Specialistii in cosmetica recomanda: fiecare reprezentanta a sexului feminin TREBUIE sa urmeze o rutina de skincare si nu numai, valabila in orice sezon, cu atat mai mult cu cat toate doamnele si domnisoarele aspira la mentinerea unui look proaspat, indiferent de varsta.

Timpul si bugetul insuficient sunt doar motive atunci cand nu respecti cateva reguli de bun simt cand vine vorba de ingrijirea personala. Este adevarat ca, de exemplu, iarna tenul tau are nevoie de hidratare intensa, iar vara de protectie solara, insa afla ca exista anumite produse cosmetice la care nu trebuie sa renunti indiferent de vremea de afara. Ele trebuie sa faca parte din programul personal de ingrijire atat in sezonul rece, cat si in lunile calduroase. Iata, mai jos, despre ce este vorba.

5 cosmetice pe care trebuie sa le ai la indemana in fiecare zi:

· Demachiantul. Este obligatoriu ca zilnic sa te demachiezi, macar seara, inainte sa mergi sa dormi. Specialistii recomanda demachierea chiar si dimineata, pentru a pregati tenul de make-up. Insa este de dorit sa respecti macar o demachiere pe zi folosind un demachiant tip crema si nu o apa micelara. Motivul? Formulele cremoase au un grad de hidratare cu mult mai ridicat, spre deosebire de apa micelara care poate usca tenul. Pielea ta are nevoie de hidratare atat in sezonul rece, atunci cand vremea este capricioasa, cat si in timpul verii, pentru a capata un bronz frumos.

· Lotiunea tonica. Fii responsabila si asigura-te ca iti cureti tenul in profunzime, in asa fel incat sa elimini orice urma de impuritati. Uneori demachiantul nu face fata, mai ales unui machiaj elaborat. Asadar, se impune folosirea unei lotiuni tonice care, pe langa faptul ca hraneste tenul, il curata si ii confera o senzatie de prospetime. Alege o lotiune tonica potrivita tipului tau de piele, eventual din aceeasi gama cu demachiantul pentru a te bucura de rezultate optime.

· Crema de zi. Este obligatorie utilizarea unei creme de zi, mai ales incepand cu varsta de 25 de ani, cand incep sa apara ridurile de expresie. Este de dorit sa previi aparitia acestora, precum si alte afectiuni ale pielii (ten uscat, pete sau iritatii) folosind o crema in conformitate cu nevoile tenului tau. Daca te confrunti cu o piele sensibila, este indicat sa mergi la un dermatolog care sa iti prescrie o crema ca mai apoi sa o incluzi in rutina zilnica de skincare.

· Crema cu factor de protectie solara. Poate ca ti se pare curios sa folosesti o crema cu SPF inclusiv pe timpul iernii, insa afla ca specialistii recomanda utilizarea acesteia de fiecare data cand iesi din casa. Daca vara se cunosc motivele pentru care este absolut necesara folosirea unei creme cu factor ridicat de protectie solara, pe timpul iernii crema cu SPF are rolul de a hidrata pielea si de a o proteja de razele solare, chiar daca ai senzatia ca acestea nu sunt la fel de puternice ca si in sezonul cald. Tenul tau este mult mai sensibil iarna, asadar devine si mult mai expus in fata agresiunilor vremii. Protejeaza-te folosind o lotiune cu factor de protectie 50+ pentru a evita eventualele neplaceri.

· Balsamul de buze. Orice domnisoara trebuie sa aiba in geanta un balsam de buze hidratant, care trebuie utilizat responsabil. Balsamurile de buze sunt concepute astfel incat sa protejeze pielea sensibila si sa previna aspectul de buze uscate, mai ales cand temperaturile scad brusc. Este important sa il folosesti chiar si inainte de aplicarea rujului.

Asadar, acum ca ai descoperit care sunt 5 dintre cele mai importante produse de ingrijire pe care trebuie sa le ai la indemana, asigura-te ca le folosesti inteligent, pentru a te bucura de o rutina de skincare completa.