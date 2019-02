Consilierii locali au votat în anul 2016 cumpărarea unui imobil din cadrul ansamblului de pe Cetăţuie cu suma de 450.000 de euro, însă cazul a ajuns în instanță, după ce patronul unei firme din Cluj spune că a semnat cu proprietarii imobilului respectiv o promisiune de vânzare-cumpărare pentru ansamblul de pe Cetăţuie, deoarece municipalităţii îi expirase dreptul de preemţiune în care primăria ar fi avut întâietate în această achiziţie. Dosarul se judecă în prezent la Curtea de Apel Oradea, instanță care a anulat sentința dată de Tribunalul Comercial Cluj.

În anul 2016, consilierii locali au votat un proiect de hotărâre în care municipalitatea urma să încheie un contract de vânzare-cumpărare pentru achiziția Pavilionului I din cadrul ansamblului istoric de pe Cetățuie ce cuprinde un teren în suprfață de 500 mp și construcția la parter cu o cameră cu o suprafață de 158 mp, aflată în proprietatea BT Leasing Transilvania.

Direcţia Urbanism a transmis că achiziționarea terenului poate servi ca dotare complementară teatrului de vară ce va fi inclus în circuitul cultural al oraşului. Potrivit proiectului de hotărâre, preţul de vânzare a imobilului comunicat de BT Leasing este de 100.000 de euro plus TVA “la care precizează că se adaugă 350.000 euro plus TVA reprezentând cheltuieli de renovare şi reabilitare”.

Imobilul respectiv este în proprietatea BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA care a încheiat un contract de leasing financiar cu SC UNITA TURISM HOLDINGS SRL, contract ce a expirat în noiembrie 2016. Anterior, în ianuarie 2015, a fost încheiat un antecontract între BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA – în calitate de finanţator şi vânzător, SC UNITA TURISM HOLDINGS SRL – în calitate de utilizator, promitent cumpărător şi vânzător şi SC INTENSHAL SRL – în calitate de promitent cumpărător. De menţionat că imobilul a fost închiriat din aprilie 2012 până în aprilie 2018 societăţii LA GAZZETE SRL.

Problemele au intervenit când societatea Intenshal SRL, condusă de Horia Dinea a spus, prin avocatul Camelia Ardelean, că dreptul de întâietate al municipalității clujene a expirat, iar clientul său a semnat un contract de vânzare-cumpărare cu proprietarul terenului. Avocatul a semnalat existența unui caz de nelegalitate într-o ședință de Consiliu Local din anul 2016, explicând faptul că exercitarea dreptului de preemțiune se face în afara termenului legal care este de 15 zile de la primirea înştiinţării. Potrivit documentației, înștiințarea a fost în 3 mai 2016, iar în 15 iunie 2016 ar fi fost ultima zi când Primăria și-ar fi putut exercita acest drept, considerând că exercitarea dreptului după acest termen este nelegală. Avocatul Camelia Ardelean a mai spus că dacă consilierii locali vor adopta această hotărâre, ea va fi atacată, existând argumente juridice.

Instanța de la Oradea a anulat sentința dată la Cluj

Astfel că, la câteva luni după adoptarea respectivei hotărâri de consiliu local din anul 2016, societatea Intenshal SRL, prin avocat Camelia Ardelean a dat în judecată Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, BT Leasing Transilvania IFN, SC Unita Turism Holdings SRL – SC Hotel Belvedere și Banca Transilvania SA – Sucursala Cluj. Dosarul care se afla pe rolul Tribunalului Specializat Cluj avea ca şi obiect ”hotărâre care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare”.

În iunie 2017, instanţa de la Cluj a respins cererea societăţii Intenshall SRL: ”Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de nelegalitate a HCL a municipiului Cluj- Napoca nr. 372 din 16 iunie 2016, invocată de reclamanta SC INTENSHAL SRL în contradictoriu cu Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată astfel cum a fost modificată, precum şi în limitele rămase ca urmare a soluţionării excepţiilor nelegalei timbrări, lipsei calităţii procesuale pasive a SC BANCA TRANSILVANIA SA şi a renunţării reclamantei la judecată în privinţa petitelor 1 şi 2 din cererea de chemare în judecată, formulată de reclamanta SC INTENSHAL SRL în contradictoriu cu pârâtele SC BT LEASING TRANSILVANIA IFN şi SC UNITA TURISM HOLDINGS SRL”, se arată în soluţia pe scurt a Tribunalului Specializat Cluj.

În mai 2018, Intenshall SRL a declarat apel, dosarul ajungând la Curtea de Apel Cluj, instanță care a scos cauza de pe rol și a înaintat dosarul la Curtea de Apel Oradea care în noiembrie 2018 a anulat sentința dată de Tribunalul Specializat Cluj, astfel că instanța de la Oradea va rejudeca cazul cauza și va administra noi probe.

