O fabrică de medicamente din cadrul STADA România se construiește în Parcul Industrial Arieș din Turda, județul Cluj și presupune o investiție de 60 de milioane de euro, oferind 400 de locuri de muncă.

Fabrica în cauză este una dintre cele mai moderne fabrici din Europa și va cuprinde iniţial 9 linii tehnologice de ultimă generaţie, pentru produse în doză solidă (capsule şi tablete), cu o capacitate de 100 milioane pachete pe an. Proiectul de tip greenfield este parțial susținut în implementarea sa de Guvernul României, printr-o contribuție de ajutor de stat. STADA România este subsidiară a grupului STADA Arzneimittel AG.

Termenul de finalizare a construcției este stabilit în luna iunie 2024, urmând ca apoi, să înceapă etapa obținerii autorizațiilor necesare, iar obiectivul fiind ca în luna octombrie 2024 să poată ieși pe porțile fabricii primele camioane cu medicamente.

”Mulțumim, Business Review pentru premiul “The Most Impactful Investment of the Year” și oportunitatea de a aduce proiectul de investiție STADA de la Turda, pe agenda publică! Suntem onorați că proiectul nostru de investiție de la Turda a convins juriul și vox populi. Coordonatele proiectului nostru de investiție greenfield în domeniul sănătății, domeniu strategic pentru România: 100k mp teren, 30k mp construiți, 12 linii de producție state of the art, capacitate de 160 mil cutii/an, aprox 400 noi locuri de muncă, o valoare de peste 60 mil Eur.

O construcție finalizată în timp record, cu ajutorul partenerilor constructori locali, din Cluj. Cea mai importanta investitie in farma, in ultimii 30 ani, în România. Cea mai modernă fabrică din Grupul Stada, construită în parametri optimi de sustenabilitate. Toate aceste coordonate arată nu doar anvergura proiectului, ci și faptul că sunt premise pentru o ulterioară dezvoltare.

Mulțumim tuturor colegilor din echipa în formare de la Turda, care gestionează cu înțelepciune și rigurozitate implementarea acestei investiții! Felicitări tuturor celor care au fost nominalizați la această categorie, semn că România este încă o piață în dezvoltare și dezirabilă pentru investitori! Felicitări tuturor câștigătorilor Business Review Awards, companii și oameni de afaceri cu adevărat implicați în motoarele de creștere economică a României.”, a transmis STADA România.

Citește și: Mircea Radu, adjunctul OPC Cluj, detașat la București contestă decizia în instanță