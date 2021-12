Parada de 1 Decembrie a fost un eșec lamentabil, după ce jandarmii au defilat de parcă tocmai și-au revenit din paralizie și ar fi făcut exerciții pentru punerea în mișcare a mușchilor. Cu toate acestea, ei vin cu o scuză: au ajuns la paradă după o beție cruntă. Se pare că jandarmii au băut toată noaptea de necaz, fiindcă a ajuns și la urechile lor zvonul că pensiile speciale s-ar putea desființa și au pierdut noțiunea timpului, uitând că se află de fapt la parada de 1 Decembrie și nu la repetiții.

Gazeta de Cluj a intrat în contact cu unul dintre jandarmii prezenți, care ne-a declarat că: „Sincer, după ce am auzit discursul lui Boc, am crezut că suntem la repetiții. Nu știu ce tot sunt atât de nemulțumiți și ce așteptări mai au de la noi, în condițiile în care s-ar putea să ne pensionăm ca restul proștilor, după ce am frecat menta o viață întreagă. Am pierdut noțiunea timpului. Credeam că suntem în timpul programului de lucru și atât”.

Conducerea jandarmeriei a anunțat că aceștia nu vor rămâne nepedepsiți, astfel încât le vor tăia din orele de somn din timpul lucrului și le vor înlocui cu lecții de dans și canto pentru ca la anul, ca să se poată revanșa, vor recita și imnul.



Acest material este considerat un pamflet și trebuie tratat ca atare.



