din România a fost la Cluj: 25%. De aceea a fost și câștigul — îndrăznesc să spun — al lui Nicușor Dan la Cluj, pentru că au fost acești 25% care sunt, în general, tineri, veniți din alte localități și care sunt cele mai… cad cel mai ușor pradă.

CG: Stai, că ne-ai mai dat o bombă. Bomba cu 25% am înțeles. Dar bomba că marea majoritate a pașapoartelor au fost din Israel…

LM: Am avut prieteni care au fost în secțiile de votare. Au venit oameni cu pașapoarte românești, absolut ok, dar mulți abia știau câteva cuvinte în limba română. Evident, nu știm cu cine au votat, dar putem să bănuim. Pentru că în Cluj-Napoca, Nicușor Dan a câștigat în toate secțiile de votare, mai puțin într-una. A avut 48% la nivelul județului — locul întâi în România. Iar în municipiul Cluj-Napoca, a avut peste 50%. Deci putem bănui și cu cine au votat cei cu pașapoarte israeliene.

Să vedem câți or să vină să voteze pe pașapoarte străine. Dar, acuma, aducându-ne aminte de securistul Băsescu, ții minte sloganul ăla? „Nu pot ei să fure cât putem noi să votăm.” Deci eu pe asta m-am BAZAT.

CG: Îl țin minte. Îl țin minte că eu l-am… Eu l-am… eu l-am inventat.

LM: Știu că tu l-ai inventat. Felicitări. Foarte bun sloganul. Dar sper, mai sper să se aplice și acuma. „Nu pot ei să fure cât putem noi să votăm.” Pentru că altfel… nu știu… încrederea în democrație s-ar duce undeva la minus infinit. Și e un lucru care nu este spus, și păcat că nu este spus. Puțină lume cunoaște istoria, și mai ales istoria contemporană a României. Prăbușirea României din anul 1940, când am fost siliți să cedăm jumate din Ardeal, Dobrogea de Sud, Basarabia, Bucovina de Nord, a venit după dictatura imbecilului Carol al II-lea, care și-a bătut joc de democrație: a desființat partidele politice, a creat Frontul Regal – o paiață a partidelor naziste – și care a falsificat alegerile. Iar lumea era așa de supărată pe faptul că dreptul la vot a fost practic anulat în România, încât, în 1940, aveau problema: „Cine o să se bată pentru România pe front?” Și România a fost la un pas să fie desființată în 1940. Tare mi-e teamă că, dacă comportamentul ăsta autodestructiv al pseudoelitei care domnește azi în România, cu nesimțire și dispreț față de alegători, se va manifesta din nou și vom vedea câștigând pe Nicușor Dan – care, repet, este imposibil să câștige în actualele condiții sociologice – mi-e teamă pentru viitorul țării. Și aici nu spun lucruri mari. Trebuie doar să ne uităm ce s-a întâmplat în 1940, nu acum mii de ani. Îs mai puțin de 100 de ani de atunci. 85 de ani.

CG: Hai să vedem cum ar arăta un regim cu Nicușor Dan. Să încercăm să facem un exercițiu de imaginație. Fac o paranteză, ca să vezi cât de atentă e lumea la emisiune și la ce zicem aici – dar totuși și cât de jos emite. Fostul candidat la prezidențiale, Daniel Funeriu, îmi scrie acuma, în timpul emisiunii, că am făcut o greșeală de exprimare la editorialul meu cu cei șapte ambasadori, pentru că am spus – citează el – „cam atâta cu scrisoarea”, și zice: „Se spune cam atât, nu cam atâta.” Tu-ți dai seama, băi, Liviu? Tu-ți dai seama ce a candidat la prezidențială în România, bă, frate? Deci se uită la emisiune, n-au de făcut chestii de-astea… bă, fraudare, nu știu ce… Uite ce s-a întâmplat. Tac toți, marii candidați ăia 11, tac toți. În afară de Crin Antonescu, care are meritul că s-a exprimat clar atunci când ăștia au vrut să-l transporte în sprijinul lui Nicușor Dan și a spus: „Bă, eu cu securiștii, cu Coldea, cu ăia, am spus – rămân așa. Nu mă duc cu ei.” Corect.

