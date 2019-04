Jurnalista Emilia Șercan susține că a fost amenințată cu moartea, printr-un mesaj primit pe telefon. Ea a depus o plângere la Poliție imediat după ce a văzut conținutul mesajului de amenințare, luni noaptea, și așteaptă ca polițiștii să-l identifice pe autorul amenințării. Jurnalista a fost avertizată să ”oprească toate activitățile pe care le are în desfășurare” căci în caz contrar „va urma calvarul”. Emilia Șercan a publicat numeroase anchete despre tezele de doctorat plagiate, în ultimul timp în cazul unor chestori și generali ai Academiei de Poliție.

Emilia Șercan a povestit pe contul ei de Facebook cum s-a întâmplat totul.

„Luni seara, la ora 21,05, am primit un mesaj de amenințare cu moartea. Mesajul vine în contextul în care de trei săptămâni public în mod constant informații despre tezele de doctorat plagiate de la Academia de Poliție, instituție aflată în subordinea Ministerului de Interne, iar alte materiale erau în pregătire.



De patru ani scriu aproape exclusiv despre tezele de doctorat plagiate ale unor oficiali ai statului, unii dintre cei mai puternici oameni din România fiind subiectul dezvăluirilor mele. Anchetele despre tezele de doctorat plagiate au expus o cutremurătoare rețea de complicități, putere, influență și bani construită pe impostură la cel mai înalt nivel al instituțiilor statului. Până acum am fost înjurată, intimidată, urmărită, s-a încercat compromiterea mea, însă de data asta s-a trecut la un alt nivel. Am încercat să îmi explic de de am primit aceste amenințări: dezvăluirile legate despre Academia de Poliție, așa cum am scris în penultima mea anchetă publicată pe PressOne, riscă să lase instituția fără o bună parte dintre profesorii care au doctoratele susținute acolo și care, cel mai probabil, sunt și ele plagiate. Pentru un profesor, o teză de doctorat plagiată înseamnă încheierea carierei academice.



Conținutul mesajului sugerează că amenințarea este legată de subiectele la care lucrez acum” a scris Emilia Șercan.

Jurnalista a depus imediat plângere la Poliție și a informat ministrul de Interne și Șeful Poliției.

„Am depus chiar luni noaptea plângere la Poliția Capitalei și sper că polițiștii își vor face treaba, iar cel sau cei care au recurs la amenințări vor fi prinși cât mai repede. Ministrul de Interne și șeful IGPR au fost informați despre amenințările pe care le-am primit.

De nenumărate ori mi s-a spus în acești ani că am curaj, iar replica mea, spusă în glumă, a fost că nu știu dacă este curaj sau inconștiență. Un jurnalist nu trebuie să își pună vreodată problema în termeni de curaj sau frică, ci în termeni de adevăr și interes public, singurele lucruri pe care trebuie să le slujească. Iar atâta timp cât adevărul este de parte lui nu trebuie să îi fie frică de nimeni și de nimic.



PS. Am cenzurat o parte din conținutul mesajului pentru a-i proteja pe cei dragi mie”.