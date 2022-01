Ultima zi a anului 2021 a coincis cu ultima zi de activitate a dr. Lucian Fodor, medic primar și coordonator al Compartimentului de Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă și Arși și a dr. Raluca Sobec, medic primar în cadrul aceluiași compartiment al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca. Cei doi medici și-au dat demisia pentru neîndeplinirea de către angajator a obligațiilor asumate prin contractul individual de muncă. Cu alte cuvinte, au ajuns să fie victimele unor presiuni, abuzuri și umilințe lansate de conducerea spitalului și au ales să plece cu demnitate.

Dr. Lucian Fodor și dr. Raluca Sobec au cerut încetarea contractelor individuale de muncă începând cu data de 1 ianuarie 2022, după ce în urmă cu o lună și-au prezentat demisiile din gărzile la domiciliu alături de alți cinci medici. Demisiile medicilor au survenit în urma încălcării în mod repetat a obligațiilor asumate prin contractul individual de muncă de către angajator, mai exact, de către Claudia Gherman.

Scandalul a început după ce conducerea spitalului a organizat un concurs, pe ascuns, pentru ocuparea unui un post de medic primar confirmat în specialitatea chirurgie vasculară la Secţia Chirurgie Vasculară și un post de medic primar confirmat în specialitatea chirurgie plastică microchirurgie reconstructivă la Compartimentul de Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă, medicii specialiști fiind lăsați pe dinafară pentru a asigura faptul că nu există mai mult de un candidat pentru un post. Artificiul folosit de managerul spitalului pentru organizarea concursului nu a fost utilizat numai o singură dată, astfel de metode fiind des întâlnite, pentru a le asigura un post călduț celor pe care Claudia Gherman îi are la suflet sau de pe urma cărora poate să culeagă anumite beneficii.

La acel moment, simțindu-se discriminați, mai mulți medici specialiști și dr. Lucian Fodor au trimis către conducerea spitalului un memoriu prin care au cerut reorganizarea concursului, ceea ce nu s-a mai întâmplat, cu toate că Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj a confirmat că organizarea concursului a dus la încălcarea obligațiilor asumate de către angajator în contractul individual de muncă. Ulterior, medicii din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca au notificat conducerea unității medicale că își vor rezilia contractul de gărzi la domiciliu începând cu 1 decembrie 2021. Fapt care a declanșat o serie de de atacuri din partea conducerii care le cerea medicilor în cauză declarații, le trimitea diferite adrese, iar în cazul lui Lucian Fodor s-a dispus cercetarea disciplinară și eliberarea din funcție.

Urgențele de chirurgie plastică nu pot fi tratate la Cluj

La două săptămâni după ce medicii au cerut rezilierea contractelor de gărzi la domiciliu și Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca a fost nevoit să trimită urgențele medicale către alte spitale din țară, Claudia Gherman a trimis o adresă către Ministerul Sănătății în care descrie situația ca fiind una fără precedent, iar „continuarea activității medicale și de asistență de urgență a Compartimentului de Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă este imposibil de asigurat datorită refuzului medicilor acestei structuri de efectua gărzi.” Tot în adresa trimisă către Ministerul Sănătății, managerul spitalului, Claudia Gherman, a ținut să precizeze că medicii care și-au înaintat demisiile din activitatea de gardă, nu au avut motive întemeiate.

Conducerea SCJU Cluj-Napoca a analizat situația structurii spitalului și a funcționării fiecărui sector și propune modificarea Secției Clinice (75 de paturi ), a Compartimentului de Ortopedie și Traumatologie (10 paturi) și desființarea Compartimentul de Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă (12 paturi), astfel se dorește reorganizarea secției Chirurgie generală I, reorganizarea Compartimentului de Ortopedie și Traumatologie prin includerea în secția Chirurgie I, înființarea unui nou Compartiment de Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă pentru urgențe complexe-politraumă, în cadrul Secției chirurgie I.

