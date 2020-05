Șefa ABAST Cluj, Ioana Diaconescu, încearcă să își securizeze funcția în aceste perioade tulburi, în care PSD s-a dat la fund și liberalii fac bulbuci să iasă la suprafață.

După ce demis-o printr-un mail pe Rus Florina Ioana, care ocupa funcția de șef la departamentul Inspecția Bazinală a Apelor din cadrul ABAST, a încercat să îl înșurubeze în postul respectiv pe un tânăr inspector din cadrul aceluiași departament, Valentin Avram. Punctele tari din sertar ale lui Avram sunt faptul că face parte din PNL și este prieten cu Radu Flaviu, Directorul de Resurse Umane de la Administrația Națională Apele Române (ANAR), adică instituția care guvernează ABAST-ul.

Radu Flaviu (stanga) impreună cu Valentin Avram

Șeful ABAST Ioana Diaconescu pune în scenă o dramă a la capulet

Această șaradă a la capulet regizată de șeful ABAST Ioana Diaconescu a început la sfârșitul lunii februarie, când a chemat-o în birou pe șefa departamentului Inspecție Bazinală, Rus Florina Ioana, și a anunțat-o că trebuie să își dea demisia pentru a-i face loc lui Valentin Avram, care venise cu o pilă de la ”centru”.

Rus a refuzat-o, așa că, după aproximativ două săptămâni a primit pe mail o decizie de eliberare din funcție. Trebuie menționat că majoritatea posturilor de conducere din cadrul acestei instituții nu sunt obținute în urma unui concurs, ci prin delegare de funcție, adică majoritatea șefilor sunt înșurubați de cineva în post.

În 20 martie, pe site-ul ABAST a fost postat un anunț conform căruia postul de conducere eliberat intempestiv este scos la concurs!

Ca un ghinion, Ioana Rus, adică proaspătul șef demis, se înscrie la concurs și trece proba scrisă cu media 95.

Însă, junele Valentin Avram, care speră în continuare la postul respectiv, face o contestație, în pofida faptului că nu a participat la concurs pentru că nu îndeplinea criteriile de vechime cerute prin fișa postului.

Contestația lui este arbitrată de prietenul lui de la ANAR, Radu Flaviu, care i-o acceptă și dispune reluarea probei!

În paralel, președintele comisiei de concurs, Radu Flaviu anulează întregul concurs și îl reprogramează pe data de 20 mai! Cu alte cuvinte, nu a fost bine că fostul șef al serviciului a câștigat proba scrisă!

”Prin anunțul nr. 4804/14.04.2020 se suspendă concursul, anunț publicat pe site-ul instituției, fără informarea concurentei asupra acestei suspendări, consecința fiind că, a doua zi Florina Rus s-a prezentat la proba interviu și așa a aflat că de fapt concursul s-a suspendat. Anunțul de suspendare fiind semnat de către o altă comisie de concurs decât cea legală constituită inițial care își asumă anularea concursului fără motivarea ori invocarea unui temei legal”, arată o petiție adresată sindicatului de la ABAST.

Radu Flaviu, șeful comisiei de concurs n-a stat degeaba! Acum câțiva ani se plimba pe la DNA

Radu Flaviu, șeful comisie de concurs prin care se încearcă înșurubarea tânărului liberal, a fost vizat în urmă cu ceva de timp de procurorii DNA care urmăreau mai multe proceduri de atribuire a unor contracte importante, derulate de Direcţia Apelor Someş-Tisa. În aceeași speță DNA investiga şi modul în care Flaviu Radu fusese numit în funcţie. El era cercetat pentru cumpărare de influenţă, într-un dosar alături de preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Maramureş, Mircea Man.

Radu Flaviu

Dar… în 2018 DNA a clasat dosarul!

”In seara zilei de 07.06.2010, folosind autoturismul de serviciu, inculpatul Radu Flaviu Bogdan Ioan s-a deplasat in municipiul Baia Mare si s-a intalnit cu inculpatul Man Mircea , presedintele in functie al Consiliului Judetean Maramures si presedintele organizatiei judetene a Partidului Democrat Liberal Maramures. In data de 07.06.2010, in jurul orelor 21.06, inculpatul Man Mircea l-a contactat telefonic pe inculpatul Oltean Ioan, discutand cu acesta despre necesitatea sustinerii inculpatului Radu Flaviu Bogdan Ioan pentru functia de director al Administratiei Bazinala de Apa Somes – Tisa Cluj Napoca. (…)

