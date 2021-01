Florentina Ciupe, director la Şcoala Gimnazială din Românaşi, judeţul Sălaj, a fost achitată de judecătorii de la Curtea de Apel Cluj, sentința fiind definitivă. În primă instanță, Ciupe fusese condamnată de magistraţii Tribunalului Sălaj, pentru abuz în serviciu asimilat infracţiunilor de corupţie şi luare de mită. Femeia în vârstă de 44 de ani a primit o pedeapsă de 2 ani şi 8 luni de închisoare cu suspendare pe trei ani. De asemenea, a fost obligată să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, zilnic, câte două ore, la Biblioteca Judeţeană ori la o parohie ortodoxă din Zalău.

”achită pe inculpata CIUPE CARMEN FLORENTINA de sub învinuirea de săvârşire a infracţiunii de abuz în serviciu asimilat infracţiunilor de corupţie, prev. de art. 297 alin. 1 C.p. rap. la art. 132 din Legea 78/2000 rep. În baza art. 396 alin. 5 C.pr.penală rap. la art. 16 alin.1 lit. c C.pr.penală achită pe aceeaşi inculpată de sub învinuirea de săvârşire a infracţiunii de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal. În baza art. 396 alin. 5 C.pr.penală rap. la art. 16 alin.1 lit. b teza I C.pr.penală achită pe inculpatul GĂLPÂIAN IACOB VIOREL. de sub învinuirea de săvârşire a infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu asimilat infracţiunilor de corupţie, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 297 alin. 1 C.p. rap. la art. 132 din Legea 78/2000 rep. În baza art. 396 alin. 5 C.pr.penală rap. la art. 16 alin.1 lit. c C.pr.penală achită pe acelaşi inculpat de sub învinuirea de săvârşire a infracţiunii de dare de mită prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal. În baza art. 80 Cod penal renunţă la aplicarea pedepsei faţă de inculpatul GĂLPÂIAN IACOB VIOREL pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la fals intelectual prev. de art. 47 Cod penal rap. la art. 321 alin 1 Cod penal. În temeiul art.81 Cod penal aplică inculpatului G.I.V.măsura avertismentului. Lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca – prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj. Înlătură dispoziţia de confiscare specială de la inculpata Ciupe Carmen Florentina a sumei de 2.240 lei. ”, arată soluția pe scurt a instanței.

Potrivit procurorilor care au instrumentat cazul, în calitate de director şi de ordonator de credite, Florentina Ciupe încheiat un contract de prestări servicii prin care patru şcoli din Românaşi, Păuşa, Poarta Sălajului şi Romita urmau să primească 200 mc de lemn de esenţă tare, cu 280 lei/mc. Directoarea nu a numit comisie de recepţie şi a acceptat să fie livrate la cele patru unităţi şcolare lemn de esenţă moale, inferior calitativ şi cu o valoare de achiziţie mai mică. Plăţile au fost efectuate prin ordine de plată semnate de ea, la valoarea aferentă lemnului de esenţă tare, cauzând, astfel, un prejudiciu de peste 14.000 de lei, reprezentând diferenţa de preţ dintre lemnul contractat şi cel livrat. În schimbul acestui serviciu, a primit de la reprezentantul firmei, Iacob Viorel Gălpâian, 8 mc de lemn de foc de esenţă tare, în valoare de 2.240 de lei.

Cu ocazia percheziţiei domiciliare făcute în cursul urmăririi penale, la casa directoarei a fost găsit o parte din material lemnos pentru foc, de esenţă tare, diferenţa fiind folosit deja pentru încălzirea locuinţei sale.

În urma probatoriului administrat, judecătorii sălăjeni au constatat că femeia „a manifestat o totală nepăsare faţă de respectarea unor reguli stricte, legate de modul în care se foloseşte banul public, situaţie întâlnită în majoritatea cauzelor de această natură”. De asemenea, au remarcat „înţelegerea dintre cei doi (inculpaţi-n.n.) pentru a relata starea de fapt într-o manieră care să-i disculpe, ambii fiind interesaţi să susţină împrejurarea că s-ar fi achitat preţul materialului lemnos în cuantum de 2.200 lei. Însă , întrebaţi fiind în amănunt despre condiţiile în care a survenit înţelegerea dintre ei, declaraţiile celor doi au fost contradictorii cu privire la anumite aspecte , neconcordanţe le doved ind că, deşi au convenit să declare că faptele s-au petrecut într-un anumit mod, nu au putut anticipa conţinutul întrebărilor ce urmau a fi adresate de organele judiciare şi , implicit, nu au putut conveni în detaliu toate aspectele care să se regăsească în declaraţie”.