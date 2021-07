Mereu in locuinta se strica cate ceva, asa ca este necesar sa fii pregatit. Ar fi bine sa ai o trusa de scule care sa te scoata din impas atunci cand este cazul. Din pacate, nu poti apela mereu la un specialist care sa iti vina in ajutor, asa ca ar fi recomandat sa inveti sa te descurci singur, mai ales daca nu sunt lucruri foarte dificile.

Iata cele mai folosite 3 obiecte dintr-o trusa de scule!

Surubelnita

Surubelnita este probabil cea mai utilizata unealta din trusa de scule, datorita faptului ca este universala, putand fi folosita in mai multe scopuri. Avantajul cel mai mare al acesteia, este faptul ca este foarte usor de utilizat, ceea ce inseamna ca oricine poate sa o manevreze fara probleme. Aceasta te ajuta in foarte multe situatii, fiind necesara in orice gospodarie, pentru ca iti poate fi de folos in orice moment. Daca iti doresti seturi de surubelnite, le gasesti pe cele mai calitative la Sculeaz.ro de unde le poti achizitiona la cele mai avantoajoase preturi. Surubelnita este unealta ideala atunci cand doresti sa strangi un surub care s-a slabit, sa desfaci un aparat electrocasnic sau chiar sa aerisesti caloriferele. Cele mai des intalnite surubelnite sunt cele drepte si in cruce, dar recomandat este sa dispui de toate capetele care exista pe piata (imbus, torx etc).

Bormasina

Bormasina face si ea parte dintre obiectele necesare intr-o locuinta, intrucat nu stii niciodata cand ai nevoie de ea. Este putin mai dificil de utilizat, asa ca ar fi bine sa o folosesti doar daca esti sigur ca o poti face ca la carte. Atunci cand doresti sa utilizezi bormasina, tine neaparat cont de orele de liniste, care pot sa difere de la bloc la bloc. Nimanui nu ii place un vecin galagios, mai ales daca face acest lucru in timpul de odhina stabilit de asociatie. Bormasina te ajuta atunci cand doresti sa montezi un suport de televizor in perete, un dulap, sau chiar un tablou. Ai grija sa nu te ranesti si apeleaza la un specialist daca simti ca este necesar.

Ruleta

Nu stii cat de necesara iti este o ruleta pana in momentul in care sesizezi ca ai nevoie de ea si nu ai una la indemana. Aceasta este folosita atunci doresti sa estimezi distante pentru o noua mobila sau pentru masurarea diferitelor spatii. Ruleta te scapa de momentul in care iti cumperi un nou pat si constati ca nu incape in dormitor, sau mai rau, nu iti incape pe usa. Chiar daca nu pare, te ajuta foarte mult si la repararea, montarea sau demontarea anumitor obiecte. Daca doresti sa dezmembrezi un dulap, trebuie sa iei in calcul spatiul pe care il ai disponibil pentru a te desfasura in voie si sa te asiguri ca ai destul de mult loc cat sa poti sa asezi toate elementele acestui obiect.

In concluzie, daca doresti sa te ocupi singur de diverse reparatii sau iti place sa fii mereu pregatit indiferent de situatie, opteaza pentru o trusa de scule cat mai complexa, pe care sa o ai mereu la indemana.

Sursa foto: Pexels.ro