In urma vastului probatoriu administrat de organele de urmarire penala, nu s-a demonstrat, dincolo de orice indoiala rezonabila, ca inculpatii Oltean Ioan si Man Mircea si-au folosit influenta sau autoritatea conferite de functiile detinute, pentru a impune desemnarea inculpatului Radu Flaviu Bogdan Ioan in functia de director intermar al Administratiei Bazinale de Apa Somes – Tisa Cluj Napoca. (…)

In ceea ce priveste infractiunea de trafic de influenta retinuta in sarcina inculpatului Oltean Ioan, respectiv infractiunile de cumparare de influenta si complicitate la cumparare de influenta retinute in sarcina inculpatilor Radu Flaviu Bogdan Ioan si Muresan Aurelian Calin, desi s-a demonstrat faptul ca, ulterior obtinerii sumei de 40.000 lei de la inculpatul Muresan Aurelian Calin, inculpatul Radu Flaviu Bogdan Ioan s-a deplasat in municipiul Bistrita si s-a intalnit cu inculpatul Oltean Ioan, in incinta sediului organizatiei judetene Bistrita Nasaud a Partidului Democrat Liberal, cu toate acestea nu s-a putut stabili, dincolo de orice indoiala rezonabila, ca inculpatul Oltean Ioan a intrat efectiv in posesia sumei de 40.000 lei”, arată în ordonanța de clasare procurorul Adrian Valentin Muntean, care s-a ocupat de dosar.

Ioana Diaconescu a venit în funcție cu un sifon de 70.000 euro

Ioana Diaconescu, care până anul trecut a lucrat ca inginer la Administrația Bazinală de Apă Crișuri, în Oradea, a devenit director la ABAST în urma unui concurs, chiar dacă statutul Administrației Naționale Apele române prevede că directorul este numit în funcție. Odată cu venirea lui Diaconescu la ABAST, instituția a atribuit un contract unei firme din Oradea care, pentru 70.000 euro, a zugrăvit și a schimbat parchetul dintr-un birou!

Ioana Diaconescu, șeful ABAST

În urma articolelor publicate de Gazeta de Cluj despre investițiile făcute sub girul șefului Administrației Bazinale de Apă Somes-Tisa (ABAST), Ioana Diaconescu, Administraţia Naţională ,,Apele Române” (ANAR) a trimis un corp de control pentru a verifica aspectele sesizate public. În urma verificărilor, făcute de Marius Hofman, condamnat penal pentru infracțiuni de corupție, și de Constantin Mețler, judecat și el pentru infracțiuni similare, nu a fost găsită nicio neregulă.

Mai jos redăm plângerea pe care Ioana rus a adresat-o sindicatului.

”INFORMARE

Catre Sindicat

Privind modul de desfasurarea al concursului pentru postul de sef serviciu Inspectia Bazinala de Apa Somes-Tisa, scos la concurs prin anuntul nr. 3750/20.03.2020. In cadrul acestui concurs, subsemnata Carmen Grozavu, angajata ca inspector de specialitate in domeniul gospodaririi apelor, in cadrul serviciului Inspectia Bazinala de Apa, am fost desemnata din partea Sindicatului Liber Somes ca observator.

In urma analizei dosarelor depuse pentru concurs, au fost admisi doi concurenti, din care doar dna. Florina Rus s-a prezentat pentru a sustine proba scrisa.

In urma sustinerii probei scrise, dna. Florina Rus a obtinut 95 puncte din 100 posibile, a primit 7 subiecte, raspunzand la fiecare intrebare.

Dupa afisarea rezultatului la proba scrisa, numitul AVRAM VALENTIN, desi nu a avut calitatea de participant, a contestat proba scrisa. Pana dupa sustinerea probei scrise acesta nu a contestat modul de desfasurare a concursului, desi in cadrul contestatiei lui, face referire la modul de organizare, total eronat dupa cum se poate vedea in contestarea depusa de Florina Rus.

Specific faptul ca numitul Avram Valentin, este in prezent sef serviciu IBA, pana la ocuparea postului prin concurs, acesta fiind numit prin decizia nr. 75/18.03.2020, in locul doamnei Florina Rus, care a ocupat acest post in ultimii 6 ani. Florina Rus a ocupat functia de sef serviciu IBA, pana la scoaterea la concurs a postului.

Dupa depunerea contestatiei la proba scrisa, comisia de solutionare a contestatiilor, alta decat cea stabilita prin decizia nr. 78/19.03.2020, a aprobat ,,in parte’’ contestatia la proba scrisa.