LM: Și mie mi-a plăcut scrisoarea lui Crin.

CG: Da, absolut excepțional. Bărbat. A fost un bărbat. În rest, fereastră. Și acum, am dat exemplul cu Funeriu. Zero virgulă zero, virgulă Funeriu. Hai, domnule! Funeriu care mă atenționează că am făcut greșeli gramaticale. Mai facem la radio. Se mai face, cred. Bine, toți mai facem greșeli gramaticale. Toți mai greșim și vorbim. Dar asta e preocuparea lui legată de România? „Cam atât”, nu? „Cam atâta.” Cam atâta, mă, Daniel! Cam atâta ești!

Spune-ne – și pun pe masă – ai auzit probabil în direct, dar mai pun pe masă și ipoteza lui Ghilezan, pe care am auzit-o și eu exprimată în acest weekend, separat de Ghilezan – că n-am vorbit cu el – că, totuși, poziția de director la SRI este rezervată pentru Laura Codruța Kovesi, dacă va câștiga Nicușor Dan. Deci el are alte surse. N-avem aceleași surse, dar concluzia este comună. Deja dacă mai găsim o sursă, o să vedem. Dar tu s-o iei ca ipoteză acum, când descrii cum ar fi o Românie cu Nicușor Dan: cine vine, cum ne comportăm, hai să facem treaba asta.

LM: Da, deci e o simulare foarte nasoală cu Nicușor Dan.

CG: Știu, dar hai s-o facem, că alții n-au curaj.

LM: Nicușor Dan, de la început, ne-a spus că vrea să-l ia pe Iohannis consilier. Deci e o continuare a vechiului regim. Da. E un individ care n-are inteligență emoțională, nu e empatic, nu reacționează, are reacții din astea de autist – să mă ierte bolnavii de autism, că ei n-au nicio vină. Deci va fi foarte greu de lucrat cu el. Va trebui să lucreze cu un guvern minoritar. Guvernul minoritar fiind PNL, USR, UDMR. Vor depinde, pentru orice proiect de lege, de aprobarea PSD-ului, care va rămâne în opoziție. Pentru că dacă PSD-ul – ai văzut – au votat în unanimitate să plece de la guvernare, clar nu vor intra. Își dau seama că, dacă mai rămân agățați de coada unui individ ca Nicușor Dan și de PNL–USR, dispar ca partid peste trei ani.

CG: De acord cu tine.

LM: Deci, guvernul ăsta minoritar nu va putea să facă mare lucru, pentru că, repet, la fiecare proiect de lege va trebui să ceară voie de la PSD. Noi suntem cu un deficit bugetar enorm, care este mai mare de 9% decât l-a raportat până acuma „inteligentul” de premier Covrigaru din Buzău. Și suntem într-o situație… lumea nu înțelege gravitatea situației. Noi luăm undeva între 2–3 miliarde de euro pe lună împrumut, ca să menținem salariile, pensiile, să meargă țara înainte. În momentul în care nu o să mai primim alea 2–3 miliarde pe lună, intrăm în faliment ca Grecia, cu consecințe.

CG: Hai să ne oprim aici, și după aia continuăm analiza. Ne oprim la partea asta administrativ-guvernamental-bancară, ca să zic așa. Un om cu care refuz să mai vorbesc de vreo trei ani – mă refer la Mugur Isărescu. Până acum trei ani vorbeam, eram amici mai vechi, mă mai suna. Nu mai vreau acum. Nu mai vreau. La ce am văzut că a făcut din momentul în care a fost de acord cu această procedură de îndatorare a României, pentru ca să devenim țintele asasinilor economici internaționali. Pentru că despre asta vorbim aici. O țară care nu e îndatorată negociază cu asasinii economici. O țară care e îndatorată nu mai poate să negocieze, că e cu pistolul la tâmplă. Bang! Asta a lăsat Mugur Isărescu să se întâmple începând cu guvernarea Ludovic Orban, ministru de finanțe Florin Cîțu – fostul său consilier. Asta s-a întâmplat. Nimeni nu poate să-mi spună altceva.

