Judecătorii de la Tribunalul Cluj muncesc mult, însă se bucură și de averi pe măsura așteptărilor (ori care poate chiar le depășesc!). Deși unii nu și-au actualizat declarațiile de avere ori au mai lăsat „spații goale”, cei mai mulți și-au trecut toate veniturile și bunurile, mândrindu-se cu terenuri, apartamente, case, bijuterii, bolizi de lux și depozite bancare frumușele.

Unii mai înstăriți, alții mai modești

Din declarația de avere a judecătorului Ghica Mihai Ștefan se arată că acesta nu deține terenuri sau clădiri pe numele său, însă soția da, după cum urmează: două terenuri intravilane, dobândite prin cumpărare, unul cu suprafața de 514 mp, în comuna Florești, dobândit în 2011 și unul cu suprafața de 900 mp (dar din care deține ⅓ cotă parte), în comuna Măguri Răcătău, dobândit în 2007; și un apartament în Cluj-Napoca, cu suprafața de 59 mp, dobândit în 2009, tot prin cumpărare. Cei doi soți dețin împreună două autoturisme, un BMW X1 achiziționat în 2013 și BMW X3, cumpărat în decembrie 2015. Cei doi au deschis mai multe conturi de economii, însumând 54.145,08 lei și 424,42 euro. Tot soția sa este titulara a două credite deschise la ING BANK, scadente în 2039, respectiv 2041, în valoare de 28.810,91 euro, pentru care are garanție ipoteca imobiliară pe apartament. Domnul judecător și-a făcut un descoperit de cont contractat în anul 2017 și scadent în 2021, în valoare de 40.000 de lei. Salariul său anual de la Tribunalul Cluj constă în 183.822 lei, la care adăugăm 4.153 lei din diferența salarială VRS, 25.067 lei din executarea sentinței drepturilor salariale și 1.358 lei din daunele moratorii ale sentințelor. Soția sa câștigă anual 34.288 lei de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca; a primit 11.244 lei de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (șomaj). Domnul judecător mai câștigă anual 8.658 lei din partea Consiliului Superior al Magistraturii, printr-un contract de colaborare vizând organizarea și susținerea de workshop-uri pentru elaborarea Ghidului de bune practici privind relația sistemului judiciar cu alte profesii juridice. Din alocațiile copiilor se mai adună anual 3.744 lei.

Badea Cristina Maria are funcția de judecător delegat (de la Judecătoria Cluj-Napoca). Nu deține terenuri și nici case, apartamente sau clădiri de orice fel. Deține un autoturism Sandero Stepway, fabricat în 2015, dobândit prin cumpărare (leasing). Are deschise în total șase conturi, însumând 135.875,82 lei. Câștigă anual de la Tribunalul Cluj, din salariul de judecător, 150.200 lei, plus 1.450 de lei vouchere de vacanță. De la Tribunalul Zalău a încasat anual 25.290 lei.

Ilieș Ariana-Lăcrimioara deține un teren extravilan împreună cu soțul său, Ilieș Decebal Ramon, dobândit prin cumpărare în 2017 (⅓ cotă parte), în comuna Chinteni, cu suprafața de 8.700 mp. Soțul său a mai dobândit prin cumpărare, tot în 2017, două terenuri intravilane în Câmpenești, cu suprafețele de 516, respectiv 600 mp. Doamna judecător a dobândit în 1995 un apartament în Cluj-Napoca, prin moștenire, cu suprafața de 37 mp. Deține bijuterii din aur și argint, dobândite între 1995 și 2006, în valoare de 4.000 de euro. A deschis în 2013 la Banca Transilvania un depozit bancar, având valoarea la zi de 40.000 de lei. Câștigă anual de la Tribunalul Cluj suma de 194.059 lei, iar soțul său, din partea SC Papyrus România SRL, 75.099 lei.

