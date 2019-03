Judecătoarea Adina Daria Lupea de la Curtea de Apel Cluj a transmis un mesaj colegilor ei din instanțe prin care îi apreciază pentru inițiativa luată în weekend, referitor la scrisoarea adresată CSM prin care judecătorii își exprimă dezacordul prin ducerea protestelor în afara instanțelor, la Bruxelles. De asemenea, aceasta vorbește și despre cum „liderii își urmăresc agendele personale”.

„Sunt foarte mandra de toti colegii mei, de la Tribunale si de la Curtile de Apel care au reactionat si au facut-o in weekend, sacrificandu-si timpul personal. Cum am mai spus, nu numai eu, amploarea protestelor a fost augmentata si alimentata de anumite site-uri,pentru a induce o deruta in randul populatiei.

Modul de lucru nu imi este strain, fiindca eu am (dez)avantajul sa cunosc liderii razmeritei. Razmerita intitulata foarte bombastic „pentru apararea statului de drept” . O imensa minciuna. Liderii urmaresc agende personale, cum au facut-o si in trecut. Si nu neaparat in interesul nostru, ei au alte tinte.

Nu m-ar surprinde ca maine sa vad ca si procurorii se alatura demersurilor noastre. In final, o mare si nociva propaganda le este indusa si lor.

Cata vreme traiesc si respir, nu voi tolera asemenea manipulari”, a scris pe Facebook judecătoarea Adina Daria Lupea.