România s-a împrumutat fără rost, numai ca să devină victima care nu poate să negocieze. Bun, mă. Am înțeles că dacă vine Simion – așa ne-a zis Banca Națională prin Dan Suciu, fostul nostru coleg, prin alții, viceguvernatorul, nu știu care – dar e clar că de la Mugur Isărescu vine mesajul: „Dacă vine Simion, avem probleme pe piețele internaționale.” Eu am văzut că Simion a fost singurul care a mai fost salutat de către un prim-ministru, de către unul care poate să ajungă președinte – unul din Polonia, în Franța, Meloni în America… Ăștia de la republicani. Pe Nicușor n-a salutat nimeni, pe nicăieri. Apropo de piața politică și de putere internațională. Dar te întreb: dacă Nicușor Dan va fi președinte, prin ce se îmbunătățește această perspectivă sumbră a Băncii Naționale?

LM: Păi, nu se îmbunătățește deloc. Și aici e problema care trebuie s-o discutăm – a viitorului guvern. Simion a zis că vrea un guvern de Uniune Națională, pentru că e o situație foarte gravă în țară – situație economică – și trebuie toate partidele să pună umărul, ca să scoatem țara din probleme. Nicușor Dan vrea un guvern minoritar. Și evident, PSD-ul nu va intra la guvernare, că nu-s chiar sinucigași. Deci, din contră, riscul de instabilitate va fi mult mai mare în cazul în care Nicușor Dan va fi președinte, pentru că el va merge pe un guvern minoritar, decât în cazul lui Simion, care ar merge pe un guvern de Uniune Națională. Sigur, va fi refuzat de cei de dreapta, dar după debarcarea actualei echipe din fruntea PSD-ului, eu nu văd deloc imposibil un guvern de coaliție. Chiar dacă acuma nu recunoaște, Simion–AUR–PSD sau un guvern minoritar AUR susținut de PSD.

Oricum, electoratele AUR și PSD sunt mult mai compatibile decât cele ale AUR și PSD cu cele ale PNL–USR. Deci eu cred că ar fi fix invers. O să trecem numai prin perioade de turbulențe cu Nicușor Dan și guvernul minoritar. Iar ei, evident, nu doresc să facă alegeri anticipate, pentru că toate sondajele de opinie arată că, în acest moment, cel mai important partid politic din România – pentru prima dată în 35 de ani – nu mai este PSD-ul, este AUR.

Dacă vine Nicușor Dan, i se fură victoria lui Simion. O să facă boacănele – că le face, clar, pentru că e autist, n-are ce să facă. El merge numai pe mâna consilierilor lui, care știm cine sunt. Și nici nu vorbim de lucrurile grave, de atragerea României într-un război alături de Ucraina. De asta nici n-am discutat încă.

Eu cred că, până la urmă, soluția va fi tot să se recurgă la votul popular, dar care va fi distrugător pentru PNL și USR. PNL-ul, cred că, dispare pur și simplu. Se va salva probabil printr-o fuziune cu USR-ul. Dacă PNL-ul rămâne în continuare la guvernare – pentru că asta se va întâmpla dacă câștigă Nicușor Dan – își semnează decizia de dispariție din viața politică. Exact cum a pățit PNȚCD în 2000. Eu asta cred.

Deci PNL-ul ar trebui să-și dorească să iasă George Simion președinte, ca să nu trebuiască să participe la guvernare și să poată, în opoziție fiind, să se reinventeze ca partid – cu Ilie Bolojan în frunte, mă rog, și l-au ales. Deci eu așa văd problema: ar fi o victorie a la Pirus, dacă ar câștiga Nicușor Dan, cred eu.

CG: Dar s-ar modifica ceva în raportul cu Occidentul? Că vreau să fie foarte clară chestia asta. Aici e bătaia peștelui. Se pornește de la o premisă falsă: că Occidentul ar fi nemulțumit dacă George Simion ar câștiga președinția României. Bun, am înțeles. Numai că Occidentul, din punctul de vedere al României, sunt cei 6 milioane de români care sunt în Occident. Că ăla e Occidentul pentru noi, nu? Păi ăia sunt… ăia sunt pro-suveraniști. Marea majoritate sunt pentru George Simion.

LM: Pentru George Simion.