Surpriza de-abia acum apare la propunerea unei structuri pentru Secția Clinică Chirurgie generală I, astfel ar urma să fie 75 de paturi la Chirurgie generală, Compartimentului de Ortopedie și Traumatologie pentru urgențe complexe-politraumă va avea 10 paturi, iar Compartimentul de Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă pentru urgențe complexe-politraumă va avea 12 paturi. Prin intermediul acestei adrese trimise către Ministerul Sănătății, conducerea spitalului solicită fără să țină cont de prevederile legale desființarea compartimentelor de chirurgie plastică și ortopedie și înființarea unei secții de proporții cu 97 de paturi chiar dacă, potrivit legii, o secție poate avea cel mult 75 de paturi.

Vizite inedite ale Corpului de Control al Ministerului Sănătății la SCJU Cluj-Napoca

Potrivit surselor Gazeta de Cluj, în perioada 15-17 decembrie 2021, Constantin Dina, șeful Corpului de Control al Ministerului Sănătății a făcut o vizită la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, unde ar fi luat declarații medicilor care și-au reziliat contractul de gărzi la domiciliu și i-ar fi propus lui Mihai Moisescu, directorul executiv al direcției de Sănătate Publică Cluj să facă toate demersurile necesare pentru a-l înlătura pe Lucian Fodor din funcția de coordonator al Compartimentului de Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă și Arși. Participarea unui reprezentant al Ministerului Sănătății în data de 16 decembrie 2021 este confirmată și de Raluca Sobec în decizia sa de demisie.

„Ca o consecință a justificării demisiei fără preaviz a contractului de gărzi la domiciliu, în data de 16.12.2021 am fost chemată pentru a da o declarație în fața doamnei manager prof. dr. Claudia Gherman și a unui reprezentant al Ministerului Sănătății.”, se arată în decizia de demisie a Ralucăi Sobec.

Contactat de reporterii Gazeta de Cluj, Constantin Dina, șeful Corpului de Control al Ministerului Sănătății, a confirmat, după mai multe insistente, că a făcut o vizită spitalului în perioada amintită, însă nu a dorit să precizeze care a fost scopul și durata vizitei, iar în legătură cu propunerea făcută lui Mihai Moisescu de a-l demite pe Lucian Fodor, acesta a răspuns că nimic nu este adevărat, apoi ne-a recomandat să trimitem o solicitare în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice dacă vrem mai multe informații.

Am dorit să cerem un punct de vedere și din partea șefului DSP Cluj, Mihai Moisescu, însă acesta nu a răspuns la telefon.

Lucian Fodor, eliminat din funcția de conducere în baza unor articole inexistente în lege

Cert este că exact în aceeași perioadă, managerul spitalului, Claudia Gherman, l-a notificat pe Lucian Fodor că începând cu data de 17. 12. 2021 „se sistează numirea din funcția de medic primar coordonator la COMP. CHIRURGIE PLASTICĂ”, înlăturându-l ilegal din funcție în baza unor prevederi legale inexistente.

„Verificând prevederile invocate de manager în decizia unilaterală (…) am constatat că nu există la art. 184 alineatele 4 și 8 invocate de manager! Fără comentarii!”, a motivat Lucian Fodor în decizia de demisie.

Este lesne de înțeles din deciziile de demisie ale lui Lucian Fodor și a Ralucăi Sobec că, după ce au luat atitudine cu privire la organizarea concursului dedicat medicilor primari din octombrie, conducerea SCJU Cluj-Napoca a ales o cale de a se „revanșa” și a început să facă presiuni asupra lor, să-i pună la punct de fiecare dată când au avut curajul să spună că le sunt încălcate drepturile, lăsând în urmă toate eforturile depuse de cei doi medici, competența profesională și sacrificiile lor pentru a asigura un act medical de calitate fiind nevoiți să cumpere materiale, medicamente, truse de instrumentar, pansamente și nu numai.

