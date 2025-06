Organizatorii Neversea Kapital, noul festival de top al capitalei, au anunțat două noi prezențe spectaculoase în lineup-ul ediției inaugurale: John Summit, superstarul american al muzicii house, și Paul Kalkbrenner, pionierul techno-ului live din Germania.

Gândit ca o experiență urbană de neratat, festivalul va transforma Arena Națională într-un centru al muzicii, tehnologiei și entertainmentului, în perioada 4–6 iulie 2025. Pe lângă numele anunțate deja – precum Axwell, Steve Aoki, Nina Kraviz, Lost Frequencies sau Don Diablo – lineup-ul primei ediții promite o combinație explozivă între cultura mainstream și underground.

John Summit, recunoscut drept „The Hottest Name in Dance Music”, a devenit un fenomen global cu piese ca Deep End și un album de succes, Comfort in Chaos. În 2024, a bifat momente istorice: un concert sold-out la Madison Square Garden și participări la cele mai mari festivaluri din lume.

La rândul său, Paul Kalkbrenner, cunoscut pentru modul său unic de a interpreta live fiecare set, promite o călătorie muzicală de neuitat. Artistul german, celebru pentru imnul Sky and Sand, a urcat pe scenele principalelor festivaluri internaționale și rămâne o figură legendară în cultura techno.

Abonamentele pentru Neversea Kapital sunt deja disponibile pe www.neversea.com, iar organizatorii promit noi nume de top în curând.