Fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman, este în prezent implicat într-un proiect imobiliar în România, la Cluj. Potrivit presei, acesta s-a alăturat firmei globale de avocatură DLA Piper, specializată în imobiliare. În această calitate, potrivit Solidnews, Zuckerman a participat la deschiderea celui mai mare proiect imobiliar din Sud-Estul Europei, la Cluj, sub egida mesajului „Au venit americanii la Cluj.” Pe șantierul proiectului a fost prezent și fostul ambasador. Reprezentanții „Transilvania Smart City”, Adrian Alexandrov (partenerul Elenei Udrea) și Adrian Gurzău (finișul Elenei Udrea), au încheiat un parteneriat cu Consorțiul PHG pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar estimat ca valoare de piață la peste 2 miliarde de euro.



Negarea implicării directe în proiectul de la Cluj



Deși Zuckerman a participat la lansarea proiectului și a fost prezentat ca avocat al acestuia, el a negat legătura sa cu proiectul de miliarde de la Cluj, afirmând că proiectul Smart City este susținut de Emil Boc și că a fost prezent la deschidere doar pentru a vedea cu ochii săi proiectul, despre care spune că este susținut de Emil Boc, primarul PNL al Clujului.



De altfel, fostul ambasador a demonstrat o susținere fățișă a PNL în campaniile electorale pentru alegerile locale și parlamentare din România, fiind chiar fotografiat de Cancan alături de generalul Ciucă în timp ce-i curăța reverul hainei.



Presiuni asupra Elenei Lasconi



Chiar Elena Lasconi afirmă într-un interviu că Nicușor Dan a informat-o că, la complexul Stejarii, o așteaptă Zuckerman și Ciucă pentru a o convinge să se retragă din cursa electorală.



De altfel, însuși Nicușor Dan admite că i-a cerut sfatul lui Zuckerman înainte să-și lanseze candidatura. Mă întreb, în ce calitate un fost oficial american oferea sfaturi unui candidat din România?



Implicare în alegerile din 18 mai



Mai grav însă este amestecul acestuia în alegerile din 18 mai, susținând candidatul PNL, Nicușor Dan, și făcând afirmații fără acoperire despre contracandidatul acestuia, George Simion. Întrebat în luna decembrie dacă fostul ambasador al SUA îl va susține, Dan afirma că un fost oficial al SUA nu se poate amesteca în alegeri.



În schimb, Zuckerman nu ezită să-l califice pe candidatul care a luat 40% din voturi ca fiind extremist, punând această amprentă tuturor românilor care formează toată această mare proporție. În plus, i-aș indica fostului oficial să-și facă temele, ca să cunoască cine este extremist între cei doi candidați: actualul premier interimar, Cătălin Predoiu, calificându-l tocmai pe Nicușor Dan, cu câteva săptămâni în urmă, ca fiind extremist.



Contradicții în mesajele PNL și susținerea lui Zuckerman



În rezumat, PNL îl susține pe candidatul pe care ei înșiși l-au catalogat ca fiind extremist, în timp ce fostul oficial american le spune românilor să respingă extremismul, susținându-l pe extremistul Nicușor Dan. Nu am spus-o noi, a spus-o premierul PNL, Cătălin Predoiu.



Totodată, l-aș întreba pe Zuckerman dacă a consultat definiția extremismului, dacă interesele sale pot determina amestecul în alegerile din România și dacă cunoaște suficient de bine realitățile poporului român, astfel încât să dicteze votul românilor.



Dar mai ales, având în vedere că programul candidatului suveranist este foarte apropiat de programul președintelui Donald Trump (păstrând proporțiile diferenței între cele două țări), care parte din proiectele lui George Simion demonstrează extremism?



Cine dictează drepturile și libertățile?



Iar în privința acuzațiilor de dictatură, cred că ar trebui să se uite foarte bine în grădina partidului pe care îl susține, ca să vadă că cel care sălta oamenii din case pentru exercitarea dreptului la opinie era chiar actualul premier interimar PNL, Cătălin Predoiu (ministerul său), și nu candidatul suveranist, George Simion. Când vicepreședintele SUA, J.D. Vance, vorbește despre limitarea dreptului la apărare de către guvernele din Europa, dar mai ales despre anularea alegerilor din România pe „suspiciuni subțiri”, când președintele Donald Trump vorbește despre încălcarea „minunatului drept la exprimare”, atunci unde este dictatura potrivit Administrației Trump? Tocmai la cei pe care îi laudă Zuckerman.



La noi este o vorbă care își are originea în Biblie: „În loc să vezi paiul din ochiul vecinului, vezi bârna din ochiul tău.” Sau „Interesul poartă fesul”?