Într-o postare pe Facebook, judecătoarea Adina Lupea de la Curtea de Apel Cluj îi face critica șefului CSM, Bogdan Mateescu.

Lupea dezvaluie metamorfoza radicala suferita de Bogdan Mateescu, actualul presedinte al CSM, care, odata ajuns la putere, s-a transformat intr-un “paracios pe banda al fostilor colegi si pretini”, colegi care in trecut l-au sprijinit si cu care era parteneri de idei, simpozioane, mese si chefuri cu lautari. “Baiatul servil, bonom si carismatic”, “simpaticul domn judecator tanar si asumat” a disparut, afirma Lupea, locul sau fiind luat de un personaj care i-a terorizat cu abateri disciplinare pe toti cei care ii fusesera alaturi in trecut. Adina Daria Lupea se refera la judecatoarele Madalina Afrasinie de la Tribunalul Bucuresti si Adriana Stoicescu de la Tribunalul Timis, dar si la ea insasi, in conditiile in care toate trei au avut sesizari la Inspectia Judiciara din partea lui Bogdan Mateescu. Sesizari care in final au fost clasate.

Pe de alta parte, judecatoarea Adina Lupea ii aminteste lui Bogdan Mateescu faptul ca „Bobita Matilet” mai are doar vreo doua luni din “trista sefie” de la CSM. “Iar acum, la final, cand tragi linie, cu ce te ai ales, Bogdan? Ca puterea pleaca de la tine… Am plecat si noi si ramai singur cu vanitatea ta si cu actele tale de dreptate din care nici macar IJ nu a inteles nimic…” ii transmite judecatoarea Adina Daria Lupea de la Curtea de Apel Cluj presedintelui CSM Bogdan Mateescu.

Bobi, oare cum ai ajuns aici?

Suntem convinsi ca postarea Adinei Daria Lupea il va scoate din sarite pe Bogdan Mateescu. In loc sa caute razbunari, acesta ar trebui sa o analizeze insa la rece si sa incerce sa inteleaga cum a ajuns sa provoace asemenea dezamagiri unor oameni care in trecut i-au fost alaturi, care l-au sprijinit si cu care a facut echipa. Si, atentie, vorbim de unele dintre cele mai importante si mai apreciate judecatoare din aceasta tara. In plus, Bogdan Mateescu ar trebui sa fie constient ca nu doar Adina Daria Lupea gandeste in acest fel, ci extrem de multi alti magistrati. Lupea are insa curajul sa ii spuna in fata lui Mateescu ceea ce crede despre el.

Iata reactia judecatoarei Adina Daria Lupea de la Curtea de Apel Cluj dupa ce Inspectia Judiciara a clasat sesizarea formulata de seful CSM Bogdan Mateescu impotriva magistratei Madalina Afrasinie de la Tribunalul Bucuresti:

“Veste buna, foarte buna in prag de toamna.

In sfarsit, si Madalina Elena Dardeci, colega si amica mea, a scapat de cercetarea disciplinara. Dupa mine si Adriana Stoicescu.

Si dupa o alta colega, care de asemenea l-a sprijinit pe Mateescu, proactiv, sa ajunga unde e azi. Vremelnic presedinte al CSM.

Ridicat vremelnic dintre noi, care pretindeam ca avem experiente la oameni, sprijinit la revocari si in alegerile la CSM, partenerul nostru de idei, chefuri cu lautari, mese, simpozioane, adica simpaticul domn judecator tanar si asumat, s-a dovedit a fi altceva.

Cum a ajuns la putere, a infierat cu manie proletara aproape orice coleg, din orice tabara. Baiatul serviabil si bonom si carismatic s-a transformat intr-un paracios pe banda al fostilor ‘colegi si pretini’. A reusit intr-un an sa ne terorizeze cu inventate abateri disciplinare aproape pe toti care i-am fost sprijin, si prieteni, ani de zile. Ca a ajuns sef.

Trista sefie din care mai are vreo doua luni.

Iar acum, la final, cand tragi linie, cu ce te ai ales, Bogdan? Ca puterea pleaca de la tine… Am plecat si noi si ramai singur cu vanitatea ta si cu actele tale de dreptate din care nici macar IJ nu a inteles nimic…”