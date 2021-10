Judecătorii de la secția penală a Curții de Apel Cluj fac o muncă grea, așadar, câștigurile acestora sunt pe măsură. Cu toate acestea, cei mai mulți dintre judecători sunt chibzuiți cu banii, investind în terenuri, apartamente și case, fonduri de investiții, pensii private, depozite bancare și chiar și opere de artă. Declarațiile lor de avere sunt stufoase, însă curate și foarte bine puse la punct, actualizate.

O avere din terenuri și case

Judecătoarea Adina Daria Lupea reprezintă deja o figură controversată în spațiul public, însă acum este timpul să aruncăm o mică privire și asupra realizărilor materiale ale acesteia. Astfel, doamna judecător deține un teren extravilan, cu suprafața de 1600 mp, în comuna Ciurila, județul Cluj, dobândit în anul 2018, prin cumpărare. Aceasta a mai achiziționat ca bun propriu și un apartamernt în Cluj-Napoca, cu suprafața de 62 mp în anul 2015 și are 3/16 cotă parte dintr-un apartament cu suprafața de 77 mp, primit moștenire în 1995, tot în Cluj-Napoca. În 2018 și-a cumpărat și o Skoda Octavia. A investit și într-un cont de pensii private, unde soldul la zi este de 142.652 lei. Are de plătit la trei credite: un credit imobiliar la Banca Transilvania, deschis în anul 2015, scadent în 2030 și cu valoarea de 145.652 lei; un credit practic BT Polita Umbrella, contractat în anul 2019 și scadent în 2024, cu suma de 11.180 lei și un credit Porsche Bank Romania, deschis în 2018 și scadent în 2023, cu valoarea de 14.160 euro. Venitul anual de la Curtea de Apel Cluj este de 210.314 lei și 1133 lei decontările pentru transport.

Monica-Ioana Șorțan este judecătoare în cadrul secției penale și de minori a Curții de Apel Cluj. Deține, împreună cu soțul său, nu mai puțin de șase terenuri agricole dobândite prin cumpărare în 2018, în Feleacu, având suprafețele de 1025 mp, 1062 mp, 1647 mp, 766 mp, 767 mp și 767 mp. Cei doi au mai dobândit, în 2015, prin tranzacție, un teren intravilan în Cluj-Napoca, cu suprafața de 1500 mp. Soțul acesteia, Șortan Călin, a dobândit prin moștenire, în anul 2018, un teren intravilan în Cluj-Napoca, cu suprafața de 1013 mp, din care deține 3/32 cotă parte. Cei doi și-au mai cumpărat în Cluj-Napoca două apartamente și o casă: în 2013 un apartament cu suprafața de 25 mp, după ce, în 2011, achiziționaseră unul cu suprafața de 77 mp, iar în 2015 o casă cu suprafața de 50 mp, din care doamna Șorțan deține ½ cotă parte. Soțul dânsei a mai dobândit, tot în 2018, prin moștenire, încă două apartamente și o casă, după cum urmează: un apartament cu suprafața de 59,92 mp, din care deține 3/16 cotă parte, un apartament cu suprafața de 91,03 mp, din care deține tot 3/16 cotă parte și o casă cu suprafața de 610,55 mp, din care deține 3/32 cotă parte. La active financiare, doamna judecător are deschise 21 de conturi/depozite bancare, care însumează, împreună, 1.611.174,93 lei și 166.922,85 euro. Are un singur împrumut acordat în nume personal, în valoare de 15.000 de euro. Monica-Ioana Șorțan câștigă anual, de la Curtea de Apel Cluj, 200.135 ron, iar soțul său, de la Biroul Executor Judecătoresc, 485.175 ron. Tot anual aceasta mai încasează, din închirierea unui apartament, suma de 17.000 de lei.

