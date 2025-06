Festivalul revine cu ediția 14 între 5-7 iunie 2026 și Marcos Valle pe afiș

Jazz in the Park 13 – a daytime festival – a fost o ediție cu mult soare, la propriu și la figurat. Primul festival al verii a deschis sezonul cu trei zile pline de muzică bună, momente de suflet, tihnă și mesaje care contează. Cei peste 20.000 de participanți au trăit o experiență completă în Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca – cu concerte memorabile și o atmosferă relaxată, în stilul Jazz in the Park.

Cele patru scene ale festivalului au găzduit peste 50 de artiști, DJ sets și sesiuni de improvizație, într-un decor natural unic. Hill Stage și Backyard Stage au adus în fața publicului concertele principale, în timp ce Friends Stage a fost spațiul pentru vinyl sets, iar scena Jam Session a rămas deschisă în fiecare seară pentru jam-uri spontane între muzicieni și public.

Printre headlinerii acestei ediții s-au numărat Ibrahim Maalouf – cu noul său proiect „Trumpets of Michel-Ange”, Seun Kuti & Egypt 80, Kokoroko, Nneka și Alabaster DePlume. Unul dintre momentele centrale ale ediției a fost prima rezidență artistică din istoria Jazz in the Park: colaborarea dintre JazzyBIT și pianistul cubanez Omar Sosa, cu șase nominalizări la Grammy. Proiectul lor – născut din prietenie și susținut de festival – a fost prezentat în premieră absolută pe Hill Stage, într-un concert intens și profund.

Denisa Dan, manager Jazz in the Park: ”Ediția din acest an a Jazz in the Park a demonstrat că 13 e un număr noroc. Se spune că norocul ți-l faci cu mâna ta, dar de această dată l-am făcut împreună cu oamenii care au luat la pas ulițele Parcului Etnografic, care au stat în fața scenelor, care au descoperit fiecare activitate și care au trăit festivalul exact cum și-au dorit. Împreună am avut parte de cel mai bun Jazz in the Park Festival de până acum.”

Ibrahim Maalouf, Kokoroko, Seun Kuti și Nneka – headlineri cu mesaj

Jazz in the Park a fost mereu mai mult decât un festival: un manifest cultural, o invitație la empatie, reflecție și conectare. Fiecare seară a fost marcată de momente speciale. Vineri, Ibrahim Maalouf a oferit un concert memorabil, încheiat cu un moment de reculegere pentru victimele conflictelor din Orientul Mijlociu – o seară care a emoționat publicul și a creat o conexiune aparte.

Sâmbătă, Hill Stage a vibrat cu afrobeat și energie: Kokoroko și Seun Kuti & Egypt 80 au ridicat publicul în picioare și au transmis mesaje puternice despre libertate și solidaritate. Alabaster DePlume a adus poezie și introspecție, într-un concert terapeutic și plin de mesaj, exprimându-și și el solidaritatea cu Palestina. Iar duminică, colaborarea JazzyBIT & Omar Sosa – născută din prietenie și conturată într-o rezidență artistică – a fost una dintre cele mai emoționante experiențe muzicale ale ediției.

Finalul a aparținut artistei Nneka, care a încheiat festivalul cu un concert intens și profund, în stilul său inconfundabil, între soul, reggae și hip-hop, cu puternice mesaje sociale.

Publicul, pregătit pentru Jazz in the Park 14 – 5-7 iunie 2026

În cadrul festivalului, au fost vândute aproximativ 1.600 de abonamente pentru ediția din 2026, la un preț special: 150 de lei. Următoarea ediție va avea loc între 5–7 iunie 2026, în Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca, iar primul nume confirmat este Marcos Valle, care nu a mai putut ajunge anul acesta din motive personale, dar care și-a confirmat prezența pentru 2026.

Pentru cei care nu au apucat să își rezerve locul, organizatorii au lansat un nou pachet limitat de 500 de abonamente, denumit „LOVE SUPREME”, inspirat de legendarul album semnat John Coltrane. Acestea sunt disponibile la prețul de 189 de lei, un discount de 40%, pe site-ul oficial: bilete.jazzinthepark.ro.

Jazz in the Park – o experiență completă, dincolo de muzică

Jazz in the Park nu a fost doar despre concerte. A fost și despre dialog, gândire critică și inspirație. În cadrul seriei „Întâlniri pe prispă”, publicul a fost invitat la conversații cu artiști, jurnaliști, lideri culturali și personalități publice. Tema din acest an – Adaptare / Reinventare – a adus pe scenă idei despre schimbare, curaj și rolul culturii într-o lume în continuă transformare.

De asemenea, festivalul a găzduit ateliere, expoziții, instalații artistice și zone de relaxare, cu activități pentru toate vârstele. Publicul a fost parte activă a festivalului, inclusiv prin proiectul People’s Aftermovie, care a invitat participanții să-și documenteze video experiența și să contribuie la povestea colectivă a Jazz in the Park.

​​DESPRE JAZZ IN THE PARK

​​Jazz in the Park este un festival manifest care combină muzica bună cu promovarea de valori pozitive în comunitate. Festivalul a găzduit până acum peste 500 de concerte de jazz cu artiști internaționali și este astăzi unul dintre cele mai importante festivaluri europene de gen. În 2019, Jazz in the Park a câștigat trofeul categoriei „Best Small European Festival”, la cea de-a XI-a ediție a prestigioasei competiții European Festival Awards. A devenit, astfel, primul festival de jazz din Europa (și implicit din România) care a obținut o distincție la acest eveniment. De asemenea, festivalul a fost finalist de 5 ori la aceeași categorie, ultima nominalizare fiind chiar pentru ediția de anul trecut.

