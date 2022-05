Președintele Klaus Iohannis consideră că există un singur vinovat pentru inflația mare și crizele pe care le traversează în prezent omenirea, și acesta „se numește Putin”. „Dacă cineva caută vinovat e ușor de identificat, se numește Putin și Federația Rusă”, a spus Iohannis, într-o declarație de presă susținută joi.

„Situația în care ne aflăm este de război, de criză. Nu încercați să căutați vinovați în Parlament, Guvern, clasa politică. Și dacă se termină mâine războiul, crizele nu se termină mâine, aceste crize se vor prelungi, vor fi situații destul de complicate și este bine să fim conștienți de acest lucru”, a adăugat Iohannis.

Președintele a susținut că „problema nu este una românească, este una globală” și are „o singură cauză: Războiul lui Putin împotriva Ucrainei”.

Cele mai importante declarații ale președintelui Iohannis

Am avut o discuție foarte bună cu personalul care m-a așteptat, în special asistenții a căror zi este astăzi.

Sunt foarte multe probleme în sistem, le-am discutat și plec de-aici cu impresia că unele se vor rezolva și spitalul va fi mai performant.

Am speranțe că întreg sistemul de sănătate va deveni mai performant, mai eficient și va pune mai mult pacientul în centrul atenției.

I-am felicitat pe oameni pentru două lucruri: Spitalul a fost COVID timp de doi ani

Au lucrat zi și noapte, au neglijat familia, toate acestea trebuie recunoscute și felicitate.

Am felicitat întreg corpul medical pentru performanță și abnegația cu care au tratat pacienții.

Al doilea lucru sunt pacienții care vin în mod uzual și sunt tratați cum se cuvine. Felicitări tuturor asistenților medicali din România

Această noțiune cuprinde asistenții, moașele și surorile medicale, dacă vă sunt mai familiare aceste noțiuni

Întrebări din partea presei:

Q: Rata inflației este una record, astăzi guvernatorul a anunțat o prognoză nu foarte bună. Guvernul României a luat cele mai bune măsuri?

Klaus Iohannis: Dați-mi voie să răspund într-un cadru un pic mai larg: Inflația este doar un factor, un răspuns simplu: Da, am toată încrederea că Guvernul a luat și va lua măsurile care se impun. Dar de ce am ajuns aici? Nu pentru că cineva a lucrat prost sau nu și-a făcut treaba. Aceste lucruri și crizele care urmează, pentru că specialiștii spun că vor continua, pe plan global, toate acestea au o singură cauză: Războiul lui Putin împotriva Ucrainei. Problema nu este una românească, este una globală. Și în SUA inflația se apropie de 10%. În țările din Europa e la fel de mare. Și aseară am avut o discuție cu premierul, mi-a prezentat măsurile pe care le pregătesc ei. Să fim realiști. Crizele nu se vor termina mâine, vor continua. În unele situații se găsesc anumite soluții, dar nu este cazul să aruncăm vina asupra Guvernului, Parlamentului, clasei politice. Vinovat este Putin care a declanșat acest război împotriva Ucrainei. Pentru români este important să știe că acest Guvern își dă silința și a găsit soluții bune.

Q: Ca prim om al țării cum resimțiți inflația? Faceți economii? Ce sfaturi le dați românilor?

Klaus Iohannis: Probabil ca sunt mai mulți tei acolo si se bea mai mult … Eu cred că este o încercare grea prin care trecem, de-asta am făcut remarcile pe care le-am făcut, toată lumea le va resimți. Plătim mai mult pentru benzină, alimente, trebuie să fim un pic mai atenți pentru ce cheltuim, cât cheltuim. Guvernul lucrează la scheme de compensare, se discută despre anumite compensări și la pensii, salarii, trebuie să fim conștienți că acest război va crea crize. În perioade de criză trebuie să judeci de două ori ce faci, cum cheltui bani.

Q: Ne împrumutăm cu cele mai mari dobânzi. Guvernul nu a luat chiar cele mai bune măsuri, ce le transmiteți românilor?

Klaus Iohannis: Concluzia nu este chiar cea bună. Ne împrumutăm mai scump, la inflație mai mare care a apărut de la prețuri crescute, toate venind de la războiul lui Putin. Dacă cineva caută vinovat e ușor de identificat, se numește Putin și Federația Rusă. Guvernul încearcă să atenueze acest impact. Inflația crescută înseamnă că ne împrumutăm mai scump., Guvernul a găsit soluțiile la acest moment… Nu se poate cineva să se aștepte ca la inflație de 13% să ne împrumutăm ca înainte. Situația în care ne aflăm este de război, de criză. Nu încercați să căutați vinovați în Parlament, Guvern, clasa politică. Și dacă se termină mâine războiul, crizele nu se termină mâine, aceste crize se vor prelungi, vor fi situații destul de complicate și este bine să fim conștienți de acest lucru.

Q: Așteptăm o sentință definitivă în cazul Colectiv. Nu avem un spital de mari arși, spitalele regionale sunt doar pe hârtie, iată cât a durat să avem o sentință definitivă. De ce după acel moment au eșuat toate guvernele în a asigura condiții pentru pacienți români și ce mesaj aveți pentru familiile victimelor?