CG: Ăla e Occidentul. Chiar și așa, regimurile care sunt suveraniste, începând cu cele de lângă noi – Ungaria, Slovacia, chiar Serbia – da, mai multe. Și Polonia, da, pe acolo avem un președinte care e suveranist și următorul va fi tot suveranist. Dar și în Occident se petrece această mișcare. De ce un soroșist, în aceste condiții, n-ar rezolva problema de finanțare, de îndatorare? Că aici așa se pune treaba în momentul ăsta. De ce un soroșist, cum este Nicușor Dan, domnule Mugur Isărescu, ar rezolva problemele legate de cursul valutar, problemele legate de îndatorare? Asta voiam să stabilim.

LM: Deci, evident că atâta timp cât Mugur Isărescu va rămâne la Banca Națională – și era acolo dinainte de 1989, era vicepreședinte înainte de ’89 – și acum deci e singura persoană în România care a reușit să scape de „purarea” din 1989, este Mugur, turnătorul Manole al Securității. Lucrurile nu se vor schimba, iar asta e numai o demagogie ieftină a băieților din spatele lui Nicușor – că dacă vine Nicușor președinte, o să curgă lapte și miere, dacă vine George Simion o să fie numai oțet. Nu e adevărat. E o minciună, dragi ascultători. E o minciună ticăloasă, ca aceea cu Rusia. E o manipulare de doi bani, prin care încearcă să vă sperie ca să nu-i dați votul lui George Simion. Și doi, logica spune că un guvern instabil – și asta o știe toată lumea – va putea să atragă mult mai greu bani și la dobânzi mult mai mari decât un guvern stabil, care să fie susținut de majoritatea Parlamentului. Deci, răspunsul e foarte clar la întrebarea ta. Din contră, un președinte ca Nicușor Dan va face mult mai mult rău țării decât varianta în care o să-l avem președinte pe Simion.

CG: Bun. Hai să mergem mai departe, pe câte o componentă în noul regim Nicușor Dan, că va fi un nou regim. Aici va fi la guvern cu Bolojan, cu nu știu cine sau, mă rog, fără – cum vor vrea ei. Nu, că a promis că-l pune pe Bolojan. A promis, a promis, gata. Nu mai e o certitudine să accepte și Bolojan, că s-ar putea să-i fie frică, la perspectiva asta, să se bage. Mai complicat. Dar poate se bagă. Hai să mergem pe zona de justiție, mai ales că s-a exprimat că treaba lui este justiția. A spus-o și în turul întâi. A spus-o și după turul întâi. Nicușor Dan vrea să se implice în justiție. Are el recomandări personale, din activitatea lui, să se implice pozitiv în această justiție care este total la pământ, soroșizată. Adică vine un soroșist să reformeze ce? Un sistem de justiție soroșizat care ne-a distrus capitalul național la comanda lui Soroș.

LM: Deci acesta este cel mai îngrijorător lucru pe care l-a spus în campanie Nicușor Dan. Dacă George Simion ar fi spus lucrul ăsta, ar fi fost tranșat în piața publică – la modul figurat. Nu, dar a spus-o Nicușor Dan și ce se întâmplă? Băieților din Vest nu le convine că au fost anulate protocoalele de colaborare între SRI și parchetele și instanțele din România și ar vrea să se întoarcă la vremurile minunate din vremea turnătorului Petrov – Băsescu. Și aici e foarte interesantă informația pe care ați spus-o voi înainte, în discuția ta cu Ghilezan: că va fi consilier la Cotroceni turnătorul Băsescu – Petrov, ca să fie un fel de șef informal al administrației de la Cotroceni, pentru că NICUȘOR este alt incapabil. Deci e un lucru extrem de speriat și clar că ei vor iarăși să înșeueze justiția la carul învingătorului. Iarăși vor să bage oameni la pușcărie fără probe, să nenorocească, să distrugă firmele – cum ai zis tu – să distrugă capitalul românesc, pentru că ăsta-i scopul: să distrugă capitalul românesc, pentru ca capitalul străin să facă profituri uriașe în România, profituri care nici măcar nu sunt impozitate, pentru că ei, ca niște nesimțiți, raportează pierderi în România – și discuția asta o avem de ani de zile. Deci acesta este scopul: să folosim justiția ca o ghioagă, să-i ucidem sau să-i dresăm pe adversarii politici. Doi: să omorâm capitalul românesc, ca să prospere capitalul străin. Deci de-aia Nicușor Dan vrea să facă lucrul ăsta. Deci asta o face la ordinul stăpânilor lui de la Bruxelles și din acea parte a Americii care a pierdut alegerile – prin Biden și Kamala Harris.

