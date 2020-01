Judecatoarea Madalina Afrasinie, presedinta Sectiei a VI-a civile a Tribunalului Bucuresti a declarat că generalul Florian Coldea, fost sef operativ al SRI, ar trebui aruncat la “groapa istoriei”.

Motivul indignării îl reprezintă cartea scrisa de Florian Coldea, intitulata “Despre serviciile de intelligence. Ganduri, perspective, opinii. Pledoarie pentru incredere”. Magistratul se declara jignita de titlul acestei carti, motiv pentru care nu o va cumpara. Iar faptul ca Florian Coldea vorbeste despre incredere, in conditiile in care alaturi de “statul de drept(i)” a transformat SRI intr-un serviciu de politie politica arata, in opinia judecatoarei, ca juramantul pe care generalul l-a depus cu mana pe Constitutie nu este decat o gluma proasta. ”Romania a pierdut de mult ‘razboiul’ care i-ar fi asigurat progresul…din acest motiv suntem unde suntem acum: noi, jos, trudind pentru voi…voi, cei care faceti jocurile altora! Iudelor!”, incheie Afrasinie.

Prezentam mesajul judecatoarei Madalina Afrasinie:

“Titlul acestei carti imi jigneste inteligenta…din acest motiv nu o voi cumpara!

Sa vorbesti despre incredere, in conditiile in care si dumneavoastra, fiind alaturi de statul de drept(i), parte din acest serviciu de informatii l-ati transformat in serviciu de politie politica, arata nu doar tupeu ci si faptul ca juramantul dumneavoastra (al celor care ati facut/faceti parte din acest stat abuziv), cu mana pe Constitutie, este o gluma proasta!

Din punctul meu de vedere toti cei care ati semnat protocoale, ati votat hotarari CSAT prin care ati legiferat, intruzionand in vietile oamenilor si ati transformat drepturile si libertatile fundamentale ‘intr-un lux teoretic’, trebuia sa fiti aruncati ‘la groapa istoriei’…’nu sa va cocotati’ in functii de decizie!

Romania a pierdut de mult ‘razboiul’ care i-ar fi asigurat progresul…din acest motiv suntem unde suntem acum: noi, jos, trudind pentru voi…voi, cei care faceti jocurile altora!

Iudelor!”