Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) a reacționat la raportul MCV, care arată disprețul experților europeni „ pentru respectarea drepturilor fundamentale ale românilor de către instituțiile de represiune ale statului român”.

Recomandările din raportul MCV , în opinia AJADO, denotă ignorarea „ atât a problemelor reale din justiția românească, cât și a respectării drepturilor fundamentale ale românilor, a Constituției României și a Tratatului UE”.

Mai mult decât atât, AJADO a ajuns la concluzia că se dorește de către Comisia Europeană reinstaurarea în România a unei justiții abuzive, aflată sub controlul serviciilor de informații, și transformarea României din democrație în securocrație.

Vă prezentăm integral comunicatul transmis de AJADO, ca replica la raportul MCV.

Raportul MCV privind România, publicat de Comisia Europeană pe 22 octombrie 2019, dovedește, o dată în plus, atât subiectivismul și prejudecățile experților europeni, cât și disprețul acestora pentru respectarea drepturilor fundamentale ale românilor de către instituțiile de represiune ale statului român.

Printre o serie de recomandări și comentarii nefondate din cadrul acestui raport MCV – care denotă ignorarea atât a problemelor reale din justiția românească, cât și a respectării drepturilor fundamentale ale românilor, a Constituției României și a Tratatului UE –, Comisia Europeană recomandă transformarea României din „democrație” în „securocrație”, în care serviciile de informații să supravegheze și „mai robust” românii, iar justiția să reintre sub controlul serviciilor de informații, așa cum a fost în perioada comunistă.

Pentru cei care nu sunt familiari cu termenul, „securocrație” (mai cunoscut și sub numele de „securitocrație” sau „counter-intelligence state”) se referă la statul in care serviciile de informații penetrează și împânzesc toate instituțiile din societate, inclusiv armata. Termenul a fost aplicat de istorici și comentatori politici când s-au referit la fosta Uniune Sovietică, fostă Republica Democrată Germană, Cuba dupa revoluția din 1959, Irak-ul sub Sadam, Rusia post-sovietică sub Putin, Africa de Sud în anii ’80 sau țări din America de Sud, aflate sub conducerea diferitelor „junte” militare.

Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) va analiza în detaliu raportul MCV și va publica concluziile, până atunci, însă, atrage public atenția asupra următoarei recomandări a Comisiei Europene de o gravitate deosebită pentru contextul intern specific României, cu consecințe grave asupra democrației, statului de drept și drepturilor și libertăților fundamentale ale omului:

„Comisia își reiterează sugestia formulată anterior că experiența altor state membre ar putea fi utilă pentru crearea unui sistem mai robust de măsuri de supraveghere tehnică utilizate de organele de urmărire penală și de colaborare între serviciile de informații și organele de urmărire penală care este esențială pentru anchetarea infracțiunilor grave, cum ar fi terorismul și criminalitatea informatică”.

Ceea ce Comisia Europeană recomandă este reimplementarea a ceva ce a fost declarat neconstituțional, deoarece exact sub pretextul luptei cu terorismul, cu criminalitatea informatică și sub pretextul apărării securității naționale serviciile secrete din România s-au implicat nelegal în administrarea justiției, astfel cum a constatat CCR.

1. CREAREA UNUI SISTEM ȘI „MAI ROBUST” DE SUPRAVEGHERE ÎN MASĂ A ROMÂNILOR

În contextul în care România are zeci de mii de mandate de supraveghere tehnică, cerute de procurori, și mii de mandate pe siguranță națională, cerute de serviciile de informații, și care sunt aprobate anual aproape în totalitate de către judecători, fapt ce dovedește că nu există un control jurisdicțional efectiv din partea instanțelor, recomandarea Comisiei Europene de a crea un sistem și „mai robust” de supraveghere în masă a românilor, adică o încălcare și mai brutală a vieții private a cetățenilor, demonstrează disprețul acestei instituții europene pentru drepturile și libertățile fundamentale ale românilor.

În loc să își exprime îngrijorarea cu privire la încălcarea drepturilor fundamentale ale românilor ori la independența instanțelor în raport cu procurorii sau serviciile de informații – în condițiile în care judecătorii admit în proporție de aproape 100% cererile acestora în materie de interceptari și supravegheri –, Comisia Europeană recomandă constituirea unui sistem de supraveghere chiar „mai robust” decât cel actual.

