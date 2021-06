Judecătorul clujean Cristi Danileț este cercetat de Inspecția Judiciară pentru că a scris un text în care opina că justiția din România a fost ”încălecată” de PSD.

a confirmat informația și susține că Inspecția a început acțiunea disciplinară împotriva sa pentru ”conduită care aduce atingere imaginii justiției” (articolul 99 litera a din legeaa 303 din 2004. Inspecția ar fi fost sesizată de președintele CSM, Bogdan Mateescu, în luna februarie.

Danileț susține că Inspecția s-a transfomat ”într-un teren de reglat conturile cu magistrații incomozi”.

”Nu mai am timp să fac dosare la Tribunal, că trebuie ca la fiecare 10 zile să dau explicaţii Inspecţiei: de ce vorbeşte cutare de mine la TV, de ce am scris într-o carte ceva critic la adresa SIIJ, de ce am spus că un membru CSM apare la mocirla.tv unde critică magistraţi. Ba am ajuns să fiu întrebat de ce există un filmuleţ cu mine în care curăţ piscina sau tai un gard de acasă!! Este incredibil cât de jos a putut ajunge un organism de la care aveam atât de multe aşteptări”, scrie Danileț într-o postare pe Facebook.

Textul pentru care este cercetat judecătorul Danileț se intitulează ”Justiție versus Politic: de la neputință la independență”. Textul a apărut în volumul ”900 de zile de asediu neîntrerupt asupra magistraturii române. Ghid de supraviețuire”, publicat în 2020 și finanțat de Fundația Konrad Adenauer.

În text, judecătorul Cristi Dănileț critică Secția Specială, despre care scrie că nu are nici o motivare să funcționeze în România și critică Curtea Constituțională din cauză că ar fi devenit ”legiuitor pozitiv”.

Redăm mai jos integral postarea judecătorului Dănileț:

„Inspecţia Judiciară s-a transformat într-un teren de reglat conturile cu magistraţii incomozi: suntem unii care avem zeci de autosesizări pe an pentru faptul că am condus protestele din anii trecuţi, că am spus că şeful Inspecţiei a fost numit politic, că e anomal ca în Inspecţie să fie recrutat soţul unei judecătoare din CSM, că nu e legal ca Ordinul de efectuat inspecţii să fie publicat pe site şi nu în Monitorul Oficial, că e uluitor să fii cercetat pentru că ai sesizat Curtea de la Luxembourg.

În cele mai multe cazuri, fără să se plângă nimeni de magistratul în cauză, fără să aibă o procedură de autosesizare, Inspecţia îşi alege magistraţii pe care îi cerceteze.

.

Inspecţia a devenit un fel de organ de etică, deşi trebuie să se ocupe de disciplinar, ajungând să ne spună ce avem voie să spunem pe internet sau ce nu avem voie să spunem în interviuri. Apoi a devenit instanţă de control judiciar, cercetând numai anumiţi magistraţii pentru soluţiile date, în timp ce abuzurile clare ale altora nici măcar nu le cercetează pe motiv că nu este treaba sa. În fine, mai nou, este organ editorial: ia la control cărţile scrise de magistraţi şi le deschide acţiune disciplinară pentru opiniile ştiinţifice. Ultima hârtie de la Inspecţie în acest sens am primit-o chiar azi: mi se reproşează că am depăşit obligaţia de rezervă că am criticat SIIJ şi CCR într-un articol ştiinţific şi că afectez dreptul cetăţeanului la o justiţie independentă, echilibrată şi verticală!!!

.

Cei care sunt lăudaţi de televiziunile controlate politic sau cu patroni condamnaţi, cei care au lăudat SIIJ şi au criticat ambasadori sau UE, sunt lăsaţi în pace. Ceilalţi, dăm cu subsemnatul aproape săptămânal. Nu mai am timp să fac dosare la Tribunal, că trebuie ca la fiecare 10 zile să dau explicaţii Inspecţiei: de ce vorbeşte cutare de mine la TV, de ce am scris într-o carte ceva critic la adresa SIIJ, de ce am spus că un membru CSM apare la mocirla.tv unde critică magistraţi. Ba am ajuns să fiu întrebat de ce există un filmuleţ cu mine în care curăţ piscina sau tai un gard de acasă!!

Este incredibil cât de jos a putut ajunge un organism de la care aveam atât de multe aşteptări. Toţi suntem cercetaţi în temeiul art. 99 lit a) din Legea nr. 303/2004 pentru simplul fapt că un un site antijustiţie sau o televiziune patronată de un condamnat penal terfelesc un magistrat. Deci, când astfel de „întreprinderi” scriu negativ despre tine, înseamnă că tu afectezi imaginea justiţiei şi ajungi să fii anchetat. Este halucinant!”

Context

Un alt judecător a fost luat recent în colimatorul Inspecției Judiciare.

Inspecția Judiciară (IJ) a început cercetarea disciplinară pentru exercitarea funcției cu rea credință sau gravă neglijență față de judecătorul Costin Andrei Stancu de la Curtea de Apel Pitești, cel care a declarat nelegală Secția Specială (SIIJ) din perspectiva dreptului european, după decizia Curții de Justiție a UE din 18 mai 2021, potrivit unui document al IJ consultat și citat de jurnalistul Virgil Burlă pe presshub.ro.

IJ îl acuză pe judecătorul Costin Andrei Stancu că nu s-ar fi rezumat să analizeze doar plângerea privind durata prea mare a cercetărilor într-un dosar al SIIJ, ci și-a permis să spună că dosarul trebuie trimis altui parchet competent din moment ce SIIJ ar fi – în lumina deciziei CJUE – o structură de parchet contrară dreptului UE, arată g4media.ro.