Cei care nu dețin terenuri aleg să investească în depozite bancare

Delia Purice nu deține niciun fel de teren, însă stă mult mai bine la capitolul locuințe. Prin actul de partaj din 2017, aceasta deține un apartament în Cluj-Napoca, cu suprafața de 48,94 mp și o garsonieră în București, cu suprafața de 22,59 mp. În 2016 a dobândit, prin moștenire, un apartament tot în Cluj-Napoca, cu suprafața de 56 mp. Ca autoturism, Delia Purice a preferat să cumpere un Megane-Sedan, fabricat în 2003. Între 2006-2008 și-a deschis trei carduri de credit, însumând, la zi, valoarea de 16.345 lei. În 2017, a deschis la Banca Românească un credit de 110.000 lei, pentru refinanțarea unui credit inițial de 89.000 de lei, din 2016. Creditul are data scadentă în 2022. Salariul pe care aceasta îl încasează anual de la Curtea de Apel Cluj este de 191.155 lei, printre care se mai adaugă și plățile de drepturi salariale restante, VRS și hotărâri judecătorești, atingând suma totală de 278.050 lei.

Iuliana Moldovan nu deține terenuri, dar a achiziționat, în 2011, un apartament în Cluj-Napoca, cu suprafața de 113 mp. Deține două autoturisme: un Audi fabricat în 2003, dobândit în urma unui partaj amiabil și Mitsubishi cumpărat, fabricat în 2013. Are deschise în total șase conturi, pentru investiții și depozite bancare, însumând 536.299 lei și 47 euro. Are un credit în valoare de 34.651 euro, contractat în 2011 și cu data scadentă în 2033. Venitul anual încasat de la Curtea de Apel Cluj este de 200.248 lei, iar din venitul net din tranșa de 10% VSR pentru anul 2020 a acumulat în total 12.135 lei.

Nici judecătoarea Ioana-Claudia Ilieș nu deține terenuri, însă în 2002 și-a cumpărat un apartament în Cluj-Napoca, cu suprafața de 47,74 mp. În 2010 a obținut, prin moștenire, ⅜ din ½ cotă parte dintr-un apartament de 60 mp din Bistrița. În 2017 a cumpărat un autoturism Mazda 3. Are un cont curent în valoare de 15.041,02 lei, un depozit bancar în valoare de 30.020,11 euro și două conturi de economii, însumând 938.404,43 lei, respectiv 129.822, 09 lei. Deține și un card de credit Mastercard forte, cu 13.131,64 lei neutilizați. Toate încasările anuale de la Curtea de Apel Cluj ajung la 212.370 lei.

Sorina Siserman a cumpărat, împreună cu soțul său, două terenuri, din care ambii dețin câte ½ cotă parte: unul intravilan, în Cluj-Napoca, dobândit în 1998, cu suprafața de 500,5 mp și unul agricol, în Căpușu Mare, dobândit în 2006 și cu suprafața de 625 mp. Cei doi dețin și o casă din 1998, cu suprafața totală de 287 mp și un apartament achiziționat în 2016, cu suprafața de 93 mp, ambele tot în Cluj-Napoca. Doamna Siserman deține și un Renault Clio, fabricat în 2005. În 2008 a deschis un depozit bancar în lei, având valoarea de 10.913 lei iar, mai apoi, șase depozite în euro, însumând 75.100 euro. În 2016 a contractat un credit la Garanti Bank, în valoare de 60.000 de euro, scadent în 2026. Salariul anual de judecător la Curtea de Apel Cluj îi aduce în buzunar 202.448 lei, iar funcția de conferențiar la Universitatea „Dimitrie Cantemir” îi aduce anual 48.603 lei. Soțul acesteia câștigă, din funcția de procuror la Parchetul Militar Cluj, 180.300 lei anual. Din închirierea unui apartament mai câștigă 2000 de euro pe an.