Danileț Vasilică-Cristi deține ⅜ cotă parte dintr-un apartament cu suprafața de 39,47 mp și terenul aferent cu suprafața de 21 mp, în Vatra-Dornei, dobândite în 2014, prin moștenire. În 2017 a achiziționat un autoturism VW Passat fabricat în 2012. Are deschise mai mult conturi, incluzând și o descoperire de card de 20.000 de lei, toate acestea însumând 46.298,19 lei, 10.500,63 euro și 100 lire. Ca efect al partajului de bunuri, pe 1 octombrie 2021 i-a fost restituit un împrumut în valoare de 45.000 de euro. În afara descoperitului de cont, domnul judecător mai plătește lunar chiria în valoare de 2.100 lei, pensia alimentară către fiica sa, în valoare de 1.500 de lei, iar ⅙ din venitul net lunar merge către mama sa. De la Asociația VeDemJust încasează anual 15.599,88 lei. Salariul anual de la Tribunalul Cluj este de 219.935 lei, la care adăugăm diferențele salariale de 37.143 lei. Din drepturi de autor mai primește anual 41.260 lei și 11.080,33 euro.

Lupea Ioan-Marius nu deține terenuri. În urma partajului, a rămas cu un apartament dobândit prin cumpărare în anul 2000, în Cluj-Napoca, cu suprafața de 68 mp. În 2014 a achiziționat un autoturism VW JETTA. Are două conturi deschise la Banca Transilvania: contul curent, având 95.002 lei și contul de economii, unde a strâns 450.000 de lei. Salariul de la Tribunalul Cluj însumează 217.491 lei anual. Pe 1 iulie 2021, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul „privind eliberarea din funcția de judecător la Tribunalul Cluj a domnului Ioan Marius Lupea – pensionare”.

Deși câștigă enorm, aproape toți au avut nevoie de credite

Mornăilă Ramona nu deține terenuri, însă soțul său da, potrivit declarației de avere, acesta fiind titularul unui teren intravilan în localitatea Gilău din județul Cluj, cu suprafața de 879 mp, și dobândit prin cumpărare în 2004. Cei doi dețin împreună trei apartamente, toate dobândite prin cumpărare, după cum urmează: un apartament achiziționat în anul 1992, în Cluj-Napoca, cu suprafața de 50 mp, extins mai apoi, în 2006, până la 175 mp; un apartament achiziționat în 2017, tot în Cluj-Napoca, cu suprafața de 58,8 mp, extins în 2020 până la 132,9 mp; și un apartament cumpărat în 2020, în comuna Florești, cu suprafața de 61,3 mp. Soțul doamne judecător, procurorul Mornăilă Florin Mihai, mai deține o casă în localitatea Gilău, cu suprafața de 162 mp, dobândită prin donație din partea părinților în anul 2008. În declarația de avere mai apare un autoturism Audi A6 fabricat în 2005, care a fost achiziționat prin cumpărare (după încheierea leasingului), care a fost vândut mai apoi, pe 21.01.2021, către SC Cristal Turism SRL, pentru suma de 124.800 lei. Cei doi soți au deschis mai multe conturi, însumând 73.302,6 lei și 431,32 euro. Au trei credite, după cum urmează: unul de la Volksbank Cluj-Napoca (preluată de Banca Transilvania), contractat în anul 2006 și scadent în 2026, cu valoarea de 32.000 de euro, dintre care 10.000 au constituit plata anticipată în 2014; unul pentru Porsche Leasing România IFN SA, contractat în anul 2020 și scadent în 2025, în valoare de 24.781,4 euro și un credit la Banca Transilvania, contractat în 2017 și cu data scadentă în 2032, însumând 229.365 lei. Doamna Mornăilă primește anual, din funcția de judecător la Tribunalul Cluj, suma de 191.931 lei, plus 14.113 din restanțele salariale, iar soțul său, din salariul de procuror la DIICOT, 226.418 lei, plus 30.285 lei restanțe salariale. Soțul său mai câștigă anual, din chirii, 2.550 euro. Alocația copilului este 1800 de lei pe an.