Concursul organizat pe ascuns în octombrie 2021 nu a fost unul întâmplător din cel puțin două motive: după ce Lucian Fodor a fost eliminat din funcția de conducere pe care o ocupa în cadrul Compartimentul de Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă, în locul lui să fie numit tocmai câștigătorul concursului, de altfel și singurul candidat înscris pentru postul de medic primar confirmat în specialitatea chirurgie plastică microchirurgie reconstructivă în cadrul Compartimentului de Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă, dr. Claudiu Filip. Acesta a mai concurat de trei ori pentru același post și nu a fost admis, iar în prezent lucrează și la Spitalul Regina Maria din Cluj-Napoca. Un alt aspect care ridică semne de întrebare asupra modului în care dr. Claudiu Filip a fost admis pe post este și faptul că soția acestuia, Liana Filip ocupă funcția de auditor public extern la Camera de Conturi Cluj, organul fiscal care controlează Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca.

„Am fost supus la diverse presiuni și tratamente care mi-au încălcat grav dreptul la demnitate la locul de muncă”

Lucian Fodor a declarat că i-a fost grav afectată demnitatea în muncă, prin comportamentul abuziv al managerului care, spune el, ar fi avut scopul de al- intimida și umili. Acesta a descris în decizia de demisie cum ani la rând a prestat ore întregi de muncă voluntară, a pus bazele unei linii de gardă la domiciliu pentru chirurgia plastică, pe care Claudia German a refuzat să o asigure, cu toate că deține această specializare.

„Aș putea să amintesc mile de ore de voluntariat făcute de mine până ce, în cele din urmă, după mulți ani și multe eforturi, s-a reușit înființarea unei linii de gardă la domiciliu de chirurgie plastică, distrusă în doar câteva săptămâni de actuala conducere. Când s-a înființat linia de gardă la domiciliu, în afară de o colegă, doamna Raluca Sobec, nici măcar angajații spitalului printre care și doamna manager de azi, care deține specialitatea de chirurgie plastică nu a dorit să asigure gărzile. După 15 ani de activitate, în care am tratat mii de pacienți, în ultima perioadă am fost supus la diverse presiuni și tratamente care mi-au încălcat grav dreptul la demnitate la locul de muncă.”

În acest sens, Lucian Fodor amintește numeroasele adrese din partea conducerii spitalului la care a fost solicitat să răspundă în ultima perioadă în calitate de coordonator al compartimentului, fiind nevoit să-și petreacă un timp însemnat pentru a răspunde, în detrimentul actului medical. Pe lângă decizia Claudiei gherman de a-l elibera din funcție în baza unor alineate inexistente, acesta are și o decizie de cercetare disciplinară înregistrată în 16 decembrie 2021 în care este acuzat că și-a încălcat atribuțiile de serviciu.

Acesta consideră că toate abuzurile la care a fost supus de-a lungul timpului au avut ca scop înlăturarea acestuia din funcție, astfel Claudia Gherman și-ar fi atins scopurile: „Apreciez că șicanele la care am fost supus, hărțuirea și tratamentul incorect, nu au avut alt rol și alt mobil decât înlăturarea mea din activitatea desfășurată în baza CIM, astfel încât cred că prezenta demisie poate să fie primită de către Dvs. cu entuziasm, urmând ca Dvs. să asigurați serviciul medical cu personalul selectat conform viziunii Dvs.”

„Am constatat crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor și ofensator”

Nici Raluca Sobec nu a scăpat din ghearele nemiloase ale conducerii și, la fel ca Lucian Fodor, a primit nenumărate solicitări de a da declarații, fără a fi informată în prealabil că ar fi fost cercetată disciplinar. Raluca Sobec a declarat că acest tip de atitudine îi: „crează o stare de stres la locul de muncă, un climat impropriu pentru prestarea unei munci și așa solicitante, când integritatea fizică și viața pacientului implică numeroși factori, pornind de la luarea unor decizii rapide și ferme, comprehensiune, urmate de manopere medicale precise care să asigure reușita sperată de pacient și dorită de fiecare dintre cei implicați în realizarea fiecărui act medical. În ultima perioadă am constatat lezarea demnității mele ca medic cu experiență de mai bine de 10 ani, crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor și ofensator.”

Chiar dacă managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca nu a ținut seama de reușitele profesionale ale celor doi medici, care au ales să plece după 10, respectiv 15 ani de muncă în cadrul unității medicale, ceilalți colegi au ales să-și arate aprecierea față de Lucian Fodor printr-un ropot de aplauze. De asemnea, prof. dr. Cristina Ghervan, ex-Director Medical SCJU în perioada 2014-2017, medic primar endocrinolog, sectia Endocrinologie SCJU, a adus numai cuvinte de laudă și a confirmat spusele celor doi medici cu privire la lipsa aprovizionării spitalului cu materialele și medicamentele necesare.