Klaus Iohannis: E timpul să avem o hotărâre definitivă ca să vedem cum evaluează justiția acel moment. A fost o tragedie imensă, familiile suferă pentru că pur și simplu justiția nu a dat un verdict, deci îl așteptăm cu toții. Privind sistemul sanitar, planuri s-au făcut, acum avem PNRR cu bani foarte mulți și chiar avem șansa să îmbunătățim situația din spitale, am așteptări foarte mari de la guvern, cu toții avem. Chiar azi am vorbit ce proiecte a pregătit Spitalul Colentina, ce proiecte au pregătit alții.

Q: Această coaliție de guvernare și-a asumat modificarea Constituției. Liderul UDMR spunea că România trebuie să se decidă dacă vrea să fie republică parlamentară sau prezidențială. Sunteți de acord cu aceste modificări propuse de UDMR și PSD și chiar și cei de la PNL?

Klaus Iohannis: Este nevoie de o îmbunătățire, modernizare a Constituției. Însă nu-mi doresc să cădeți în capcana discuțiilor de dragul discuțiilor. Este o temă foarte importantă, dar atractivă pentru tot felul de scenarii. Până când nu avem ceva scris, un draft, este greu de interpretat. Dar sunt chestiuni pe care trebuie să le lămurim în Constituție. S-a vorbit despre alegeri anticipate, dar nici nu există în Constituție, trebuie lămurit cum, când și cine dizolvă Parlamentul și ce înseamnă alegeri anticipate? Vrem președinte ales de popor cu puteri multe sau vrem președinte ales de Parlament care are o poziție mai degrabă protocolară? Sunt argumente pro și contra pentru ambele. Această discuție nu se poate tranșa în media, ci prin discuții. Discuția este una foarte complicată, care va duce la foarte multă învolburare în spațiul public dacă nu este abordată corespunzător. În Constituție este nevoie de anumite schimbări și de discuții așezate, cu finalitate pentru a face statul să funcționeze mai bine.

Q: Ne așteptăm la alt pachet posibil de măsuri dincolo de acesta? Ne așteptăm la o majorare la salarii? Urmează o posibilă evaluare a miniștrilor, ați sesizat vulnerabilități?

Klaus Iohannis: Evaluarea miniștrilor nu o voi face eu chiar dacă am opinii personale despre fiecare ministru, o voi spune premierului dacă mă întreabă. Nu m-a întrebat până acum. Asta cu evaluările la 6 luni, sunt puțin sceptic. Este o coaliție, fiecare partid vrea să-și păstreze oamenii. Dovada practică este că guvernul a făcut față acestor crize cu toate că îmi permit să vă amintesc că atunci când am încurajat formarea acestei coaliții lumea a crezut că fac o greșeală. Rezultatul este cel mai stabil guvern din ultimii destui ani. Cum ar fi arătat România cu guvern subțire, care se impune greu, cu război la graniță și criză economică? Nu aș recomanda niște evaluări în mijlocul crizei. Dacă unul sau altul dintre miniștri nu performează premierul poate solicita schimbarea lui. Nu ne face bine să discutăm care e mai bun ministru și care nu. În privința celorlalte discuții nu am ajuns la date dar știu că în Guvern există această preocupare pentru programe care să facă viața mai bună, suportabilă și să-i ajute pe cei nevoiași.

Q.: România are nevoie de 50.000 de asistenți medicali. Care este planul să îi aducem în sistem?

Klaus Iohannis: Planul meu a fost să fiu azi aici. Mulți au ales să plece și să muncească în Vest. La noi rămân atâtea posturi vacante. Oamenii trebuie pregătiți, trebuie formați. Ca să poată fi formați trebuie să își dorească această meserie. Ca să și-o dorească trebuie să fie cunoscută și atractivă. Am considerat că dacă vin eu aici și subliniez importanța acestei meserii poate tinerii vor fi interesați.

Q: Alianța va rezista până în 2024? Vor exista candidați comuni?

Klaus Iohannis: Da, cred că va rezista până în 2024, nu s-a discutat dacă vor fi candidați comuni și cam știu ce se discută.

Q: În România avem 44% elevi analfabeți nefuncționali. În contextul România Educată cum vedeți acest lucru?

Klaus Iohannis: Este un fenomen extrem de îngrijorător și nu se găsește doar la tineri ci în societate la modul general. Am considerat că e nevoie de un program național, România Educată, pentru a îmbunătăți baza. Partea administrației prezidențiale s-a terminat. Avem nevoie de creșterea calității actului educațional, îmbunătățirea finanțării, cadrul general pentru cariera didactică, dacă nu avem tineri care doresc să fie profesori n-o să avem profesori. Cariera didactică trebuie să devină mai atractivă și întreg sistemul să fie centrat pe elev, pe student, să-i creeze cadrul, educația, pentru ca fiecare tânăr român să-și găsească locul lui, viața, o carieră cu care se simte satisfăcut.

Sursa: g4media.ro