”Admite apelul declarat de apelanta Intenshal SRL în contradictoriu cu intimații BT Leasing Transilvania IFN SA, SC Unita Turism Holding SA şi Consiliul Local Al Municipiului Cluj-Napoca, împotriva Sentinţei nr. 1086 din data de 20.06.2017, pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj, pe care o anulează şi Fixează termen pentru evocarea fondului la 15.01.2019. Cheltuielile de judecată vor fi avute în vedere la evocarea fondului. Cu drept de recurs odată cu decizia pronunțată asupra fondului”, se arată în soluția pe scurt dată de Curtea de Apel Oradea.

Părțile urmează să depună la dosar concluziile scrise, următorul termen de judecată fiind fixat pe 26 februarie 2019.

Iscă Emil Boc o furtună într-un pahar de apă?

Toate clădirile vechi ale Cetățuii au intrat în proprietatea Unita Turism cu ani în urmă, o dată cu Hotelul Belvedere. Speciliștii spun că aceste clădiri sunt foarte importante din punct de vedere istoric: ”Au o valoare istorică excepțională pentru istoria modernă a Clujului. Fortificația austriacă a fost ridicată în primele decenii ale secolului al XVIII-lea, și a reprezentat o parte importantă a istoriei Clujului până la Revoluția de la 1848”, spunea istoricul Tudor Salăgean, directorul Muzeului Etnografic al Transilvaniei.

Aceste monumente istorice trebuie reabilitate, motiv pentru care, patronul Unita Turism Holdings spunea că vinderea acestora către investitori privați produce consecințele dorite, iar Emil Boc încearcă să iște o furtună într-un pahar de apă, cu atât mai mult cu cât firmele private execută aceste investiții de reabilitare cu bani proprii și nu cu fonduri atrase, existând și riscul ca primăria să nu le poată efectua din motive financiare.

„În cursul anului 2014 am primit de la Primăria Cluj-Napoca o adresă prin care mi se cere imperios să execut lucrări de întreţinere şi renovare la clădirile istorice aflate în vecinătatea hotelului Belvedere. Din cauza lipsei acute de fonduri cu care se confruntă societatea Unita Turism, dar pentru a respecta cerinţele din adresa Primăriei, pentru ca zona să beneficieze de ample lucrări de renovare şi repunere în valoare a monumentelor amplasate aici, am luat decizia de a vinde cele cinci construcţii. A fost o decizie corectă, consider eu, pentru că un investitor privat poate avea la dispoziţie mult mai rapid şi fără multe formalităţi fondurile necesare de investit. Am şi reuşit vânzarea a două dintre imobile unor investitori privaţi, iar unul dintre ei (Arhimar) a demarat deja renovarea imobilului cumpărat investind pe lângă preţul de achiziţie sute de mii de euro. Este o dovadă elocventă a faptului că decizia mea de a vinde investitorilor privaţi a fost una corectă, funcţionează şi produce consecinţele dorite atât de primărie, cât şi de societatea civilă din Cluj-Napoca. În loc să continui cu acest gen de lucrări, Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca a exercitat dreptul de preemţiune în două din cele cinci construcţii, spunând stop oportunităţii de a dezvolta zona. Oare cu ce scop doreşte Primăria Cluj-Napoca să cumpere şi să întreţină aceste construcţii atâta timp cât există firme private care cu bani proprii, nu cu fonduri atrase, doresc şi aşa să facă aceste lucrări pe care Primăria nu are cum să le realizeze? Pur şi simplu nu găsesc o explicaţie logică şi anume cum este posibil ca primăria să dorească să finanţeze şi să investească sute de mii de euro pentru cumpărarea şi repararea acestor construcţii, atâta timp cât pot lăsa pe seama investitorilor privaţi aceste achiziţii, care refac aceste clădiri, în mod deosebit şi ca primăria, respectiv dumneavoastră ca şi consilieri să hotărâţi folosirea acestor sume importante pentru protecţie socială sau alte cheltuieli care cad în sarcina primăriei şi care sunt cu mult mai importante pentru locuitorii municipiului Cluj-Napoca”, arăta patronul Unita Turism Holding SA, Josef Goschy în adresa menţionată.

Sucursala din Cluj a Unita Turism Holding SA este administrată de Alexandru Apahidean, fost director la Biroul pentru Tursim și Tineret (BTT), fiind fratele lui Vasile Apahidean, fost șef în cadrul IPJ Cluj. Potrivit site-ului teiadna.ro, el ”a vândut 70% din hotelurile, cabanele şi depozitele sau case de protocol aferente acestora (BTT, n.red) către Unita Holding sub preţul pieţei, primind un comision gras şi o funcţie ca director pe filiala Cluj. Deţine vilă în Făget, casă pe str. Paris, apartament în centrul Clujului. Casa de pe Paris e pe numele fiicei lui”, arată sursa menţionată.