„L-am cunoscut pe dr. Lucian Fodor în 2014 când am devenit director medical al SCJU. Am avut și am o părere excelentă despre activitatea sa profesională (atât din punct de vedere clinic, medical, cât și științific – are un palmares de publicații științifice de înalt nivel), de aceea am și făcut demersurile, alături de managerul Petru Șușcă pentru înființarea compartimentului de Chirurgie plastică, reparatorie și arsuri și înființarea liniei de gardă care nu exista în acel moment, singurul medic plastician (dr. Lucian Fodor) fiind chemat gratuit de la domiciliu în caz de urgență – situație care nu era nici legală, nici umană. Pe parcursul celor patru ani în care am fost director medical (2014-2017), am văzut compartimentul de chirurgie plastică dezvoltându-se și activitatea se desfășura normal atât pentru patologia cronică cât și pentru urgențe. Nu am avut niciodată nici măcar o reclamație sau sesizare din partea pacienților privind ingrijirile din secția de chirurgie plastică, dimpotrivă, doar multumiri si laude. Pe tot parcursul anului 2021 au fost probleme în aprovizionarea spitalului: de exemplu, la endocrinologie lipsesc unii reactivi pentru dozări hormonale de 6 luni, pacienții fiind nevoiți să facă dozările contra cost în laboratoare private pentru ca să putem stabili diagnosticul sau urmări tratamentul. De asemenea, achiziționarea de izotopi radioactivi pentru secția de medicină nucleara a fost foarte deficitară, scintigrafia tiroidiană și paratiroidiană nu s-a putut realiza timp de 5-6 luni, iar acum listele de așteptare sunt foarte lungi. Asta doar dintre aspectele pe care le cunosc eu, ca medic primar endocrinolog, dar probabil că aceste disfuncționalități au fost și la nivelul altor secții.” declarat Cristina Ghervan.

Cine este Lucian Fodor?

Lucian Fodor este unul dintre cei mai bine cotați chirurgi plasticieni și de reconstrucție din România. Acesta a lucrat la cele mai mari spitale de profil din lume, respectiv în Israel și Statele Unite ale Americii. A revenit în România unde a ales să lucreze la un spital de stat și să dea tot ce poate pentru binele pacienților. În catalogul ISI WEB of Science, Lucian Fodor este cotat cu un indice Hirsch de 18. Ca o paralelă, prof. univ. dr. Claudia Gherman care conduce Spitalului Județean Cluj, are doar 11.

Abuzurile Claudiei Gherman, confirmate de ITM

Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj a confirmat acuzațiile aduse Claudiei Gherman cu privire la modul în care a fost organizat concursul de la începutul lunii octombrie 2021 pentru ocuparea postului de medic primar confirmat în specialitatea chirurgie vasculară și a unui post de medic primar confirmat în specialitatea chirurgie plastică – microchirurgie.

ITM Cluj a semnalat că nu s-a ținut cont de prevederile contractului colectiv de muncă, în ceea ce privește componența comisiei de examinare, mai exact, părțile au convenit ca în comisiile de angajare trebuie să fie și un reprezentant al sindicatelor sanitare în calitate de observator, însă nu a fost respectată această clauză. De asemenea, chiar dacă în cadrul aceluiași contract colectiv de muncă, angajatorul își ia angajamentul de a anunța sindicatul și salariații cu privire la vacantarea unor posturi în cadrul unității medicale, ITM Cluj a constatat că nici această clauză nu a fost respectată, nefiind niciun înscris eliberat de către unitate. În același document, ITM Cluj a semnalat și faptul că postul de medic primar în specialitatea chirurgie plastică scos la concurs putea fi ocupat de dr. Raluca Sober, deoarece aceasta solicitase conducerii unității medicale să fie redistribuită pe post, mai ales că deținea calificarea și avizele necesare, însă cererea i-a fost respinsă.