Țopan Alina Camelia nu deține terenuri, însă soțul său da, conform declarației de avere. Acesta deține un teren intravilan în Cluj-Napoca, dobândit prin cumpărare (½ cotă parte) în 2006, cu suprafața de 540 mp + 16 mp. Acesta mai deține un apartament în Cluj-Napoca (½ cotă parte), cu suprafața de 71,80 mp, dobândit în 2003 prin cumpărare. În 2019 a construit o casă în Cluj-Napoca (½ cotă parte), cu suprafața de 142 mp. Conform declarației de avere, doamna judecător a achiziționat două autoturisme – un Opel Astra în 2002 și un Hyundai Santa Fe în 2014. Are două conturi deschise, însumând 379.413,28 lei. În 2006 a contractat un credit la BCR, scadent în 2023, în valoare de 29.100 euro, din care a fost restituită, în februarie 2020, suma de 13.200 euro. În 2017 a făcut un credit la CEC Bank, refinanțat în 2019, în valoare de 90.000 lei, scadent în 2024. Doamna Țopan câștigă anual din salariul de judecător la Tribunalul Cluj suma de 211.662 lei, + diferența VRS, în valoare de 6510 lei. Salariul soțului său, Țopan Dorin, nu este menționat, fiind precizată doar sursa banilor, anume IGPR. Totalul alocațiilor copiilor este de 2568 lei anual.

Unii aleg să investească în proprietăți, alții în depozite bancare

Bujor Maria-Francesca nu are terenuri, dar deține, împreună cu soțul, un apartament de 52 mp în Cluj-Napoca, dobândit prin cumpărare în 2006. Cei doi au deschis în total cinci conturi (prin care și de economii), însumând 42.628,06 lei și 94.005,81 euro. În declarația de avere mai apare un credit la OTP Bank, contractat în anul 2010 și scadent în 2038, în valoare de 45.000 euro. Funcția de judecător îi aduce anual 202.792 lei.

Daniela Cătuna deține un teren intravilan în Jucu, județul Cluj, cu suprafața de 2800 mp, dobândit în 2019 prin cumpărare. În 2002 și-a cumpărat un apartament în Cluj-Napoca, cu suprafața de 75 mp, iar în 2019 și-a achiziționat o casă, în Jucu, cu suprafața de 65 mp. Deține un autoturism VW GOLF, fabricat în 2008. Are 5 conturi, dintre care: o descoperire de card în valoare de 10.000 de lei, un card de credit deschis în 2014 (5000 de lei), un cont de economii deschis în 2008, însumând 10.000 de lei și un fond privat de pensii în care a adunat 115.506,61 lei și + un cont de economii care numără 263 de euro. Tribunalul Cluj îi aduce anual 185.575 lei din funcția de judecător + 8.632 + 5.118 lei diferențe salariale în 2020) + 1.450 lei vouchere concediu.

