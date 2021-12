Curtea de Apel București a anulat ultima hotărâre care dispunea prelungirea stării de urgență dar și faptul că accesul în mall-uri și la diverse activități nu se poate face doar pe baza vaccinării sau a dovezii trecerii prin boală, ci și pe bază de test RT-PCR sau test rapid.

”Admite in parte actiunea formulata si precizata. Anuleaza in parte HG 1183/2021 si HG 1242/2021 in ce priveste conditionarea accesului si a participarii destinatarilor acestui act administrativ normativ la serviciile si activitatile mentionate in cadrul celor doua hotarari contestate si al anexelor la acestea, indiferent de persoana fizica sau juridica, de drept privat sau de drept public, care le asigura sau care le organizeaza, de prezentarea dovezii trecerii prin boala sau de prezentarea dovezii realizarii schemei complete de vaccinare. Mentine celelalte dispozitii ale celor doua acte administrativ normative criticate. Obliga Guvernul Romaniei ca in toate masurile ce se vor institui/mentine odata cu prelungirea starii de alerta sa aiba in vedere doar categoriile de persoane care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS –CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore, categoriile de persoane care prezinta rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS –CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore si categoriile de persoane care nu prezinta dovada efectuarii unuia din cele doua teste, urmand ca la stabilirea masurilor la care se face referire anterior sa fie respectat principiul nediscriminarii pe criterii de vaccinare sau trecere prin boala. Respinge in rest actiunea. Prezenta hotarare se va publica in Monitorul Oficial in eventualitatea ramanerii sale definitive, fata de prevederile art. 23 din Legea 554/2004. Cu recurs în 15 zile de la comunicare, recursul urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a VIII-a CAF. Pronunţată prin intermediul grefei, azi, 27.12.2021”, arată hotărârea pe scurt a instanței.

Avocatul Gheorghe Piperea afirmă că hotărârea Curții de Apel București face inutil certificatul verde în actuala formă, pentru că accesul la activitățile pentru care în prezent este obligatoriu acest document se va putea face doar pe bază de test negativ, inclusiv pentru cei vaccinați.

„Gomandant de la agțiune este din nou înfrânt în justiție, dar atitudinea sa cinic – dictatorială nu s-a schimbat : nu se împiedică el de Constituție și de sistemul judiciar, tăvălugul sistemului său “eficient”, plin de erori fatale și de continente de bani publici aruncați în contracte secrete, negociate direct mișcându-se în continuare.

Un prim lucru este nou, totuși: există un nou guvern, aparent mai responsabil decât guvernul Cîțu, care a înghițit pe nemestecate toate aberațiile “științifice” ale lui Arafat, cheltuind sute de miliarde (inclusiv bani împrumutați, cu dobânzi colosale) pe “lupta” contra plandemiei, luptă care a cauzat mii de morți, falimentul economic și social în care me afundăm și noua-normalitate, totalitarismul sanitar. Premierul Ciucă, ministrul de finanțe Câciu și ministrul sănătății Rafila ar trebui să ia aminte la hotărârea CapBuc de mai jos, căci responsabilitatea încălcării ei le incumbă – Arafat a știut să se ascundă cu viclenie după fantomatice comiții și comitete și o va face în continuare, susținând, când va fi nevoie, că a cheltuit banii publici pe care guvernul i-a alocat. Orice cheltuială antrenată de hotărâri ilegale de guvern este ilegală – Curtea de Conturi nu va avea de ales și va constata ilegalitatea cheltuielilor din bani public, urmând a le imputa cheltuielile unor persoane fizice.

Dar marea noutate a acestei hotărâri a CapBuc este că obligă guvernul ca, la următoarele hotărâri de prelungire a stării de alertă, să oblige pe toată lumea la efectuarea unor teste pentru accesul în spații publice, la muncă, în mijloacele de transport în comun etc. Toată lumea, adică și persoanele vindecate, și persoanele vakseenate, și persoanele care nici nu au trecut prin boală, nici nu s-au vakseenat!

Așadar, toți ar trebui să facem teste și să ne mișcăm doar dacă avem rezultat negativ!

Adevărul este că, așa cum este notoriu dovedit, persoanele vakseenate se pot îmbolnăvi și pot da boala mai departe, în comunitate. Dacă e să dăm crezare “specialiștilor”, omicronul vieții afectează și persoane vindecate de variantele anterioare ale agentului patogen. Dacă vrem politică de sănătate publică rațională și eficientă, atunci restricțiile trebuie aplicate tuturor celor care ies pozitiv la test (chit că testele pot fi fals pozitive).

Din această perspectivă, codul QR devine, oficial și retroactiv, complet inutil.

Hotărârea CapBuc constată, de fapt, o realitate indeniabilă: țările care au impus obligația vakseenării sau a pașaportului sanitar sunt cele mai lovite de valul V.

E adevărat că ar fi fost perfect fără obligația testării dar: dacă toată lumea va fi nevoită să își achite testele, în maxim o lună se ridica starea de alertă, căci o prelungire și cu o zi ar duce la revolta vakseenaților, inclusiv a entuziaștilor “științei” sanitare SF. Mai ales ei vor fi deranjați că nu mai sunt “liberi” și că nu mai primesc “gratis” teste (adică, plătite fin bani publici, adică din taxele, impozitele și contribuțiile plătite de noi toți, sănătoși, ne-vakseenați, vindecați, vakseenați)”, scrie Piperea pe Facebook.