Președintele Klaus Iohannis a făcut declarații, joi seară, în urma Summitului Uniunea Europeană-Uniunea Africană, organizat la Bruxelles.

“Astăzi (joi – n.red.) am venit la Bruxelles unde am avut o întâlnire dedicată situației de la granița Ucrainei cu Rusia, o problemă care ne preocupă foarte mult. A fost o întâlnire scurtă, pentru că apoi am avut summitul. O întâlnire foarte bună. Cea mai importantă concluzie a fost că trebuie să rămânem uniți și în eforturile diplomatice și în eforturile diplomatice și evident să fim pregătiți să luăm orice măsură se impune. Vom reacționa adecvat împreună. Este cel mai important și puternic mesaj”, a spus Iohannis.

“Astăzi, începând de la pranz am participat la un summit între UE și Uniunea Africană, o reuniune cu format fizic. Africa nu este un continent cu care nu avem prea mult, ci este un continent care ne precupa. Este evident că problemele Africii sunt și ale noastre, dacă ne gândim la problema pe care am menționat-o deja, cea a terorismului, combaterea migrației și multe alte teme. Iar acum spre seară am participat la o masă rotundă dedicată păcii și bunei guvernanțe, o temă extrem de importantă din foarte multe puncte de vedere, de aceea suntem implicați în problemele care ne preocupă pe flancul estic”, a continuat șeful statului.

Întrebat dacă România este pregătită pentru a primi migranți din Ucraina în caz că va fi nevoie, șeful statului a spus că: “Dacă situația se schimbă, vor fi reacții comune. Nu va reacționa fiecare țară separat, ci UE. Noi avem peste 600 de km de graniță cu Ucraina și este posibil să apară un flux de migranți. Da, este posibil să apară un flux de migranti și suntem pregătiți. Avem și noi măsuri specifice pregătite. Dar trebuie să știm foarte clar. Noi ne dorim o soluție diplomatică”.

Întrebat dacă a discutat cu Emmanuel Macron despre grupul de luptă NATO sub comanda Franței care ar urma să fie găzduit de România, Iohannis a spus că: “Am discutat cu președintele Macron și acest subiect. Franța își dorește în continuare să fie națiune cadru, noi ne dorim în continuare ca acest grup să fie poziționat în România. Și da, noi suntem pregătiți, știm unde va fi poziționat acest battle group, însă acest grup de lupă nu este aprobat formal la nivel NATO, însă suntem optimiști că aliații vor agrea acest grup de luptă, discuțiile se vor purta în această primăvară și în final când totul va fi rezolvat și clarificat vom putea face și declarații publice”.

Întrebare: Sunteți mulțumit de modul cum funcționează coaliția de guvernare? Va rezista după 2024?

Iohannis: “E o coaliție gândită pentu a guverna România acum. Ce va fi după 2024 nimeni nu poate spune. Dacă coaliția vine cu rezultate bune, ceea ce eu îmi doresc… Eu sunt mulțumit de cum funcționează Guvernul. În coaliție e încă multă nevoie de armonizare între poziții și e nevoie de multe contacte pentru a negocia punctele divergente. Sunt optimist că aceste chestiuni vor intra în normalitate”.

*****

Preşedintele Klaus Iohannis a reiterat, joi la amiază, sprijinul puternic al României pentru suveranitatea şi integritatea teritorială ale Ucrainei şi pentru dreptul acestei ţări de a decide liber asupra aspiraţiilor europene şi euroatlantice.

„Astăzi (joi – n.red.), la reuniunea informală a Consiliului European am reiterat sprijinul puternic al României pentru suveranitatea şi integritatea teritorială ale Ucrainei şi pentru dreptul său de a decide liber asupra aspiraţiilor europene şi euroatlantice. Trebuie să continuăm dialogul şi să căutăm o soluţie diplomatică”, a scris Klaus Iohannis, joi pe Twitter, citat de News.ro.

Într-o altă postare, şeful statului a afirmat că „riscurile pentru securitatea europeană încă sunt critice”.

„Trebuie să continuăm coordonarea noastră eficientă şi să demonstrăm o unitate vizibilă în timpul acestei crize, care sporeşte securitatea întregii zone euroatlantice”, a adăugat preşedintele Iohannis, în postarea pe Twitter.

Preşedintele Klaus Iohannis participă joi şi vineri la reuniunea informală a Consiliului European pe tema ultimelor evoluţii privind situaţia de securitate de la graniţele Ucrainei şi la cel de-al VI-lea Summit Uniunea Europeană – Uniunea Africană.



sursa: stirileprotv.ro

