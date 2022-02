Președintele României, Klaus Iohannis, a condamnat „în numele României” atacul armat declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și anunță o reacție puternică a comunității internaționale, cu costuri mari pentru Moscova.

„Condamn cu putere, în numele României, agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, o nouă încălcare foarte gravă a legilor internaționale, a suveranității și integrității Ucrainei. Această agresiune va atrage o reacție puternică din partea comunității internaționale, cu consecințe majore și costuri mari”, a transmis președintele Klaus Iohannis joi dimineață pe Twitter, după ce Rusia a invadat Ucraina.

I strongly condemn on behalf of RO🇷🇴 the military aggression by RU against UA,another very grave breach of international law, of 🇺🇦sovereignty&integrity.This will be met with the strongest reaction by the international community inflicting massive consequences&t/ most severe cost