Stanca-Ioana Marcu deține trei terenuri intravilane, obținute prin cumpărare – două în Cluj-Napoca, în 2018, cu suprafețele de 288 mp, respectiv 49 mp (din acesta deținând ½ cotă parte) și un teren în Alba Iulia, dobândit în 2020, cu suprafața de 1000 mp. Prin cumpărare a ajuns și în posesia a două case – una în Cluj-Napoca, dobândită în 2018, cu suprafața de 180 mp și una în Alba Iulia, achiziționată în 2020, cu suprafața de 200 mp. În 2020 a vândut o casă (+ terenul aferent al acesteia), pentru suma de 130.000 de euro. Are un cont bancar deschis în 2018, unde a depozitat suma de 9.000 de euro, și tot în 2018 a contractat un credit în valoare de 350.212,5 lei, scadent în 2028. Venitul anual de la Curtea de Apel constă în 200.2019 lei și 42.586 din drepturi salariale restante. Soțul său câștigă, în total, din drepturi salariale și alte dividențe, 316.034 lei anual. Alocațiile copiilor însumează 3.916 lei.

Averea se clădește treptat, în familie

Monica Nicola (fostă Rodina) deține un teren intravilan cu suprafața de 192 mp, cumpărat în 2018. În 2005 a achiziționat un apartament cu suprafața de 46,6 mp. În 1997 a primit, prin donație, ½ cotă parte dintr-un apartament cu suprafața de 48 mp, iar în 2007 ½ cotă parte dintr-un apartament cu suprafața de 89 mp, obținut prin moștenire. În 2018 a achiziționat o casă cu suprafața de 119,97 mp, iar în martie 2020 a cumpărat. Împreună cu soțul său, un apartament cu suprafața de 65,48 mp, în valoare de 105.000 euro. Deține un autoturism VW Polo fabricat în 2007, printr-un contract leasing achitat în iulie 2012. Are deschise două conturi de depozite bancare, unul cu 119.164,84 lei și unul cu 2022,69 euro. De la Curtea de Apel Cluj încasează anual 191.210 venit net din salarii, 11.629 lei din dobânzi, 5.382 VRS, 239.481 venituri din lămuriri dispozitiv și 1104 lei care acoperă transportul gratuit.

Viorel Virgil Andreieș deține șase terenuri, după cum urmează: în 1991, prin vânzare-cumpărare, achiziționează două terenuri (unul agricol și unul intravilan) în Bistrița, cu suprafețele de 0,59 ha, respectiv 0,56 ha. În 2002 cumpără un teren intravilan în Cluj-Napoca, cu suprafața de 600 mp, din care deține 2/4 cotă parte. În 2008 achiziționează un teren forestier în Bistrița, cu suprafața de 0,48 ha și tot atunci moștenește un teren intravilan în Ilva-Mică, cu suprafața de 655 mp, din care deține ¼ cotă parte. În 2019 primește prin donație un teren agricol în Lechinta, cu suprafața de 4, 81 ha, din care deține ½ cotă parte. În 2002 a achiziționat o casă în Cluj-Napoca, cu suprafața de 120 mp, din care deține 2/4 cotă parte. Din 1995 deține, prin edificare, o casă de vacanță în Bistrița, cu suprafața de 120 mp. În 2007 a cumpărat o casă în Cluj-Napoca, cu suprafața de 70 mp, iar prin moștenire o dobândit ¼ cotă parte din casa părintească, în Ilva-Mică, cu suprafața de 72 mp. Deține două autoturisme, ambele second-hand: un W Golf fabricat în 2007 și un LR Freelander, fabricat în 2015. În 2019 a vândut un teren cu suprafața de 1112 mp, în valoare de 22.800 euro, și tot în același an un bun mobil cu valoarea de aproximativ 400.000 lei. Are trei conturi deschise ca depozite bancare, două în lei, de câte 300.000 lei, respectiv 70.000 lei, și unul în valoare de 48.000 euro. Salariul anual de la Curtea de Apel Cluj este de 191.131 lei. Soția sa câștigă anual, de la Liceul „Gheorghe Șincai” din Cluj-Napoca, 49.899 lei, iar copilul său câștigă anual, de la UMF Cluj-Napoca, suma de 37.223 lei. Mai are de la Curtea de Apel Cluj, din salarii restante, 268.152 lei.