CG: Bun, mergem mai departe. Mergem la servicii secrete și avem o certitudine măcar, dar asta nu se mai contestă – această certitudine – pentru că n-a mai contestat-o nimeni dintre participanți: că cel puțin până în decembrie, nu știm dacă și după, el s-a întâlnit cu Florian Coldea, cel care astăzi este un suspect… inculpat. S-a trimis… nu știu dacă i s-a trimis dosarul în judecată, că trebuie să fie rechizitoriu. Inculpat deja. Nu-i suspect, e inculpat deja. Inculpat. Inculpat. Rechizitoriul ar fi trebuit să fie făcut public dacă era trimis în judecată. Nu, nu, încă nu e trimis în judecată. Îți dai seama ce este în acel rechizitoriu? De aia nu se trimite în judecată, că rechizitoriul e public din momentul în care e trimis în judecată cineva. Și deci avem certitudinea că el este în legătură, în comunicare cu Coldea. Pe lângă ce tot zic eu de-a lungul anilor, acum apare acest lucru. El nu contestă. Colegi de-ai noștri din presă au început să-l eticheteze și ei cu Coldea. Deci, avem un sistem falimentar, un sistem corupt al serviciilor secrete – corupt și din punct de vedere al intelligence-ului, dar și cu bani – reprezentat de Coldea, care se află în spatele lui Nicușor Dan. Ce putem presupune despre serviciile secrete? Sigur, și cu acest adagio pe care și eu îl am, și am văzut că l-a aflat și Ghilezan: al impunerii Laurei Codruța Kövesi ca șefă a SRI.

LM: Deci ei au pierdut enorm atunci când a fost îndepărtat Florian Coldea. Cred că a fost singurul lucru bun făcut în 10 ani de Klaus Werner Iohannis. Ei au pierdut enorm. Inculparea lui Coldea a trimis unde de șoc în tot sistemul. Și evident că generalul ar vrea să-și facă revenirea prin fosta lui prietenă de suflet și colaboratoare intimă, Laura Codruța Kövesi, care ai văzut și tu că la EPPO a dezamăgit. N-a făcut nimic. Da, șansele ca Laura Codruța Kövesi să ia al doilea mandat sunt minime. Și atunci, sigur că și-ar dori să vină în fruntea SRI-ului. Să ne ferească bunul Dumnezeu de asta, că ar însemna teoretic două mandate, 10 ani să o ținem în spate pe Kövesi, care știm cât rău a făcut din poziția de procuror-șef la DNA.

CG: Ai cunoscut-o când era în Cluj? N-ai apucat?

LM: Nu, nu. N-am cunoscut-o personal. Știu că a fost colegă cu Emil Boc.

CG: A fost colegă de facultate la Drept cu Emil Boc.

LM: Exact. Colegi chiar de grupă, nu numai de facultate. Au fost apropiați. Grupă.

CG: Da, da, da.

LM: Au fost apropiați și asta explică de ce Emil Boc a fost protejat tot timpul de către Direcția Națională Anticorupție în perioada când a fost… și nu numai în perioada în care a fost Kövesi, dar în special atunci, pentru că atunci a fost cel mai agresiv DNA-ul, când a fost Kövesi șefă.

CG: Agresivitatea justiției. Agresivitatea justiției și a serviciilor secrete, pe lângă faptul că și tu, și eu – tu un pic mai grav decât mine – dar și eu, timp de mulți ani, am resimțit-o pe pielea noastră. Adică suntem martori, nu vorbim de la alții. N-am auzit de la alții, vorbim.

LM: Da, corect.

CG: Acolo vorbim despre o violență total nejustificată, nedocumentată. N-aveau nicio bază când realizau acele acte de violență împotriva jurnaliștilor sau a capitalului. Ă… pronosticăm că va fi Redivivus?