Comisia de solutionare a contestatiilor, potrivit HG 286/2011, art.31, art.32, alin 2) si art. 33 are dreptul de a solutiona, ori dupa caz de a admite, doar contestatiile candidatilor nemultumiti de vreuna din etapele de desfasurare a concursului, insa, in termenele legale prevazute de legislatie si in anuntul de organizare a concursului. Comisia constituita prin Decizia 78/19.03.2020 si Decizia 96/14.04.2020, nu are competenta ca, prin Procesul verbal 4793/14.04.2020 de solutionare a contestatiei nr. 4721/14.04.2020, sa suspende derularea concursului.

Mai mult comisia de solutionare a contestatiilor a fost modificata prin decizia 96/14.04.2020, desi comisiile de concurs si solutionare a contestatiilor trebuie stabilite pana cel tarziu in ziua publicarii anuntului, potrivit HG 286/2011 art. 8 (1) Prin act administrativ al ordonatorului de credite al autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, în condiţiile prezentului regulament-cadru, se constituie comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, până cel târziu la data publicării anunţului de concurs.

Prin ANUNTUL nr. 4804/14.04.2020 se suspenda concursul, anunt publicat pe site-ul institutiei, fara informarea concurentei asupra acestei suspendari, consecinta fiind ca, a doua zi Florina Rus s-a prezentata la proba interviu si asa a aflat ca de fapt concursul s-a suspendat. Anuntul de suspendare fiind semnat de catre o alta comisie de concurs decat cea legala constituita initial( presedinte de comisie fiind numit cel mai bun prieten al contestatarului) care isi asuma anularea concursului fara motivarea ori invocarea unui temei legal.

Conform art.38,, alin.(2) din HG 286/2011 ,,În situaţia constatării necesităţii amânării concursului, autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului are obligaţia:

a) anunţării, prin aceleaşi mijloace de informare, a modificărilor intervenite în desfăşurarea concursului;

b) informării candidaţilor ale căror dosare au fost înregistrate, dacă este cazul, prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit.

Potrivit HG 286/2011 art. 37, alin 1) la care se face referire in ANUNT nr. 4804/14.04.2020, acesta prevede faptul ca decizia de suspendare/amanare ori anulare a concursului intra exclusiv atributiile conducatorului unitatii, ca urmare a unei sesizari privind nerespectare prevederilor legale privind organizarea si desfasurarea concursului.

Concursul nu poate fi suspendat pe baza unei CONTESTATII a probei scrise, a unei terte persoane, care nu are calitatea de participant la concurs. Conform anuntului contestatia nr.4721/14.04.2020 a numitului AVRAM VALENTIN, a fost tratata ca o contestatie a rezultatului probei scrise.

Potrivit HG 286/2011 art. 3, După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data și ora afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, la locul desfăşurării concursului sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Deci numitul Avram Valentin nu putea sa conteste proba scrisa, intrucat acesta nu este candidat si in consecinta ne are calitatea de contestatar al probei scrise.

Anexa 10, F-RU-90 parte integranta din PL-60/2017, este un document care prevede solutionarea contestatiilor la proba scrisa, depuse exclusiv de catre candidati, anexa 10 fiind modificata intentionat in formularea ANUNTULUI.

Comisia de solutionare a contestatiilor, in acest caz, constituita dupa inceperea concursului, potrivit HG 286/2011, art.31, art.32, alin 2) si art. 33 are dreptul de a solutiona, ori dupa caz de a admite, doar contestatiile candidatilor nemultumiti de vreuna din etapele de desfasurare a concursului, insa, in termenele legale prevazute de legislatie si in anuntul de organizare a concursului. Comisia constituita prin doua decizii, Decizia 78/19.03.2020 si Decizia 96/14.04.2020, nu are competenta ca, prin Procesul verbal 4793/14.04.2020 de solutionare a contestatiei nr. 4721/14.04.2020, sa suspende derularea concursului.

Mai mult, prin ANUNTUL nr. 4854/15.04.2020, se modifica calendarul desfasurarii concursului, data desfasurarii probei interviu fiind stabilita pentru 24.04.2020 si data de 23.04.2020 ora 12,00, ca data de publicare a rezultatului contestatiei la proba scrisa.

Prin ANUNT nr. 5031/23.04.2020 comisia de contestatie, admite in mod ilegal contestatia la proba scrisa a numitului Avram Valentin.

