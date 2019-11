Magistratul Cristi Danileț va judeca propunerea de arestare a grefierului

Emil Mureșan de la Judecătoria Cluj Napoca prins în flagrant în timp ce primea mită pentru a pune o ”vorbă bună” pentru un inculpat dintr-un dosar penal. Grefierul respectiv este arondat judecătorului Alexandru Tiliciu.

Potrivit surselor judiciare, dacă magistratul Danileț va fi recuzat, locul lui va fi luat Ramona Mornăilă, soția procurorului Florin Mornăilă de la DIICOT Cluj.

Astfel, oricum ar fi, propunerea de arestarea preventivă va fi acceptată de instanță. Avocatul grefierului prins că a luat șpagă este Anatol Pânzaru, care apare în cadrul interceptărilor telefonice realizate în cadrul filajelor, astfel că sunt mari sanșe ca Emil Mureșan să fie nevoit să apeleze la alt avocat.

Ziardecluj.ro a prezentat faptul că Emil Mureșan a fost prins în flagrant pentru luare de mită. Potrivit surselor, grefierul corupt încasa bani de la un individ pentru soluții favorabile într-un dosar penal. Emil Mureșan este grefier la Judecătoria Cluj-Napoca la judecătorul Alexandru Tiliciu.

După perchezițiile din biroul lui Mureșan, procurorul Ovidiu Cristian Todoruț – cel care instrumentează acest dosar – îl audiază pe grefier. Cel mai probabil, grefierul Emil Mureșan va fi reținut pentru 24 de ore, urmând ca procurorul Todoruț să propună alte măsuri preventive.

Reamintim că în 2006 a mai existat un dosar de corupție, instrumentat la acea vreme de DNA Cluj, unde se arăta că grefierul Emil Mureșan ar fi încasat șpagă de la mai multe persoane.

Cazul din 2006, sursa – Hotnews:

Un grefier din Cluj-Napoca a fost audiat de procurorii Anticoruptie sub acuzatia de luare de mita si de trafic de influenta. Este vorba despre Emil Muresan, acuzatorul acestuia sustinand ca ar fi fost inselat atat de grefier, cat si de cunoscuta camatareasa din oras, Ana Varga, una dintre protagonistele scandalului „Gherla”.



In urma acestui episod au ajuns dupa gratii fostul sef al Sectiei Penale a Curtii de Apel Cluj-Napoca, judecatorul Viorel Burzo, fostul sef al Serviciului Intern de Protectie si Anticoruptie din Ministerul Justitiei, colonelul Floricel Vitan, fostul comandant al Penitenciarului Gherla, Vasile Muresan, si maiorul Ioan Morari, fost angajat al Penitenciarului Gherla.



Ei au fost denuntati ca ar fi primit mita diferite sume de bani, precum si oale Zepter de la bulibasa tiganilor din Someseni, Gabor Lajos, care intrase in conflict cu Ana Varga, de la care ar fi impumutat bani ca sa ii mituiasca pe judecator si pe ofiteri.



Si scandalul izbucnit acum a pornit din comunitatea rromilor clujeni. Ludovic Berki a incheiat o conventie prin care urma sa isi vanda casa, situata in Piata „Mihai Viteazu”, firmei Ribeek, condusa de Domnica Varga, fiica Anei Varga. Berki sustine ca s-ar fi inteles cu camatareasa sa vanda casa cu 45.000 de euro.

Firma „Ribeek” a pornit un proces de evacuare a lui Ludovic Berki. Barbatul sustine ca ar fi cerut sprijinul unui grefier, Emil Muresan, care i-ar fi promis ca va interveni pe langa judecatorul Valentin Pop care sa ii dea castig de cauza lui Ludovic Berki. In denuntul depus la Departamentul National Anticoruptie, Berki sustine ca i-ar fi dat lui Muresan mita 10.000 de euro.