LM: Nu cred. Aici totuși mă bazez pe faptul că are nevoie de un vot 50% plus 1 în Parlament. Eu nu cred că, știu dacă li se spune la PSD „votați-o pe Kövesi”, care știu ce au pățit colegii lor de partid…

CG: Nu l-ai văzut pe Simonis, mă, că-l vrea pe Nicușor Dan? A făcut declarații pe acolo, prin Piața Operei. Am văzut. Am văzut. Nu-l ai văzut pe cel care a fost… cum să spun, alungat din țară de către Coldea, pe Sebastian Ghiță? Că este susținător mare al lui Nicușor Dan acum, și a bătut palma cu Coldea, împreună cu Ponta și cu Nicușor Dan. Tu îți dai seama? Sindromul Stockholm sau ce-i aici?

LM: S-or fi înțeles la business ceva. Nu știu, n-am idee ce-i în spate, dar asta, de fapt, cel mai șocant e Simonis. E un derbedeu. Deci nu. Și probabil e șantajat și de-aia a trebuit să dea pe goarnă ce a dat pe goarnă. Dar faptul că Ghiță, care e un tip super inteligent, super bogat, care a trebuit să fugă din țară din cauza lui Coldea, acum să bată palma cu el… asta chiar mi se pare îngrijorător. Da, totuși, sper, fiind vot secret în Parlament, că dacă ar propune-o, nu cred că ar trece Laura Codruța Kövesi. Și eu pe asta încă mă bazez: că Parlamentul nu i-ar da votul. Bine, e drept că… eu cred că nu. E drept că-i gândire. Adică așa mi-aș dori să fie.

CG: Da. Da. Wishful thinking.

LM: Da, da, da. Mi-aș dori să se întâmple asta. Dar totuși, fiind vot secret, eu pot să zic pe gură că o votez pe Kövesi, dar acuma ce? Să se pună să voteze cu bilele la vedere? S-a mai întâmplat și asta, că na, tu bagi în urnă ce vrei să bagi în urnă, nu?

CG: Da. Eu să știi că nu… Eu cred că acum, hai să o luăm și altfel. Kövesi are mult mai multe legături în sistemul politic pentru că i-a protejat pe mulți. L-ai dat exemplu pe Boc? Eu mai pot să-ți dau zece.

LM: Da.

CG: Ea este mult mai bine reprezentată în sistemul politic decât Coldea și este mai importantă decât Coldea.

LM: Evident. Evident.

CG: Nu văd că ar avea probleme să-și obțină o majoritate, să știi. Adică te dezamăgesc aici. Eu o văd. Și atunci intrăm în logica ta, în care un sistem concentraționar – că cu asta ai început descrierea viitorului regim de putere – Nicușor Dan e impropriu. Îmi vine să și râd.

LM: Oamenii din spatele lui Nicușor Dan… el nu e capabil să conducă nici o toaletă.

CG: Da, va fi unul concentraționar.

LM: Da, pentru că ei nu pot să domnească decât prin violență, prin forță, prin structurile de forță, prin parchete, spectrul pușcăriei, al proceselor și așa mai departe. Ei sunt reprezentanții unei minorități în Parlament și nu pot să meargă la alegeri anticipate pentru că dacă ar merge, ar fi spulberați, ar lua mai puțin decât au acum. Și atunci singura modalitate prin care ar putea să „domnească” asupra țării ar fi tocmai acest sistem de forță, de tip – să nu zic prea dur – concentraționar. Deci un regim autoritar, evident nu un regim democratic. Regim de care oricum ne-am îndepărtat de la anularea alegerilor, blestemata anulare din noiembrie anul trecut.

CG: Hai s-o luăm pe cele trei capitole: politic. Se va impune vot politic în Parlament, în funcție de șantajele care se vor face. Da sau nu?

LM: Da. Dar va fi guvern minoritar, că n-au cum. Guvern minoritar cu șantaj.

CG: Tocmai. Dar când e nevoie de majoritate, pac, vin serviciile secrete, întorc acolo. „Domnul Man, trebuie să votați pentru”, „Domnul Gușă, trebuie să votați pentru”. Noi nu vrem să votăm. „Păi atunci vă luăm, nu știu, nepoții…”

LM: „Luni dimineața vă așteptăm la declarații la Parchet, pe dumneavoastră, ca să nu implicăm familia. Veniți.”

