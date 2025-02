Lumea Justitiei continua seria candidatilor care au fost respinsi la concursul de promovare la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Articolul de fata ii este dedicat judecatorului Lucian-Mihaita Marian (foto), fost presedinte al Sectiei penale de la Curtea de Apel Cluj, avand codul de candidat 1031. Magistratul a obtinut 67 de puncte la etapa constand in evaluarea lucrarilor, cu trei mai putine decat pragul necesar pentru accederea la proba finala – cea a interviului.

Principalul motiv de depunctare il constituie balastul cu care candidatul si-ar fi umplut motivarile. Este vorba – sustine Consiliul Superior al Magistraturii – despre copierea excesiva a unor pasaje atat din motivarile primelor instante, cat si din cererile justitiabililor. Ba chiar si unele minute au ajuns sa fie redate de cate doua ori in motivarile deciziilor pe care Lucian Marian le-a pronuntat in apel, adauga comisia de concurs. Singura contributie proprie in unele cazuri o constituie modificarea timpurilor verbale, puncteaza CSM.

Condamnari fara motivari reale

In acelasi timp, comisia de concurs il acuza pe Marian ca intr-unele decizii privind mentinerea unor condamnari pronuntate de catre instante inferioare, judecatorul nu face altceva decat sa reia argumentele magistratilor de la fond si sa conchida ca faptele retinute intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni.

De aceea, comisia i-a acordat candidatului numai 5 puncte din 10 la criterul „Capacitatea de analiza si sinteza”.

Prea putina jurisprudenta

Tot cinci puncte din zece a primit judecatorul Lucian Marian la criteriul constand in respectarea jurisprudentei CCR, CEDO, CJUE si ICCJ.

Concret, comisia de evaluare a descoperit ca magistratul de la CA Cluj a citat din jurisprudenta acestor institutii in prea putine motivari.

Doar la minute si la celeritate sta bine

Incheiem, mentionand ca judecatorul a obtinut punctaj maxim doar la doua criterii: cel constand in claritatea minutelor si cel ce presupune redactarea dispozitivelor si a hotararilor in termene rezonabile.

Redam principalele fragmente din raportul de evaluare:

„IV. Criteriile de evaluare si punctajele acordate

a) Capacitatea de analiza si sinteza

Punctaj acordat: 5 puncte

Motivare:

Referitor la capacitatea de sinteza, Comisia de evaluare constata ca in considerentele hotararilor pronuntate in caile de atac, sentintele si incheierile primei instante, in marea lor majoritate, sunt preluate nesintetizat. (…)

Astfel, in calea de atac a apelului candidatul expune corespunzator celor retinute de instanta de fond, situatia de fapt, incadrarea juridica, intreaga analiza a materialului probator, uneori cu redarea continutului declaratiilor martorilor si se expune, pe larg, procesul argumentativ al instantei de fond. Practic, aportul candidatului consta in modificarea timpului verbelor dupa preluarea copy-paste a sentintelor. Se observa ca hotararea este preluata integral, cu structura stabilita de catre prima instanta, cu modul de redare a declaratiilor inculpatilor si ale martorilor, sinteza sau expunere, astfel cum au fost consemnate in procesele-verbale si, in unele cazuri, se prezinta de doua ori minuta. Uneori, nici nu se mai recurge la modificarea timpului verbului, sentinta fiind redata la timpul prezent.

Comisia de evaluare observa ca toate deciziile pronuntate in calea de atac a apelului prezinta sentinta primei instante in modalitatea mai sus prezentata. (…)

Absenta unui minim proces de sintetizare se remarca si in raport de cererile si sesizarile adresate instantei de parti ori de alte institutii judiciare. (…)

Comisia de evaluare a constatat ca, de regula, candidatul nu prezinta sintetic motivele cailor de atac, preluand integral, copy-paste, continutul cererilor prin care este sesizata instanta de control judiciar, preluandu-se greselile de exprimare, gramaticale si uneori si fraze neinteligibile.

