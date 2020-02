Tarat ani de zile prin instante si supus de propagandisti unei operatiuni de compromitere, jurnalistul Andrei Bădin (foto) a invins DNA. Inalta Curte a dispus miercuri, 19 februarie 2020, achitarea definitiva a lui Andrei Badin pentru fabricata acuzatie de luare de mita. Solutie data in baza art. 16 alin. 1 lit. c) din Codul de procedura penala potrivit caruia “nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea”, scrie Lumea Justiției.

In acelasi dosar, judecatorii ICCJ Dan Enescu, Aida Popa si Simona Nenita au pronuntat alte sase achitari definitive pe motiv ca fapta nu exista, sau nu exista probe. Printre cei achitati se numara fostul sef al IPJ Mehedinti Constantin Ponea si omul de afaceri de afaceri Constantin Popescu, care au fost tinuti in arest preventiv timp de sase luni.

In schimb, achitat pentru opt acuzatii, fostul sef al Consiliului Judetean Mehedinti Adrian Duicu a ramas cu condamnarea dispusa la fond de Curtea de Apel Bucuresti, de 1 an si 6 luni inchisoare cu suspendare pentru folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii. De asemenea, au mai fost dispuse si alte doua condamnari la 8 luni inchisoare, respectiv 1 an inchisoare, aplicarea ambelor pedepse fiind amanata.



Practic, Inalta Curte a mentinut sentinta de la fond a Curtii de Apel Bucuresti, din 20 decembrie 2017.

Badin nu iarta

La scurt timp dupa pronuntarea deciziei Inaltei Curti, Andrei Badin, de la B1 TV, a reactionat intr-o postare pe Facebook, acuzand ca a fost trimis in judecata fara probe si in baza unor interceptari falsificate. Jurnalistul a tinut sa precizeze ca procurorul care a facut dosarul va plati “cu varf si indesat”.

Iata postarea lui Andrei Badin:

“C’est fini la comédie! Un cosmar care a durat aproape 6 ani s-a sfarsit: achitarea a venit si la Inalta Curte dupa cea din faza de fond. Un infractor ghidat de unii a facut un denunt. Nici un martor, niste interceptari falsificate, nici o proba. Cu toate acestea, un procuror a trimis cazul in instanta. Acum si procurorul si infractorul vor fi dusi in instanta si vor plati. Cu varf si indesat. Nu poti sa iti bati joc de viata unui om ca ai tu chef!”.

Iata minuta Inaltei Curti din 19 februarie 2020 (dosar 4878/2/2014):

“Respinge, ca nefondate, apelurile declarate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie si de inculpatii Boruga Doina si Duicu Ioan Adrian impotriva sentintei penale nr. 254/F din data de 20 decembrie 2017 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a II-a Penala, pronuntata in dosarul nr. 4878/2/2014 (2747/2014), privind si pe intimatii inculpati Rolea Elisabeta Zenovia, Ponea Constantin Stefan, Popescu Constantin, Popescu Daniela Delia, Badin Andrei Dan, Feraru Grigorita, Draghia Valentina si Stanoiu Cristian Damian.



Cheltuielile judiciare ocazionate de solutionarea apelului declarat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie, raman in sarcina statului. Obliga apelantii – intimati inculpati Boruga Doina si Duicu Ioan Adrian la plata sumei de cate 1000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat. Onorariile partiale cuvenite aparatorilor desemnati din oficiu pentru apelantii – intimati inculpati Boruga Doina si Duicu Ioan Adrian, pana la prezentarea aparatorilor alesi, in suma de cate 1000 lei, raman in sarcina statului.



Onorariile partiale cuvenite aparatorilor desemnati din oficiu pentru intimatii inculpati Rolea Elisabeta Zenovia, Ponea Constantin Stefan, Popescu Constantin, Badin Andrei Dan, Feraru Grigorita, Draghia Valentina si Stanoiu Cristian Damian, pana la prezentarea aparatorilor alesi, in suma de cate 1000 lei, raman in sarcina statului. Onorariul cuvenit aparatorului desemnat din oficiu pentru intimata inculpata Popescu Daniela Delia, in suma de 1500 lei, ramane in sarcina statului. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, azi, 19 februarie 2020”.