Domnul judecător Marian Mihăiță-Lucian a cumpărat, în 2013, un teren intravilan cu suprafața de 750 mp. Soția sa a primit, prin donație, în 2015, o casă în Baia Mare, cu suprafața de 116 mp. Deține un autoturism Skoda, fabricat în 2004. Are două credite, unul contractat în 2013, în valoare de 67.000 lei, scadent în 2023; și unul contractat în 2016, în valoare de 64.000 de lei, scadent anul acesta. Venitul anual încasat de la Tribunalul Cluj, Curtea de Apel Alba-Iulia și Curtea de Apel Cluj însumează 105.920 lei, iar soția sa are un venit anual de 100.946 lei.

Daniela-Anca Moldovan două terenuri intravilane și unul extravilan: unul cumpărat în 2014, împreună cu soțul său, Moldovan Marius, în Cluj-Napoca, cu suprafața de 110 mp. În 2018 a primit, prin moștenire, ½ cotă parte dintr-un teren cu suprafața de 1000 mp, localizat în Mica, județul Cluj. Terenul extravilan a fost obținut obținut tot prin moștenire, în 2018, având suprafața de 6000 mp și din care deține tot ½ cotă parte. În 2014 a cumpărat un apartament în Cluj-Napoca împreună cu soțul, cu suprafața de 134 mp, iar în 2018 a obținut, prin moștenire, ½ cotă parte dintr-o casă cu suprafața de 80 mp, tot în Mica, județul Cluj. Deține un VW Passat, fabricat în 2007. Are patru carduri de credit care însumau suma de 28.400 lei, două overdraft-uri care însumează 6000 de lei și un fond de investiții de 85.170 lei. Are patru credite deschise la bancă, după cum urmează: un credit contractat în 2016 și scadent în 2038, cu valoarea de 353.092 lei; un credit contractat în 2017 și scadent tot în 2038, în valoare de 78.714 lei; unul contractat în 2017 și scadent în 2022, însumând 10.445 lei; iar altul contractat în 2016 și scadent anul acesta, în valoare de 23.936 lei. Doamna judecător încasează anual de la Curtea de Apel Cluj un venit de 188.450 lei, iar soțul său câștigă anual 37.000 lei. Alocațiile copiilor însumează anual 3.336 lei.

Mașini, depozite bancare și tablouri

Vasile Goja și-a cumpărat în 2006 un teren intravilan în Cluj-Napoca, cu suprafața de 520 mp. În 2000 a achiziționat un apartament în Cluj-Napoca, cu suprafața de 72 mp, iar în 2009 și-a construit, tot în Cluj-Napoca, o casă cu suprafața de 181,80 mp. Deține trei autoturisme, dobândite prin cumpărare: un Cielo fabricat în 1997, un Mercedes C 200 fabricat în 2015 și un Peugeout 208, fabricat în 2020. În 2018 a achiziționat mai multe tablouri de artă, în valoare de 10.000 euro. A deschis un fond de investiții unde a strâns până acum 26.888,16 lei și patru depozite bancare: două în euro, însumând 70.268,73 euro și două în lei, cu suma de 404.100 lei. Are un card de credit cu 10.000 de lei. Salariul anual de la Curtea de Apel Cluj este de 200.316 lei, plus 2022 de lei tranșa de 10% VRS pentru anul 2020. Mai câștigă anual, dintr-un contract de închiriere, suma de 25.420 lei.

Ana Covrig deține un teren intravilan cu suprafața de 100 mp, în Cluj-Napoca, dobândit în 2007 prin cumpărare. În același an și-a cumpărat, tot în Cluj-Napoca, un apartament cu suprafața de 90,90 mp. Ca autoturism, deține un Matiz Daewo, fabricat în 2004. Deși ar părea că are o „avere modestă”, aceasta a ales să investească în depozite bancare și fonduri pentru economii, cele cincisprezece depozite însumând 1.305.097,83 lei. Venitul anual încasat de la Curtea de Apel Cluj se ridică la 465.973 lei.