CG: Bine, îți dai seama, eu n-am vrut să zic, pentru că eu sunt în stare să le spun: „Știți ce? Chemați-mă, mă, că tot nu votez”, dacă aș fi în poziția aia. Eu nu… adică nu e ăla, dar nu e cazul. Marea majoritate a parlamentarilor n-au stofă de eroi. Deci hai să fim serioși. Da. Nu, nu vor să se complice. Nu-și complică viața.

LM: Nu.

CG: Din punct de vedere economic, l-am văzut pe celebrul domn Dan Șucu, care n-a fost informator al Securității înainte de ’89. Nici vorbă.

LM: Nu, Doamne, numai volume întregi a scris. Numai volume întregi a scris.

CG: Da, probabil. N-a fost, să zicem, informator al Securității înainte de ’89, că doar n-ai atâta succes după ’89. El și Cataramă. Nici Cataramă n-a fost. Nici Voiculescu. Nimeni, mă. Nici Isărescu, nici Manole, cum ai zis tu. Da, Manole. N-au fost niciunii din multimiliardarii României de astăzi. Dar oamenii de afaceri susțin cu toată puterea, după cum se vede, acest viitor regim, Nicușor Dan. Își doresc. L-ai văzut pe ăla de la CrisTim care, pe modelul Țiriac, are băiatul cu droguri, cu trafic… m-am uitat cum îl cheamă, care a dat recomandări în acest weekend la toți angajații lui din rețeaua CrisTim. Îmi citesc date oficiale, prieteni de la CNA: că dacă nu votează Nicușor Dan, îi așteaptă vremuri grele pe cei de la CrisTim. A dat recomandare ca patron.

LM: A făcut-o și patronul de la eMAG.

CG: O să facă vreo 100. Nu contează. Nu sunt iubiți de angajații lor, dar mediul economic… Deci mediul economic va fi: cei care sunteți cu noi și sunteți cuminți, primiți contracte, ceilalți nu primiți contracte. Apropo de faptul că Dorinel Umbrărescu, care vă face – de acolo, de la Cluj – ne face, că și eu sunt de acolo… Drumul către Oradea – a întrerupt lucrările peste tot, de azi dimineață. Da, el nu este cu Nicușor Dan, unul dintre cei care nu este. Ce se va întâmpla cu mediul de afaceri? Va fi… va fi pe butoane.

LM: Păi dacă va ieși Nicușor Dan, sigur ăștia, nicușoriștii care i-au ridicat oalele, o să fie favorizați, evident, și ceilalți o să fie reprimați. Exact cum ai zis: că nu se mai lucrează pe autostrada Cluj-Oradea de azi dimineață. Asta e iar o chestiune foarte nasoală care se întâmplă în România. Oamenii de afaceri trebuie să fie încurajați să lucreze și ajutați, pentru că ei lucrează pentru toată România. Nu facem găști din astea – ăștia-s cu mine, ăștia-s împotriva mea, pe ăștia-i ajut, pe ăilalți îi bag în pușcărie. Deci asta e o gândire tipică de mafiot. Și gândirea asta am văzut-o. Așa se duce și – tu știi foarte bine – în poliție, de exemplu, la Crimă Organizată, unde ei ce fac? Au câte un dealer-doi pe care-i lasă să vândă droguri și care le dau partea la polițiști și, în schimb, pe toți rivalii celor doi care sunt protejați de brigadă îi arestează, pentru ca celor doi să le meargă bine businessul. Modelul ăsta de afacere de tip – eu zic – brazilian, ăsta există și în România și, din păcate, nu numai la vândut droguri, ci, cum bine ai observat, și în afacerile legitime, legit business. Dacă mă susții pe mine, și eu o să te susțin pe tine în afacere. Dacă nu, nu ești din gașca mea, o să-ți pun bețe în roate până te bag în pușcărie sau îți iau afacerea. Asta e o chestiune foarte nasoală și care, evident, se va întâmpla dacă ajunge Nicușor Dan. Deci, nicio secundă George Simion n-a zis: „Ăștia-s oamenii mei de afaceri, pe ăștia-i ajut, pe ăilalți nu-i ajut.” Nici nu sunt oameni de afaceri care să ia atitudine pentru că le e frică să ia atitudine pentru Simion. Sau sunt foarte puțini.