Au fost identificate si hotarari in cazul carora fie nu s-au redat criticile sau acestea au fost expuse lapidar, uneori intr-o singura propozitie. (…)

In ceea ce priveste manifestarea capacitatii de analiza, s-a constatat, intr-un numar mare de cauze, pronuntate in calea de atac a apelului, lipsa de preocupare a candidatului in a realiza o analiza proprie, concisa, riguroasa, aprofundata a apararilor / criticilor / cererilor formulate sau invocate de parti, motivarile fiind incomplete, lapidare si cu un caracter concluziv. In considerentele majoritatii hotararilor, nu exista o dezbatere reala a materialului probator, candidatul recurgand fie la enuntarea mijloacelor de proba, fie face trimitere la probele administrate de instanta de fond ori expune procesul argumentativ al primei instante. Nu se analizeaza elementele constitutive ale infractiunilor, aratandu-se, tot concluziv, ca situatia de fapt intruneste conditiile de tipicitate ale infractiunilor pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului. (…)

La stabilirea punctajului, comisia de evaluare va lua in considerare ca deficientele reliefate s-au constatat in raport de majoritatea hotararilor pronuntate in calea de atac a apelului dar si in materia masurilor preventive, atat pe fond cat si in caile de atac, dar si in celelalte materii, astfel cum au fost evidentiate, practic pe toate segmentele activitatii judiciare specifice gradului de judecator de Curte de Apel.

b) Coerenta in exprimare

Punctaj acordat: 6 puncte

Motivare:

Marea majoritate din hotararile supuse evaluarii nu prezinta o structura coerenta de natura sa faciliteze parcurgerea acestora: astfel, deciziile pronuntate in apel incep cu redarea integrala a sentintei primei instante, expunandu-se, corespunzator celor retinute de instanta de fond, situatia de fapt, incadrarea juridica, intreaga analiza a materialului probator, uneori cu redarea continutului declaratiilor martorilor si redarea excesiva a procesului argumentativ al instantei de fond.

Comisia de evaluare apreciaza ca absenta unui proces real de sintetizare conjugat cu lipsa de preocupare a candidatului in a realiza o analiza proprie, concisa, riguroasa, aprofundata a apararilor / criticilor / cererilor formulate sau invocate de parti, cu consecinta unor motivari incomplete, lapidare si concluzive, afecteaza in substanta caracterul inteligibil al considerentelor. (…)

La stabilirea punctajului, comisia de evaluare va lua in considerare ca deficientele reliefate s-au constatat in raport de majoritatea hotararilor pronuntate in calea de atac a apelului dar si in materia masurilor preventive, atat pe fond cat si in caile de atac dar si in alte materii, practic pe toate segmentele activitatii judiciare specifice gradului de judecator de Curte de Apel.

c) Argumentatia din punctul de vedere al claritatii si logicii

Punctaj acordat: 6 puncte

Motivare:

Comisia de evaluare constata ca absenta unui proces analitic propriu, concis, riguros, aprofundat a apararilor / criticilor / cererilor formulate sau invocate de parti, imprima si procesului argumentativ dezvoltat de inculpat caracter incomplet, lapidar si concluziv. In considerentele majoritatii hotararilor nu exista o dezbatere reala a materialului probator, candidatul recurgand fie la enuntarea mijloacelor de proba, fie face trimitere la probele administrate de instanta de fond ori expune procesul argumentativ al primei instante. Nu se analizeaza elementele constitutive ale infractiunilor, aratandu-se, tot concluziv, ca situatia de fapt intruneste conditiile de tipicitate ale infractiunilor pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului. Se observa ca in marea majoritate a cauzelor argumentatia candidatului lipseste, aceasta fiind substituita prin fraze-sablon. (…)