Prin ANUNT nr. 5032/23.04.2020 presedintele comisiei de concurs, anunta suspendarea concursului, fara a stipula articolul de lege in baza caruia a luat aceasta decizie si mai mult cel care semneaza in calitate de presedinte al comisie de concurs, este o persoana care nici macar nu avea calitatea de membru supleant in comisia de concurs care a fost stabilita prin Decizia nr.77/19.03.2020.

Mentionez ca, in conformitate cu prevederile HG 286/2011 art. 14 si 15, unde se precizeaza cu exactitate atributiile celor doua comisii, ambele suspendari ale concursului, decise de cele doua comisii sunt o incalcare abuziva a prevederilor legale si a drepturilor colegei noastre:

ART. 14 Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale:

a) selectează dosarele de concurs ale candidaţilor; b) stabileşte subiectele pentru proba scrisă; c) stabileşte planul probei practice şi realizează proba practică; d) stabileşte planul interviului şi realizează interviul; e) notează pentru fiecare candidat proba scrisă şi/sau proba practică şi interviul; f) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaţilor; g) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs, precum şi raportul final al concursului.

ART. 15 Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale: a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu privire la notarea probei scrise, probei practice şi a interviului; b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.

Consider ilegala si abuziva decizia luata de comisia de solutionare a contestatiilor, intrucat nu intra in atributiile acesteia suspendarea ori amanarea unui concurs, nu poate admite partial ori integral o contestatie a unei persoane care nu este participanta la concurs. Potrivit art.33 din acelasi act normativ, nicio alta persoana nu poate contesta vreo etapa a concursului daca nu are calitatea de „candidat”.

Decizia de suspendare definitiva a concursului, nu a fost adusa la cunoștința concurentei Florina Rus, ea in data de 24.04.2020, s-a prezentata pentru sustinerea probei interviu, si tot pentru a doua oara a aflat abia atunci, ca acest concurs a fost suspendat din nou, de data aceasta definitiv, fara ca aceasta decizie sa fie motivata.

Specific faptul ca rezultatul solutionarii contestatiei ar fi trebuit sa fie publicata pe site-ul institutiei, pana la ora 12,00 si acesta a fost publicat dupa ora 16,00.

De asemenea, consider ilegala si abuziva decizia de suspendare a concursului, semnata de catre un presedinte de comisie, numit nu se stie cand si in baza carei decizii, persoana care nu era nici membru supleant in comisia de concurs, mai mult, decizia de suspendare conform prevederilor legale, apartine exclusiv conducatorului unitatii.

Consider faptul ca, singurul beneficiar al suspendarii procedurilor de desfasurare a concursului, conform calendarului publicat, este chiar contestatarul Avram Valentin, care, la momentul derularii concursului ocupa functia de sef interimar al serviciului Inspectia Bazinala a Apelor. Numirea contestatarului s-a facut cu incalcarea prevederilor Contractului Colectiv de Munca in vigoare 2019-2021, art. 8, care prevede ca numirea temporara intr-o functie de conducere se poate face doar cu respectarea conditiilor specificate alin. 7 litera a), pct.5, acesta este si motivul pentru care Avram Valentin nu s-a putut inscrie la concursul organizat pentru sef serviciu IBA.

Impotriva numirii abuzive a colegului nostru ca sef, colectivul Inspectia Bazinala a Apelor din cadrul ABA Somes-Tisa, a facut sesizari si plangeri catre ,Ministerul Mediului Apelor si Padurilor, directorul general al Administratiei Nationale Apele Romane ANAR si directorul ABA Somes-Tisa, toate aceste sesizari ramanand fara un raspuns concret.

In incheiere mentionez faptul ca, urmare solicitarii mele, in calitate de concurent,nici pana la data prezenta nu mi s-au comunicat motivele anularii concursului la care am participat si a carui proba scrisa am luat-o, spre indignarea celor ce au dorit scoaterea la concurs a acestui post. Urmare informarii observatorului concursului, Federatia nationala a sindicatului a inaintat catre Minister, ANAR, A.B.A Somes-Tisa o adresa prin care solicita reluarea cu celeritate a concursului cu proba interviu, si dosarul concursului, in caz contrar se vor adresa altor organe competente, cu speranta primirii vreunui raspuns. La fel s-a intamplat si in cazul sindicatului, institutia a raspuns evaziv fara motivarea legala a deciziei abuzive, ba mai mult astazi institutia a reluat acest concurs”, arată petiția adresată sindicatului.

Purtătorul de cuvânt al ABAST, Cristina Vădan, nu a răspuns apelurilor reporterului Gazeta de Cluj pentru a exprima un punct de vedere.