Reamintim că, în cauza Iordachi și altii contra Moldovei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reținut următoarele:

„Curtea mai notează că, în anul 2007, instanţele judecătoreşti moldoveneşti au autorizat aproape toate solicitările de interceptare făcute de către organelede urmărire penală. Deoarece acest număr de autorizaţii este neobişnuit de mare, Curtea consideră necesar să sublinieze că interceptarea convorbirilor telefonice este o ingerinţă foarte gravă în drepturile unei persoane şi că doar motive foarte serioase bazate pe o bănuială rezonabilă că persoana este implicată într-o activitate criminală gravă ar trebui puse la baza autorizării acesteia. (…) În opinia Curţii, acest lucru este îngrijorător, mai ales având în vedere procentajul foarte înalt al autorizaţiilor eliberate de judecătorii de instrucţie. Pentru Curte acest lucru ar putea, în mod rezonabil, indica faptul că judecătorii de instrucţie nu iau în consideraţie necesitatea de a justifica, în mod obligatoriu, autorizarea măsurilor de supraveghere secretă.”

Situația este similară în România, anual fiind aprobate de instanțe zeci de mii de autorizații pentru supravegheri tehnice cerute de procurori, cărora li se adaugă alte mii de autorizații pentru mandate pe siguranța națională emise în regim de secret de stat, la cererea serviciilor de informații.

Comisia Europeană demonstrează, prin această recomandare, un vădit dispreț față de respectarea drepturilor fundamentale ale românilor, fără de care nu există nici democrație, nici stat de drept.

2. COLABORAREA ÎNTRE SERVICIILE DE INFORMAȚII ȘI ORGANELE DE URMĂRIRE PENALĂ

Dupa ce Comisia Europeană se spală pe mâini de intruziunea ilegală și neconstituționala a serviciilor de informații în justiție, pe motiv ca „modul de funcționare a serviciilor de informații nu ține de competența UE și nu intră în sfera obiectivelor de referință ale MCV“, aceeași Comisie vine și recomandă să existe „colaborare între serviciile de informații și organele de urmărire penală“, exact cum era în perioada comunistp și cum s-a perpetuat până în 2018, când prin decizia CCR protocoalele secrete au fost declarate neconstituționale.

Această recomandare adresată României, care a avut unul dintre cele mai opresive regimuri comuniste din Europa de Est, denotă ignoranța Comisiei Europene față de represiunea comunistă din România și disprețul acesteia față de respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor.

Comisia Europeană pretinde că nu e de competența ei să comenteze cu privire la modul de funcționare a serviciilor de informații din România, când de fapt discuția este despre funcționarea JUSTIȚIEI sub influența serviciilor de informații.

Comisia Europeană nu a manifestat, prin rapoartele anterioare, nici o îngrijorare față de independența unei justiții care a încheiat protocoale secrete la cel mai înalt nivel cu SRI – prin CSM, IJ, ÎCCJ și PÎCCJ –, deși aceste protocoale au afectat într-o manieră de o gravitate fără precedent independența judecătorilor și procurorilor.

Nici o îngrijorare nu a stârnit Comisiei Europene nici faptul că justiția din România a devenit „câmp tactic” pentru SRI, nici că SRI își păstra interesul/atenția până la finalizarea fiecarei cauze.

Dincolo de dubla măsură și ipocrizia experților europeni, ceea ce Comisia Europeană recomandă României, pe lângă faptul că arată dispreț față de respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, va transforma România dintr-o democrație (cât încă mai e) într-o securocrație, așa cum este Rusia lui Putin azi.

Cine nu învață din greșelile trecutului e condamnat să le repete! A aplauda aceste recomandări ale Comisiei Europene de reinstaurare a colaborării dintre servicii și justiție într-o țară care a trăit experiența totalitarismului, a cunoscut rolul distrugător al Securității, și, recent, a cunoscut efectele profund nocive ale ingerinței serviciilor de informații în justiție, înseamnă a nu fi învățat nimic nici din represiunea comunistă și nici din ce înseamnă democrația cu adevărat.

AJADO condamnă astfel de recomandări ale Comisiei Europene, ce riscă să conducă la reinstaurarea unui stat totalitar în România, și solicită instituțiilor române competente să ia oficial poziție împotriva acestora.

AJADO va întreprinde orice acțiune în limitele prevăzute de lege pentru a se asigura că drepturile și libertățile cetățenilor din România sunt respectate și protejate.