La stabilirea punctajului, comisia de evaluare va lua in considerare ca deficientele reliefate s-au constatat in raport de majoritatea hotararilor pronuntate in calea de atac a apelului dar si in materia masurilor preventive, atat pe fond cat si in caile de atac, dar si in alte materii, practic pe majoritatea segmentelor activitatii judiciare specifice gradului de judecator de Curte de Apel.

d) Incuviintarea sau inlaturarea argumentata a cererilor partilor prin raportare la probe, principii si reguli de drept

Punctaj acordat: 6 puncte

Motivare:

Comisia de evaluare constata ca in marea majoritate a hotararilor selectate de comisie, pronuntate in calea de atac a apelului, candidatul se axeaza pe afirmarea caracterului temeinic al sentintei atacate, mai putin pe motivele concrete de apel cu care a fost sesizat, pe care nu le inlatura motivat, ci doar le respinge, ori le constata incidenta fara a argumenta in fapt sau in drept, decat cu caracter concluziv, solutia fiind, in acest mod impusa.

Totodata, comisia de evaluare reliefeaza ca absenta unui proces real de sintetizare coroborat cu modul deficitar in care se prezinta motivele de nelegalitate ori cererile sau sesizarile instantei conjugate cu lipsa de preocupare a candidatului in a realiza o analiza proprie, concisa, riguroasa, aprofundata a apararilor / criticilor / cererilor formulate sau invocate de parti, constatata in raport de criteriile anterioare de evaluare, se reflecta negativ si asupra argumentatiei in baza careia au fost incuviintate, insusite sau inlaturate cererile sau apararile subiectilor procesuali.

Totodata, nefiind sintetizate, astfel cum s-a constatat, criticile sau apararile formulate de promotorii cailor de atac sau a altor cereri adresate instantei, candidatul nu le analizeaza punctual, nu le insuseste si nu le inlatura argumentat, expozeul argumentativ fiind general, raportat la intreaga hotarare. Relevant este faptul ca, in majoritatea hotararilor nu au putut fi identificate apararile partilor, fiind necesar, pentru intelegere, sa se lectureze cererile acestora preluate copy-paste de candidat. (…)

La stabilirea punctajului, comisia de evaluare va lua in considerare ca deficiente s-au constatat in raport de marea majoritate a hotararilor supuse evaluarii.

e) argumentarea coerenta si corecta din punctul de vedere al logicii juridice

Punctaj acordat: 6 puncte

Motivare:

Comisia de evaluare constata ca, in cazul unui numar mare de hotarari pronuntate in calea de atac a apelului, candidatul intelege sa motiveze pe baza simplei aprecieri a indeplinirii conditiilor legale ori prin sintagma ca in mod corect sau judicios prima instanta a retinut starea de fapt, incadrarea juridica ori a individualizat pedeapsa aplicata. Urmare a acestei modalitati de redactare adoptata, candidatul nu indica legatura logico-juridica dintre probe si starea de fapt retinuta; in acelasi timp nici interpretarea, si nici coroborarea probelor nu este remarcata in considerentele acestor hotarari.

In sensul mentionat facem trimitere la cele retinute de comisia de evaluare la capitolul argumentatia din punctul de vedere al claritatii si logicii.

f) Evitarea expunerii si detalierii aspectelor nerelevante in motivare

Punctaj acordat: 6 puncte

Motivare:

Comisia de evaluare constata ca, in principal, in considerentele hotararilor pronuntate in caile de atac sunt redate aspecte nerelevante, candidatul expunand, corespunzator celor retinute de instanta de fond, situatia de fapt, incadrarea juridica, intreaga analiza a materialului probator, uneori cu redarea continutului declaratiilor martorilor. Totodata, se reda, pe larg, procesul argumentativ al instantei de fond si uneori se prezinta de doua ori minuta.