CG: La partea mediatică. Este Nicușor Dan președinte. Ce ne facem noi, domnule Liviu Mar?

LM: La partea mediatică o să ne blocheze mai tare decât ne blochează acum sau cum te-au blocat pe tine YouTube-ul, că ți-a dat a opta? A noua oară? Nici n-am mai ținut socoteala. Deci o să fie mai rău. Din păcate, în București ai mai rămas tu și mai este o parte din presa locală. În schimb, toată presa mainstream este aliniată în spatele lui Nicușor Dan. Și, apropo, voiam să zic o chestie despre cum l-au sabotat pe Crin Antonescu. Nu știu dacă am apucat s-o zic săptămâna trecută. Da. În zona de… cel puțin în județele Cluj și Bistrița-Năsăud, unde am și eu publicații, marea coaliție PNL–PSD–UDMR nu a făcut reclamă de niciun RON la niciun organism mass-media. Deci nu la mine, la Gazeta de Cluj, la Gazeta de… la nimeni. Deci, pur și simplu, l-au sabotat pe Crin Antonescu. Singurii care și-au făcut reclamă au fost George Simion și cu Nicușor Dan. Vorbesc de turul întâi. Deci pentru Crin Antonescu, marele partid, marea coaliție de partide PSD, PNL, UDMR – și am înțeles că asta s-a făcut în toată România, cu câteva excepții – nu a cheltuit 1 RON pentru campanie. Ne mirăm de rezultate, dar toți banii s-au dus în București, la televiziunile sistemului.

CG: Apropo de care legătură… Eu am comentat din primul moment șmecheria UDMR-ului și a lui Hunor Kelemen, care a raportat repede că: „Domnule, noi l-am votat pe Antonescu și uite cum a ieșit cu 70%.” Dar a uitat să ne spună domnul Hunor Kelemen – și acum se vede jocul lui dublu, în favoarea lui Nicușor Dan – că județele Harghita, Covasna și Mureș au fost pe ultimul loc ca prezență în România. Ceea ce nu s-a întâmplat… ca procent, nu vorbesc ca număr – județ, procent participare – ce nu s-a întâmplat când a candidat domnul Hunor Kelemen. Și atunci te întreb: n-a fost un sabotaj? Adică, mă, normal că dacă ies puțini la vot, dar ies toți cu tine, din județul ăsta unde noi suntem 100%, 90%… Procentual o să pară că te-am votat mulți, dar de fapt noi te-am votat de trei ori mai puțin decât ar fi trebuit, ca să nu cumva să intri în turul doi, măi Crin Antonescu.

LM: Absolut. Și, ca să-ți dau un exemplu de număr de voturi, cei 77.000 de votanți pe liste suplimentare în Cluj sunt mai mulți decât cei 72.000 de toți votanții județului Covasna. Deci numai listele suplimentare din Cluj au dat mai multe voturi decât toți votanții din județul Covasna. Deci exact ce ai zis. Sigur, el poate să raporteze: „Da, domnule, la noi a luat Crin 80%, că ungurii sunt atâta, plus PSD-iștii, plus PNL-iștii.” Dar, ca număr de voturi, ce faci cu ele?

CG: Deci domnul Hunor Kelemen a trădat mascat, prin batistă, cum se spune.

LM: Da, da, da, da, da, da. El, de fapt, a pus batista pe țambal, dar tot a cântat. Tot a cântat pentru Nicușor Dan, dar cu batista pe țambal, așa, mai încet…

CG: Da. În final, în acest scenariu… Îmi pare rău, știu că se enervează cei care ne urmăresc, că… Dar, domnule, e un exercițiu necesar. Nici mie nu-mi place, nici mie. L-am văzut și știam de la început, dar m-am gândit de dimineață că trebuie să facem exercițiul ăsta amândoi, pentru că e limpede că suntem anti-Nicușor Dan, dar totuși, domnule, trebuie să ne păstrăm obiectivitatea, să-i anunțăm pe români: bă, asta vă așteaptă.

LM: Da, da. Corect.