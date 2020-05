Potrivit unor declarații date pe președintele Klaus Iohannis, după data de 15 mai se va renunța la starea de urgență care se va afla în stare de alertă.

Am finalizat intalnirea pe care am avut-o cu premierul si mai multi ministri. Am analizat situatia in care ne aflam. O sa incep cu ceva legat de zilele

care au trecut, weekendul de 1 mai. Lucurile au stat destul de bine si sunt multumit de modul in care oamenii au reactionat la apelul autoritatilor.

Astazi am analizat mai multe chestiuni.

Starea de urgenta nu va fi prelungită. Nu voi emite un nou decret. Data de 14 mai este ultima zi in care mai avem stare de urgenta. Incepand din 15

mai pentru a tine epidemia sub control vom intra în stare de alerta. Aceasta stare de alerta e prevazuta de legislatia specifica.Epidemia nu a trecut. Trebuie sa fim foarte responsabili. In realitate indiferent ce auziti la televizor nu stie nimeni cat dureaza aceasta epidemie. Eu

imi doresc foarte mult sa o controlam bine.

Dupa 15 mai putem sa ne miscam in interiorul localitatii unde avem treaba. Nu e bine sa exageram. Deplasarile sa se faca atunci cand sunt necesare.

Nu va mai fi nevoie sa declaram unde mergem. Asa numita relaxare se va face pas cu pas, pasul fiind de 2 saptamani. Urmatorul calup de relaxari va

veni la inceputul lui iunie.

Din 15 mai vom avea la dispozitie saloanele de ingrijire personala. Se vor redeschide. Din 15 mai se vor redeschide cabinetele stomatologice,

muzeele. Dar toate in conditii speciale de distantare, igiena. Cu totii vom purta masca de protectie. Masurile de miscare mai libera nu se aplica

localitatilor care sunt in carantina.

Preşedintele Iohannis, a avut luni, de la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, o nouă şedinţă privind măsurile de gestionare a epidemiei COVID-19.

Iohannis s-a întâlnit cu premierul şi miniştrii implicaţi în gestionarea stării de urgenţă.

Au fost chemaţi la Cotroceni premierul Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, ministrul Apărării

Naţionale, Nicolae Ciucă, ministrul Economiei, Virgil Popescu, ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, şi şeful Departamentului pentru

Situaţii de Urgenţă, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat.

Starea de urgenţă expiră în România pe 15 mai, când sunt aşteptate măsuri de relaxare a restricţiilor, pentru ca viaţa să revină treptat la normal.