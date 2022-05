La sfârșitul lunii trecute, potrivit unui convocator al companiei Unirea din Cluj Napoca, firmă aflată în proprietatea familiei Bene, s-a aprobat vânzarea spațiilor deținute în zona Pieței 1 Mai.

Cumpărătorul activelor este Iulian Dascălu, patronul Iulius Mall care se pregătește să deruleze un proiect imobiliar pe platforma Carbochim, în apropierea spațiilor Unirea SA.

”Aprobarea vanzarii imobilelor constand in terenuri si constructii situate in Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr 1-2 Judetul Cluj, identificate astfel si definite in continuare „Imobilele” in conditiile de mai jos:

terenul avand numar cadastral 331807, inscris in CF 331807 Cluj-Napoca, in suprafața de 1.256 mp impreuna cu toate constructiile amplasate pe acest teren, teren si construcții aflate in proprietatea UNIREA SA;

terenul avand numar cadastral 331806, inscris in CF 331806 Cluj-Napoca, in suprafața de 642 mp impreuna cu toate constructiile amplasate pe acest teren, teren si constructii aflate in proprietatea UNIREA SA;

terenul avand numar cadastral 274874, inscris in CF 274874 Cluj-Napoca, in suprafața de 15.403 mp impreuna cu toate constructiile amplasate pe acest teren, teren si construcții aflate in proprietatea UNIREA SA;

terenul avand numar cadastral 263734, inscris in CF 263734 Cluj-Napoca, in suprafața de 6.846 mp impreuna cu toate constructiile amplasate pe acest teren, teren si construcții aflate in proprietatea UNIREA SA;

terenul avand numar cadastral 300667, inscris in CF 300667 Cluj-Napoca, in suprafața de 434 mp impreuna cu toate constructiile amplasate pe acest teren, teren si construcții aflate

in proprietatea UNIREA SA;

cota indiviza de 1570/2017 din terenul avand numar cadastral 263752 inscris in CF 263752 Cluj-Napoca in suprafața de 4.034 mp impreuna cu toate constructiile amplasate pe acest teren, toate acestea aflate in proprietatea UNIREA SA;

terenul avand numar cadastral 284356, inscris in CF 284356 Cluj-Napoca, in suprafața de 777 mp impreuna cu toate constructiile amplasate pe acest teren, teren si construcții proprietatea UNIREA SA;

cota indiviza de 9477/10 000 din terenul avand numar cadastral 6840/1/3/1, inscris in CF 279508 Cluj-Napoca, in suprafața de 1.678 mp impreuna cu toate constructiile amplasate pe acest teren, toate acestea aflate in proprietatea UNIREA SA;

terenul avand numar cadastral 300637, inscrisa in CF 300637 Cluj-Napoca, in suprafața de 10.436 mp impreuna cu toate constructiile amplasate pe acest teren, teren si construcții aflate in proprietatea UNIREA SA;

APARTAMENT cu nr.cad. 250264-C1-U7 inscris in CF 250264-C1-U7 Cluj-Napoca cu suprafata construita de 461 mp si drept de superficie in teren aferent apartamentului in suprafata de 376 mp din terenul cu numarul cadastral 250264 inscrisa in CF 250264 Cluj-Napoca;

APARTAMENT cu nr.cad. 250264-C1-U8 inscris in CF 250264-C1-U8 Cluj-Napoca cu suprafata construita de 93 mp si drept de superficie in teren aferent apartamentului in suprafata de 75 mp din terenul cu numarul cadastral 250264 inscrisa in CF 250264 Cluj-Napoca;

Orice alte constructii, elemente de infrastructura si utilitati, echipamente aferente imobilelor descrise mai sus”, arată convocatorul Unirea SA.

Potrivit aceluiași document, pretul de vanzare este de cel puțin 18 milioane de euro.

Potrivit site-ului Unirea, compania pregătea un proiect imobiliar pe amplasamentul din Piața 1 Mai.