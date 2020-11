Judecătoarea Evelina Oprina, membru ales al CSM, acuză diverse presiuni asupra ei, după ce și-a anunțat intenția de a candida la șefia CSM în 2021. Chiar dacă nu o face în mod direct, având exprimări alese atent, Oprina lasă să se înțeleagă faptul că unii colegi pe care îi are sunt deranjați de intenția ei de a candida în 2021.

Totul a pornit după ce un jurnalist de la Televiziunea Publică a întrebat printr-o solicitare despre o eventuală incompatibilitate a judecătoarei cu funcția de director de revistă juridică publicată de o societate privată.

Evelina Oprina a răspuns pe larg despre activitatea ei în fața președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, iar într-un editorial le transmite celor „apropiați” (n. r.: ghilimelele sunt puse chiar de ea) „care din varii considerente aleg să nu aibă un interes în zona științificității, am așteptarea legitimă de a accepta cu seninătate că alții au, doresc și pot să aibă asemenea preocupări”.

De asemenea, pe lângă argumentele aduse pentru CSM, Evelina Oprina a publicat un articol editorial intitulat Iertat să-mi fie că scriu, în publicația Juridice.ro, în care nuanțează anumite informații. Redăm mai jos punctul de vedere al judecătoarei.

„Având în vedere preocupările de altfel legitime ale oricărei persoane, fie ea jurnalist sau nu, cu privire la activitatea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii şi în registrul deplinei transparenţe pe care o clamez şi de care nu mă voi dezice până la finalul mandatului de membru CSM, înţeleg să fac publice anumite aspecte pe care colegii judecători şi procurori, dar şi publicul larg sunt îndreptăţiţi să le cunoască cu privire la activitatea mea științifică și de cercetare pentru clarificarea oricăror întrebări, curiozităţi ori nelămuriri.

Apreciind în mod deosebit interesul jurnalistic manifestat în ultimele zile cu privire la activitatea mea ştiinţifică şi de cercetare, nu pot totuşi să nu remarc că o procupare aparent îndreptăţită se manifestă totuși subit pe această zonă, deşi activitatea subsemnatei pe palierul ştiinţific este publică şi binecunoscută tuturor de peste 15 ani.

Nu pot considera ca fiind o simplă coincidenţă declanşarea unui astfel de demers în contextul tumultuos al acestui an, context ce a vizat şi continuă să vizeze persoana mea, în condițiile în care anumite rumori pe acest subiect și-au făcut apariția de mai multă vreme în diverse medii și s-au intensificat odată cu anunțata mea candidatură pentru președinția CSM 2021.

Desfășor activitate didactică din anul 1998, dobândind până în prezent toate gradele corespunzătoare învăţământului superior, inclusiv cel de profesor universitar, iar, în anul 2004 am obţinut titlul ştiinţific de doctor în drept, sub coordonarea profesorului universitar dr. Viorel Mihai Ciobanu. În tot acest interval de timp am avut o constantă activitate de cercetare ştiinţifică, materializată în mai multe lucrări de specialitate (tratat, cărţi, monografii, cursuri, coduri comentate, etc.) şi articole ştiinţifice, participări la conferinţe naţionale şi internaţionale, toate circumscrise materiilor dreptului procesual civil şi a dreptului execuţional civil.

Relativ la implicarea mea ştiinţifică pe zona de elaborare de reviste de specialitate juridică, menţionez că o îndelungată perioadă de timp am coordonat din punct de vedere ştiinţific „Revista română de executare silită”, iar în prezent coordonez tot pe latură ştiinţifică „Revista română de jurisprudenţă”, ambele publicaţii editate de Editura Universul Juridic.

Coordonarea din punct de vedere științific a unei reviste de specialitate nu poate fi echivalată sub nicio formă cu o funcție de conducere în cadrul unei Edituri, argumentele legale și de oportunitate pentru care nu subzistă absolut niciun motiv sau îngrijorare relative la existența vreunei potențiale stări de incompatibilitate între funcția de judecător și activitatea științifică a acestuia fiind expuse în punctul de vedere transmis conducerii Consiliului, pe care îl ataşez.

Întrucât subiectul în discuție reprezintă o preocupare pentru o categorie destul de largă de judecători și procurori, implicați în activități științifice, de cercetare ori didactice, începând cu Înalta Curte de Casație și Justiție și până la judecătorie, consider că orice dezbatere publică și clarificări pe tema compatibilității statutului de magistrat cu astfel de activități sunt binevenite.

Mai remarc că, în ultima perioadă de timp, se manifestă o anumită tendință de blamare ori ducere în derizoriu a activităților științifice ale magistraților, existând riscul de a fi desconsiderat pentru desfășurarea unor asemenea activități ori chiar teama și reținerea de a exprima public aprecieri cu privire la astfel de preocupări academice ori științifice. Apreciez, însă, – întemeiat tocmai pe prevederile legii și a regulamentelor de evaluare a magistraților în acest sens – că o formă de evoluție profesională nu doar individuală, ci și de sistem se poate realiza inclusiv prin încurajarea judecătorilor/procurorilor de a manifesta inițiativă și implicare în activitatea de creație intelectuală, în activitatea didactică, căci numai prin performanță se poate atinge standardul de excelență profesională.

De aceea, susțin și încurajez colegii judecători și procurori să abordeze activitățile științifice fără rețineri și să contribuie la creșterea calității muncii lor, dar și la dezvoltarea teoriei și științei dreptului.

Pentru cei ”apropiați mie”, care din varii considerente aleg să nu aibă un interes în zona științificității, am așteptarea legitimă de a accepta cu seninătate că alții au, doresc și pot să aibă asemenea preocupări.

Prin urmare, iertat să-mi fie că scriu, dar nu regret absolut nicio oră petrecută în compania reflecțiilor, neliniștilor ideatice, controverselor nelămurite ori argumentelor nediscutate”, a precizat Evelina Oprina.