Comisia de evaluare observa ca toate deciziile pronuntate in calea de atac a apelului prezinta sentinta primei instante in modalitatea mai sus prezentata. (…)

Absenta unui minim proces de sintetizare se remarca si in raport de cererile si sesizarile adresate instantei de parti ori de alte institutii judiciare. (…)

g) Redactarea dispozitivului intr-o forma clara, concisa, apta de a fi pusa in executare

Punctaj acordat 10 puncte

Motivare:

Comisia de evaluare constata ca hotararile evaluate contin un dispozitiv clar si concis, apt de a fi pus in executare.

Nu au fost identificate hotarari al caror dispozitiv sa nu cuprinda toate mentiunile necesare din perspectiva dispozitiilor legale sau al obiectului cauzei.

h) Analiza si interpretarea probelor administrate

Punctaj acordat: 7 puncte

Motivare:

Comisia de evaluare constata ca, in considerentele unui numar mare de hotarari pronuntate in calea de atac a apelului, candidatul nu procedeaza la analiza materialului probator, rezumandu-se fie in a releva analiza efectuata de instanta de fond, fie de a expune, printr-o fraza-sablon, faptul ca instanta de fond a realizat o analiza coroborata a materialului probator din care ar rezulta intrunirea elementelor constitutive ale infractiunilor pentru care s-a dispus condamnarea, ori de a enumera probele si mijloacele de proba administrate in cursul urmaririi penale. (…)

In sens contrar, in aceasta materie, este hotararea nr.2 depusa de candidat.

La stabilirea punctajului, comisia de evaluare va lua in considerare ca deficientele reliefate s-au constatat in raport de majoritatea hotararilor pronuntate in calea de atac a apelului dar si in materia masurilor preventive, atat pe fond cat si in caile de atac, dar si in alte materii, astfel cum au fost evidentiate, practic pe toate segmentele activitatii judiciare specifice gradului de judecator de Curte de Apel.

i) Modul in care a fost respectata jurisprudenta Curtii Constitutionale, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, atunci cand este cazul;

Punctaj acordat: 5 puncte

Motivare:

Comisia de evaluare constata ca hotararile evaluate respecta jurisprudenta Curtii Constitutionale, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. (…)

Comisia de evaluare remarca faptul ca intr-un numar redus de hotarari se face trimitere la jurisprudenta Curtii Constitutionale, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si nu se valorifica jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, aspect care va fi avut in vedere la stabilirea punctajului.

j) respectarea termenelor rezonabile de solutionare a cauzelor si de redactare a hotararilor

Punctaj acordat: 10 puncte

Motivare:

Curtea de apel a inaintat comisiei datele statistice privind activitatea candidatului in perioada 01.07.2016 – 30.06.2024.

Comisia de evaluare constata ca au fost respectate termenele rezonabile de solutionare a cauzelor, in fiecare an din intervalul de referinta perioada medie de solutionare a cauzelor de catre candidat fiind mai putin de un an.

Candidatul a participat la un numar de sedinte de regula peste media sectiei dupa cum si numarul cauzelor la judecata carora a participat se situeaza, pentru toti anii, de regula, peste media sectiei.

In ceea ce priveste numarul hotararilor redactate, acesta a fost, de regula, sub numarul mediu de hotarari redactate de judecatorii sectiei.

Candidatul a inregistrat depasiri ale termenelor de redactare a hotararilor insa cu un numar nesemnificativ si care au fost motivate intr-un termen scurt.

Comisia va tine seama la stabilirea punctajului aferent acestui criteriu de faptul ca in perioada de referinta 2018-2024 candidatul a indeplinit si alte functii, relevante fiind: coordonator al Biroului de informare si relatii publice cu rol de purtator de cuvant, judecator cu atributii privind repartizarea aleatorie a dosarelor, unificarea practicii judiciare, coordonarea activitatii de analiza a practicii de control judiciar.

Din anul 2018, a detinut functia de Presedinte Sectie Penala”.

* Cititi aici intregul raport de evaluare fata de judecatorul Lucian Marian