Gaga Ioan stă foarte bine la capitolul terenuri, având în posesia sa: un teren intravilan în satul Dezmir, comuna Apahida, județul Cluj, cu suprafața de 2880 mp, cumpărat în 2006 împreună cu sora sa, Gaga Amara Cerasela. În 2018 și-a cumpărat un teren agricol împreună cu soția sa, Pășculeț Ioana, în satul Sălicea, comuna Ciurila, județul Cluj, cu suprafața de 2420 mp. În 2020 a cumpărat, tot împreună cu aceasta și tot în satul Sălicea, un teren intravilan cu suprafața de 1039 mp. Soția sa a mai dobândit, prin moștenire, în anul 2020, 3/16 cotă parte dintr-un teren cu suprafața de 484 mp în Bușteni, Prahova. Domnul judecător mai deține, împreună cu sora sa, o casă de vacanță în Câmpenești, comuna Apahida, județul Cluj, cu suprafața de 12 mp, achiziționată în 2005. În 2020 și-a cumpărat împreună cu soția o casă în Sălicea, cu suprafața de 252 mp. Soția sa a dobândit prin moștenire, în 2020, următoarele: 3/32 cotă parte dintr-un apartament cu suprafața de 55,97 mp în Brașov, 3/32 cotă parte dintr-un apartament cu suprafața de 56 mp, localizat tot în Brașov, și 3/16 cotă parte dintr-o casă cu suprafața de 110 mp, în Bușteni, Prahova. Domnul Gaga a mai achiziționat două autoturisme, un Volvo S40 fabricat în 2008 și un Audi A4 AII Road, fabricat în 2012. Soția sa a achiziționat un Land Rover Freelander II, fabricat în 2011. În mai 2021, în urma înstrăinării unui autoturism, s-a revendicat suma de 29.520 lei. Cei doi au deschis mai multe conturi de fonduri, economii ori depozite bancare, însumând 105.620,73 lei. Au contractat patru credite, după cum urmeaază: un credit în valoare de 100.000 lei, la Banca Transilvania, contractat în anul 2020 și scadent la 20.05.2025; un împrumut de la Pășculeț Irinel, contractat în anul 2018 și scadent la 01.01.2028, în valoare de 10.000 de euro; un alt credit la Banca Transilvania, contractat în 2021 și scadent la 07.03.2026, în valoare de 36.000 lei și un credit la Alpha Bank, contractat în 2020 și scadent la 10.06.2055, în valoare de 756.019 lei. Din salariul de judecător la Tribunalul Cluj, domnul Gaga câștigă 187.442 lei anual, la care se adună: 1450 lei vouchere de vacanță, 12.333 lei drepturi salariale restante, 18.976 lei pentru decontarea chiriei și 1599 lei pentru decontarea călătoriilor. Soția sa, judecător la Curtea de Apel Cluj, câștigă anual 173.642 lei, la care se adaugă 589 lei din drepturi salariale restante, 1819 lei din decontarea transportului și 7848 lei din drepturile salariale restante de la Tribunalul Cluj. Gaga Ioan mai primește anual de la Instituția Prefectului Județului Cluj o indemnizație în valoare 15.680 lei. Soția sa mai câștigă: 598 lei din drepturi de autor (editura Solomon), 471 lei din drepturi de autor (editura Hamangiu), o indemnizație de 10.600 de lei de la Instituția Prefectului Județului Cluj, 624 lei din decontări transport, 808 lei din funcția de cadru didactic asociat la Universitatea „Babeș-Bolyai” și 13.789 lei de la AJPIS Cluj.

Păcurar Victorița-Paula nu deține terenuri. Are, în schimb, un apartament în Cluj-Napoca, cu suprafața de 92,26 mp, cumpărat împreună cu soțul său în 2007. Soțul său, Păcurar Iulian, a moștenit, în 2017, 3/16 cotă parte dintr-un apartament localizat tot în Cluj-Napoca. Cei doi dețin patru autoturisme: un Seat Ibiza fabricat în 2002, dobândit prin leasing, o motocicletă Yamaha XJ6N fabricată în 2010 și dobândită prin cumpărare, un Seat Toledo fabricat în 2013, dobândit tot prin cumpărare și un Seat Ateca, fabricat în 2019, care a fost tot cumpărat. Cei doi au deschis, în total, opt conturi, care însumează 283.923,61 lei, 2.914,54 dolari și 113,415,64 euro. Cei doi au și credite, care ating valorile de 160.500 franci elvețieni și echivalentul în ron a 15.000 de euro. Doamna judecător câștigă anual de la Tribunalul Cluj 176.782 lei + 1450 lei vouchere de vacanță, iar soțul său, Păcurar Iulian, câștigă din partea Tribunalului Specializat Cluj 152.827 lei și 1450 lei vouchere de vacanță, iar de la Casa Teritorială de Pensii 56.772 lei. Alocațiile celor trei copii valorează anual 6660 lei.